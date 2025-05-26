26 Mayıs - 1 Haziran 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta hareketli bir İkizler Yeniayı var fakat gezegensel etkileşimler açısından çok da hareketli değil. Haftanın başrolü hem İkizler dönemi olmasıyla, hem yeniay olmasıyla hem de İkizler’de kendi burcunda olmasıyla tabi ki Merkür. Merkür bu hafta Güneş ile kavuşacak. İletişim trafiğini bir kat daha artıracak. Fakat biraz objektiflik, ego arkasında kalma, egodan etkilenebilme riskini de barındırıyor.

Bunun dışında Merkür Plüton ve Neptün ile uyumlu etkileşim içerisinde. Plüton yeniay haritasında da oldukça etkili. Bu da iletişimde derinlik, odaklanabilme gücü, birtakım temizlenmesi gereken konuların yüzeye çıkarılıp yapıcı bir şekilde temizlenmesi gibi konuları temsil ediyor. Neptün ise duygusal yaratıcılığı zihinsel yaratıcılık ile birleştiriyor. Sezgisel gücümüzün, empati yeteneğimizin de çokça arttığı bir dönem. Eğer zihinsel bir temizlik, birtakım konuların açığa çıkıp düzeltilmesi ile ilgili konularınız varsa bu hafta bunu yapmak için ideal, gerçi siz yapmak istemeseniz de bir şekilde karşınıza çıkacaktır.

26 Mayıs haftasının astrolojik etkileri

Günlük etkilere geçecek olursak;

26 Mayıs Pazartesi

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bir sonraki gün yeniay formasyonunu gerçekleştirmek üzere ikizler burcuna geçmeye hazırlanıyor. Gün içerisinde Satürn ve Neptün ile uyumlu açı, Uranüs ile de kavuşum açısı gerçekleştirecek. Gün çok enteresan, hızlı, sürprizli geçebilir. Bir o kadar da sezgilerimiz ve özdisiplinimiz güçlü.

27 Mayıs Salı

Ay İkizler burcuna geçiyor ve sabah saatlerinde yeniay meydana geliyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Güneş’ten ve Plüton’dan uzaklaşıyor ama yine de iletişim trafiği hızlı ve derinleşme gücümüz yüksek. Yeniay etkilerinin en güçlü yaşandığı gün.

28 Mayıs Çarşamba

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Yengeç burcuna geçmek için hazırlanan Jüpiter ile ikizlerde bir kavuşum meydana getiriyor. İletişim trafiğinin abartılı bir şekilde yükselebileceği bir gün. Eğitim, öğrenme, önemli anlaşmalar açısından çok verimli, değerlendirilebilir.

29 Mayıs Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde açısal etkileşimi yok. Yengeç burcu ay’ın güçlü olduğu bir pozisyon. Duygusal ihtiyaçlarımıza, sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız bir gün.

30 Mayıs Cuma

Ay Yengeç burcunda ilerliyor ve bugün Venüs’e kare yani uyumsuz açı yapıyor. Her ne kadar açı uyumsuz da olsa Venüs genellikle pozitif etkiler getiren bir gezegendir ve oldukça sosyal bir gün bizi bekliyor. Bir tek sosyal anlamda ihtiyaçlarımızın biraz zıt gidebildiği bir gün olabilir.

31 Mayıs Cumartesi

Ay Aslan burcuna geçiyor ve Güneş ve Merkür ile uyumlu etkileşime geçiyor. Kendimizi ifade, özgüven, liderlik yetenekleri açısından çok çok iyi bir gün. Bugün de önemli görüşmeler yapılabilir, bu anlamda değerlendirilebilir. Etrafımıza karizmatik bir etki bırakabileceğimiz bir gün.

1 Haziran Pazar

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yine eğlenceli, özgüvenli, kendimizi iddia etmek istediğimiz, ortaya koymak istediğimiz bir gün. Ay Mars ile kavuşumda. Bu iddia biraz agresif ve abartılı bir hale gelebilir. Bugün biraz sakin kalmakta fayda var. Onun dışında girişim cesareti olan, fiziksel enerjisi yüksek bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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