Ondan kopamıyorum

Evliliğimizi sonlandırmak için bir türlü adım atamıyorum...

Ondan kopamıyorum
İlişki
19 Kasım 2021 Cuma

Merhabalar, ben 5 yıllık evliyim. Bundan birkaç ay öncesine kadar mutlu sayılabilecek bir evliliğim vardı. Evliliğim hala var ama mutlu muyum bilmiyorum ve bu soruyu kendime hergün defalarca soruyorum. Bu soruyu kendime sorma sebebimi mutsuz olmama bağlıyorum. "Neden öyleyim?" diye kendime defalarca soruyorum.


Sorunu her zaman karşımdaki kişide arayan biri değilimdir ama bu sefer sorun gerçekten bende değil... Kocamın zamanla ilgisizleşen tavırları, hayatı çok monoton yaşamamız bana bu yaşamı tek başıma da sürdürebileceğim hissini yaşatmaya başladı. Hakikaten de öyle değil mi? Yanımda olan kişinin bana sürekli olarak bir şey katmasını veya varlığını belli etmesini isterim, bunu kim istemez? Fakat bizim ilişkimiz artık öyle değil.


Zamanla benim de pozitif yanlarım azalmaya başladı. Çünkü enerjilerimiz birbirine benzemeye başladı. Uzun yıllık evliliklerin sırrını bu yüzden çok merak ediyorum. Herkes bir yerden sonra aynı tecrübeleri ediniyor ve zamanla herkesin ilişkisi aynılaşmaya başlıyor gibi geliyor.


"Belki de ilk baştan beri o kadar sağlam bir bağımız yoktu." diye düşünmekten ve aramızdaki sevgiyi sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Yukarıda da dediğim gibi kocamın bana zamanla ilgisizleşmesi beni bunu düşünmeye başladığım süreçte derinden etkilese ve sebeplerini aramak için muhteşem bir güçle itse de şu an bunu bile umursamıyorum.


Asıl sorunuma gelmeliyim sanırım artık. Tüm bu hislerden ancak ayrılabilirsek kurtulabilirim gibi geliyor ama onu da yapamıyorum. Yerleşik bir düzenimizin olması, iyi kötü 5 sene geçirmemiz ve birbirimizle paylaştıklarımızın hatrı, elimi kolumu bağlıyor. Arada gerçek bir sevginin var olmayışı bile elimin kolumun bağlı olması ve değişimden korkmamın önüne geçemiyor.


Kocamın bu durumdan haberinin olup olmadığını bilmiyorum, belki o da benle aynı hisleri paylaşıyordur ama ilk teklif eden olmak istemiyordur. Bu konuda ona açmalı mıyım acaba hislerimi? Kendisine direkt ayrılma fikrinden farklı olarak bir ara verme önerisi mi sunsam acaba? Bu konuda kafam karışık ve hislerim birbirleriyle çatışıyor durumda...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.