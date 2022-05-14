Akrep Burcunda Ay Tutulması: Bir korku filminde nasıl hayatta kalırsınız?

16 Mayıs günü saat 07.14’te Akrep burcunum 25. Derecesindeki gerçekleşecek Ay tutulması dünyaya çok yakın bir pozisyonda gerçekleşeceği için Süper kanlı ay tutulması olarak isimlendirilir. Tutulmaların etkileri 10 gün öncesinden başlayabilir.

Astrolojideki tutulmalar, çoğu zaman ani ve öngörülemez değişimleri simgeledikleri için istikrarsız ve kaotik olarak tanınırlar.

Oldukça yoğun ve katartik bir tutulma deneyimi bizi bekliyor. Değişim dalgalarının sizi yıkamasına, arındırmasına izin verin fakat bu dalgaların içinde boğulmayın.

Ölüm korkusu, kaybetme korkusu veya başkaları tarafından kabul görmeme korkusu gibi duygular akrep burcunda Ay Tutulmasıyla ilgilidir. En ufacık sorunlar dahi ne yazık ki hayat memat meselesi haline gelebilir. Akrep dolunayı yıkıcı yönleriyle bir duygu fırtınasına benzer; bastırılan, saklı olan ve söylenmemiş şeyler fırtınada ortaya çıkarlar. Kendi şeytanlarımızla yüzleşiriz. Bütün ejderhalarımız serbest kalır! -Aman dikkat ejderhalarınıza ağızlık takın.

Ay tutulması haritasında Mars Neptün kavuşumu, Merkür retrosu, Venüs’ün zararlı olduğu yerde koç burcunda bulunması, tutulmanın Satürn’e kare açısı ve daha da kötüsü algol sabit yıldızıyla kavuşumu gerçekten de yılın belki de en karanlık dönemine işaret ediyor. Adeta bir korku filmi. Peki bir korku filminde nasıl hayatta kalırdınız?

Evin içinden tuhaf sesler mi duyuyorsunuz? Duymamış gibi davranın. Ormanın ortasında geceyarısı dışarıda bir şey mi unuttunuz bırakın kalsın? Hemen döneceğim deyip çıkanlardan genelde haber alınmıyor. Yatağın altına asla bakmayın! Arkanıza dönün çünkü korktuğunuz şey daima bakmadığınız yerdedir! Kaçmanız gerekebileceği için aracınızın çalıştığından mutlaka emin olun. Rahat ayakkabılar giyinin ve en önemlisi kıyafetinizi asla soyunmayın! :)

Korku ve Sembolleri

Önce bütün korku ve gerilim filmlerinin aslında içimizde varolan karanlık yönleri gördüğümüz büyük bir ayna olduğunu hatırlamak gerek. Akrep burcu ve yöneticisi Plüton’la ilgili her şey ama her şey psikolojiktir. Örneğin narsizmin bence en iyi anlatısı vampirlerdir. Kontrolsüz şiddet ve ilkel dürtüler kurt adam söylenceleriyle vücut bulmuş gibidir. Hayaletler ise belirsizlik korkusu bir çeşit kaybolma ve korkulanla dolaylı olarak yüzleşme halidir.

Melekler ve Şeytanlar

Akrep burcunda ay tutulması içimizdeki iyinin ve kötünün mücadelesidir. İç dünyamızda, korkunç yıkıcı ve karanlık olan her şeyle çarpışmaya sürüklendiğimizi hissederiz. Bir uçurumun kenarında yol alıyormuş ya da bir volkanın eteğinde yaşıyormuş gibi tuhaf bir tedirginlik vardır. Yaşadıklarımızın adaletsiz olduğunu düşünürüz.

Ailenin, aile gibi görülenlerin gölgesi, travmalar ve çirkin gerçekler duygu dünyamızda tetikleyici bir hal alırlar. Fakat aslında Merkür retrosunu olan biten her şeyi yeniden gözden geçirmek ve en doğru kararı almak için değerlendirebilir, retroyu avantaja dönüştürebilirsiniz. Sisteminizi sarsan tüm şokları bünyenizden atmanız ise 25 Mayıs’ı bulabilir.

Ay tutulması Satürn’e kare açı yaptığı için benlik bilinciniz zarar görebilir. Egonuz incinebilir. Fakat bu aşamada gururunuzu ikinci plana atıp bireysel düşünerek sizi sınırlayan koşullardan ve insanlardan arınmayı seçmeniz iyi bir fikir.

Simya, kimya, libido, tutkular arzular akrep burcuyla simgelenir. Geçmişte aldığınız dersleri hatırlayarak geleceğe hazırlanın. Öfke, şüphe, kıskançlık aklınızı bulandırabilir. Kendinizi intikam planları yapıyorken ya da birilerini cezalandırırken bulabilirsiniz. Fakat hayır, akrebin panzehiri şefkat ve affediştir.

Akrep burcunun şifası önce kendini sonra başkalarını affetmektir. Kendinizi iyileştirmek için önce neyin doğru olduğunu keşfederek sakinleşmeli, kendi içinizdeki salt sevgi ve iyilikle yeniden temasa geçebilmelisiniz.

Peki ne yapmak gerekir?

*İyi hissettiren geçici anlara sarılmak yerine, ruhen ve bedenen tam anlamıyla iyileşmenizi sağlayacak adımlar atın. Size acı vereceğini düşündüğünüz şeylerden korkmayın.

Örneğin Carl G. Jung şöyle der:

“Rüyada vahşi bir boğa aslan ya da kurt görmek bu güçlerin sana gelmek isteğini gösterir. Bu gücü kendinden ayrı, yabancı bir şeymiş gibi tecrübe edersen çok daha tehlikeli hale gelir; bu yüzden en iyi duruş şudur: Lütfen gel ve beni yut!”

*Gerçek gücümüz hatalarımızın, yanlışlarımızın ve günahlarımızın sorumluluğunu üstlenebildiğimiz zaman, yani kendimize karşı cesur olduğumuzda ortaya çıkar. Güçlerinizi kendinize geri çağırın.

*Ölen şeyleri canlandıramazsınız ama sağ kalan şeylerin çok daha sağlıklı bir şekilde dönüşümünü sağlayabilirsiniz.

*Akrep, zodyakın en karanlık burcu olarak bilinir fakat akrep aynı zamanda karanlıkları temize çekmenin, affedişle yıkıntılardan yeniden yükselmenin de burcudur.

*Dönüşmek istediğiniz ve dönüştüreceğiniz şeyi seçin. Fakat unutmayın önemli olan her defasında geçmiştekinden daha iyi, daha şefkatli hayatlar yaşamayı bilmektir.

*Herhangi bir yıkımın üstesinden gelmek, eskisinden daha iyi bir benlik bilinci inşa etmekle mümkün olur.

* Akrep burcundaki ay tutulması sizi samimiyet üzerine düşünmeye itecek. Samimiyetten şaşmayın. Kalbinizi açmaktan, duygularınızdan korkmayın.

* Her şeyi, herkesi susturun ve hayatınız boyunca sizi korumuş size rehberlik etmiş o gücün sesini duymaya çalışın. Bu yazıya başlamadan önce ben de aynısını yaptım. “Seni seviyorum ve seni affediyorum” dedi bana.

Hiçbirimiz ateşten geçip de yanmayacak yenilmeyecek canlılar değiliz. O yüzden kendinize bir sorun acaba doğru gemileri mi yakıyorsunuz?

Gemileri yakanlar, iğnesiyle ortalığı zehre boğanlar, zihnindeki ya da elindeki bıçakla olur olmadık birilerinin incinmesine vesile olanlar bence önce bir sakin olsunlar. Zira korku filmlerinin sonunda kötüler genelde kendi silahlarıyla ölürler.

Cesaret ve umutla