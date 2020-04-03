İnternette okuyabileceğiniz ücretsiz dergiler

Online ücretsiz dergiler

İnternette bulabileceğimiz kaynaklar sınırsız! İlginizi çeken ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz dergileri sizler için derledik...

Specific

Bir fotoğraf dergisi olan Spresific, çok sık sayı çıkarmasa da online olarak ücretsiz şekilde okunabilmekte. İnternet sitesinden ''ISSUES'' seçeneğine tıklayarak tüm sayılarına ulaşabilirsiniz. Bu derginin bir güzel yanı da, yeni sayı için siz de fotoğraf gönderebilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

BantMag

Ağırlıklı olarak müzik ve sinema konularını barındıran bu dergide ilgi çekici çizimlere de yer verilmekte.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Karga Mecmua

Kadıköy'de doğmuş olan bu dergide şimdiye kadar 500'ü aşkın kişinin yazıları ve çizimleri yer almıştır.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Zero İstanbul

Daha çok etkinlik duyurularıyla İstanbul'un nabzını tutan bir dergidir.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

XOXO

Moda dergisi olsa da oldukça geniş konu yelpazesine sahiptir. Yılda 2 sayı çıkaran bu derginin Feed ve Some Men adlı iki kardeş dergisi de var. Bu derginin sayılarına internet ücretsiz olarak ulaşma imkanı olmasa da internet sitesindeki birçok içeriğe göz atabilir, okuyabilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Based İstanbul

Sanat ve moda ağırlıklı olan bu dergiyi internet sitesinden ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Box in a Box İdea

Ersa Mobilya'nın sahibi olduğu bu dergide bol bol çizim, röportaj ve fotoğraf bulabilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Altzine

Her yıl bir tema belirleyerek o tema etrafında yazılar sunulan dergi, kültür ve edebiyat yelpazesinde içerikler sunuyor. Sayılarını internet sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Hayal-et

Çizgi-roman dergisi olan Hayal-et'e internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Yerli Bilimkurgu Yükseliyor

Yerli bilimkurguyu geliştirmek amacıyla ortaya çıkan bu dergiye internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Back On Stage

Müzik, sanat, röportaj ve daha birçok konuda içerik barındıran bu dergiye internet sitesinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

İnternet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.