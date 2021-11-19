Ondan kopamıyorum

Merhabalar, ben 5 yıllık evliyim. Bundan birkaç ay öncesine kadar mutlu sayılabilecek bir evliliğim vardı. Evliliğim hala var ama mutlu muyum bilmiyorum ve bu soruyu kendime hergün defalarca soruyorum. Bu soruyu kendime sorma sebebimi mutsuz olmama bağlıyorum. "Neden öyleyim?" diye kendime defalarca soruyorum.

Sorunu her zaman karşımdaki kişide arayan biri değilimdir ama bu sefer sorun gerçekten bende değil... Kocamın zamanla ilgisizleşen tavırları, hayatı çok monoton yaşamamız bana bu yaşamı tek başıma da sürdürebileceğim hissini yaşatmaya başladı. Hakikaten de öyle değil mi? Yanımda olan kişinin bana sürekli olarak bir şey katmasını veya varlığını belli etmesini isterim, bunu kim istemez? Fakat bizim ilişkimiz artık öyle değil.

Zamanla benim de pozitif yanlarım azalmaya başladı. Çünkü enerjilerimiz birbirine benzemeye başladı. Uzun yıllık evliliklerin sırrını bu yüzden çok merak ediyorum. Herkes bir yerden sonra aynı tecrübeleri ediniyor ve zamanla herkesin ilişkisi aynılaşmaya başlıyor gibi geliyor.

"Belki de ilk baştan beri o kadar sağlam bir bağımız yoktu." diye düşünmekten ve aramızdaki sevgiyi sorgulamaktan kendimi alamıyorum. Yukarıda da dediğim gibi kocamın bana zamanla ilgisizleşmesi beni bunu düşünmeye başladığım süreçte derinden etkilese ve sebeplerini aramak için muhteşem bir güçle itse de şu an bunu bile umursamıyorum.

Asıl sorunuma gelmeliyim sanırım artık. Tüm bu hislerden ancak ayrılabilirsek kurtulabilirim gibi geliyor ama onu da yapamıyorum. Yerleşik bir düzenimizin olması, iyi kötü 5 sene geçirmemiz ve birbirimizle paylaştıklarımızın hatrı, elimi kolumu bağlıyor. Arada gerçek bir sevginin var olmayışı bile elimin kolumun bağlı olması ve değişimden korkmamın önüne geçemiyor.

Kocamın bu durumdan haberinin olup olmadığını bilmiyorum, belki o da benle aynı hisleri paylaşıyordur ama ilk teklif eden olmak istemiyordur. Bu konuda ona açmalı mıyım acaba hislerimi? Kendisine direkt ayrılma fikrinden farklı olarak bir ara verme önerisi mi sunsam acaba? Bu konuda kafam karışık ve hislerim birbirleriyle çatışıyor durumda...