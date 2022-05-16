Olmaz denen olacak: 16 Mayıs 2022 Kanlı Ay Tutulması

16 Mayıs İstanbul saatine göre sabah 07.14’te 25° Akrep burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Tam Ay Tutulması kategorisinde yer alması sebebi ile Ay gökyüzünde kırmızı gözükecek. Bu sebeple Kanlı Ay Tutulması ismi ile de duyabilirsiniz. Ay’ın Dünya’ya yakın konumda olması sebebi ile de Ay normalden daha büyük gözükecek… Güney-Batı Avrupa, Güney-Batı Asya, Afrika, Kuzey Amerika’nın bir kısmı ve Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu ve Antarktika bölgeleri tutulmanın etkisi altında olacak. Tutulma Güney Ay Düğümü yönünde, yöneticisi Mars Neptün ile kavuşumda Balık burcunda, Yükselende İkizler burcu, yöneticisi Merkür, retro pozisyonda ve İkizler burcunda Jüpiter Koç burcunda 0 derecede, Venüs ile Kiron ise kavuşumda Koç burcunda ve tutulmanın apexinde Satürn başrolde duruyor!

Astroloji döngüsel çalışır. Belli periyotlarda gerçekleşen tutulma aksları bize içinde bulunduğumuz dönemde, yaşanacak konular hakkında, önemli bilgiler verirler. Aynı aksta tutulmalar ortalama 9 ve 18 yıllık döngüler halinde çalışır. Ve hayatımızın hangi alanından etki alıyorsak, işte o kısımda hayatımız raydan çıkar. Kontrol çok da bizim elimizde değildir. Kadersel temalar yaşarız.

Ay Tutulmaları biraz daha krizli enerjilerdir. Hayatımızda ve kolektifte bazı bitişleri, finalleri, tamamlanmaları ifade ederler. Özellikle de Akrep burcunda bir Ay tutulmasından bahsediyorsak işte, bu temaları çok daha fazla hissedeceğiz demektir.

Akrep burcu, kolay enerjiler taşımaz. Güçlü olmakla, mücadele etmekle alakalıdır. Krizlerle gelen dönüşümü anlatır. Önce yakar, kavurur. Sonra küllerinden yeniden doğdurur ve çok daha güçlü bir şekilde yola devam ettirir. Esasen doğum ve ölüm temasıdır.

Akrep burcu, ezoterik astrolojide sistemden çıkış kapılarından biridir. Yüklerinden arınmakla alakalıdır. Tutunmayı ve tutunarak haz almayı bırakmayı öğrenmesi gerekir. Değişime karşı direnci, tekâmül yolculuğunda size ağırlık yaratan ve ilerlemenizi engelleyen cebinizdeki taşlar gibi düşünebilirsiniz.

Değişmesi gerekenler değişecek…

“Doğada ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan… Değişme en çok adapte olabilenlerdir hayatta kalan.” Charles R.Darwin

Akrep bırakamazsa, kaçamazsa kendini zehirleyerek öldürür… Feda eder, kendinden vazgeçer. Derin duygularıyla, tutkularıyla, manipülasyonlarıyla, yüksek sezgi gücüyle var olur akrep… Yüzeysel olamaz, derindir. Kuşkucudur, kıskançtır, sahiplenicidir. Ya heptir ya hiçtir ve her şeyden önce bu kadar dönüşüm enerjisi taşıyorken çok sabırlıdır. Karar verdiği zaman yolundan dönmez.

Bireysel hayatlarınız için demem o ki beğişimleri kabul edin, hayatınızda yeni gelecek şanslara açık olun. Yeninin güzelliğini fark edin… Değişime direnç gösterdiğimizde kırılırız, sistem bizi yorar. Esnek olmaya çalışın. Birçoğumuz hayatında önemli değişimler yaşayacak, evlenecek, boşanacak, işten kovulacak, hayatının en mükemmel terfisini alacak, âşık olacak, esas kadını veya erkeği bulacak, taşınacak, şehir değiştirecek, ülke değiştirecek, iflas edecek, zengin olacak… Hepsi hayata dair.

Akrep burcunda olan bir tutulmaya en güzel özetim şunlar olur:

Dünya değişecek, gidenler olacak, gelenler olacak,

Evren sistemine ve döngüsüne hep devam edecek.

Birçok kişi için hayatın anlamı değişecek,

Tanımlarını baştan yazacak.

Olmaz dediklerini yapacak,

Büyük konuştuklarını yaşayacak,

Ektiklerini biçecek (Kalbinize, geçmişinize güveniyorsanız, karmadan korkmayın)

Bu dönem karma hiç olmadığı kadar güçlü çalışacak.

Birçok kişi öyle döngüler yaşayacak ki...

Hayatın yönetemediği kısımları ile tanışacak.

Hiç ummadığı şanslarla, fırsatlarla, aşklarla tanışacak…

Hepsi bir deneyim,

İyi olanı da kötü olanı sevebilme ve teşekkür edebilme gücünü,

Yaşadığımız iyi kötü her şey de manayı görebilmeyi diliyorum.

Görünenin ötesindeki görünmeye açılana yepyeni bir dönem…

Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarını hayatlarında güçlü dönüşümler bekliyor.

Başak, Oğlak, Yengeç ve Balıklar için hayatın sürprizleri ile karşılayacakları bir dönem olacak…

Koç, İkizler, Terazi, Yay burçları ise çok keyifli etkiler altında olacaklar.

Hepimizin hayatına güzellikler getirsin.

Kolektif etkileri ise:

Bu tutulma etkisi +6 ay çok güçlü bir şekilde etki yaratmaya devam edecek.

Geçmişte benzer yaşanan bir Ay tutulması, 16 Mayıs 2003 yılında 24 derece Akrep burcunda yaşanmıştı. Akrep burcu, kimyasallarla, patlamalarla, ölümle, krizlerle, mafyöz temalarla çok bağlantılıdır.

2003 tutulması sonrasında yaşanan olaylara baktığımızda, ülkemiz içinde yaşanan acı bomba patlamalarını ve terör olaylarını hatırlıyoruz.

Önümüzdeki dönem de suikast, mafyöz temalar, patlamalar, bomba saldırıları potansiyeli taşıyor. Diliyorum yaşanmasın.

Diğer taraftan 19 Kasım 2021’de yaşanan tutulmanın kapanış tutulması. Dolasıyla ekonomik olarak çalkantılı ve spekülatif günlere hazır olun.

Türkiye’nin 5-11 aksını etkileyen bu tutulma, ekonomik olarak ciddi bir darboğaza işaret ediyor. Zam artışları ve ekonomik olarak zorlanma enerjisi çok fazla... Türkiye’nin 5.evini yani borsa ve spekülatif alanı temsil eden alanda gerçekleşecek olan bu tutulma zamanı riskli yatırımlardan kaçınmakta fayda var.

Çocuklar, çocukların sağlığı bu dönem ekstra önem taşıyor. Ülkede çok konuşulacak çocuk istismarı, kadın cinayetleri bu dönem potansiyel. Türkiye’de ünlü sanatçılar, tanınmış isimler ciddi gündem olabilir. Sanatta ses getiren başarılar veya ünlü isimlerin vefat haberlerini alabiliriz.

Bu dönem Merkür Retro pozisyonda. Geçmişte saklanan konular ifşa olmaya başlayacak. Halının altında süpürülmüş her türlü gizli sır ülkede açığa çıkacak…

Meclis içerisinde çok büyük değişimlerin yaşanacağına işaret ediyor. Türkiye’de bu tutulma sonrası birçok siyasi isim değişebilir. Yeni oluşumlar, kurumlar çıkmaya başlayabilir. Bazı oluşumlar değer kaybedebilir.

Tutulma Türkiye’nin Jüpiter’i üzerinde gerçekleşiyor. Askeri temalarda artışlar silahlı kuvvetleri ile ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Eğitim öğretim, akademik alalarda yeni kanunlar, süreçler, aflar gündem olabilir.