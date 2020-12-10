Omuzları rahatlatarak stresten arınmak

Omuz ve sırt bölgesini rahatlatarak stresi azaltan egzersiz, kol kaslarınızın sıkılaşmasına da yardımcı olacak.

Omuzları rahatlatarak stresten arınmak
Sağlık
10 Aralık 2020 Perşembe

1- Üzerinize giymek için tişört gibi rahat hareket edeceğiniz bir giysi seçin.


2- Alarmınızı 1 dakikaya ayarlayın.


3- Zeminin soğuğundan etkilenmemek için yere kalın bir mat veya katlanmış bir battaniye serin. Hazırladığınız zeminde dizlerinizin üzerinde oturun. Dilerseniz bağdaş da kurabilirsiniz.


Ayakta uygulamak istiyorsanız ayaklarınızı kalça genişliğinde açarak dik durmanız yeterli.


4- Burnunuzdan nefes alıp vermeye başlayın. Sağ elinizi yukarı kaldırın. Dirseğinizi kırarak avuç içiniz ensenizin altına gelecek biçimde elinizi sırtınıza yerleştirin. Başınızı sol alt kolunuza yaslayın.

5- Sol dirseğinizi kırarak sol elinizin dış kısmını sırtınızın ortasına yerleştirin. İki elinizin parmaklarını buluşturup kenetleyin. Eğer parmaklarınızı kavuşturmakta zorlanıyorsanız, bir kemer ya da esnek bir kumaş parçası yardımıyla belirtilen pozisyonda kalın.


6- 1 dakikanın sonunda ellerinizi bir süre serbest bırakıp gözlerinizi kapatarak nasıl hissettiğinizi gözlemleyin.


7- Aynı pozu sol yanınız için yine alarmınızı 1 dakikaya ayarlayarak uygulayın.


Egzersizi bitirdiğinizde etkisini hemen hissedeceksiniz. Her omuz için 1’er dakika ile başladığınız bu egzersizi, süreyi her gün onar saniye uzatarak tekrarlayabilirsiniz. Omuz ve sırt bölgesini rahatlatarak stresi azaltan bu egzersizin, kol kaslarınızın sıkılaşmasına da yardımcı olduğunu göreceksiniz.


Omuz kasları için egzersiz

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