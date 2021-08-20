Okullar açılacak mı?

Okullar 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlıyor. Ayrıca, 1 Eylül - 3 Eylül tarihleri arasında da okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

Okullar açılacak mı?
Yaşam
20 Ağustos 2021 Cuma

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek" açıklamasında bulundu.


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'Haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz'

Gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, "Dolayısıyla hepimiz, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek. Henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.



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