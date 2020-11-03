Çocuklar maske takmalı mı?

Dünya Sağlık Örgütü, 5 yaşın altındaki ve 6 ila 11 yaş arasındaki çocuklar için maske kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Çocuklar maske takmalı mı?
Sağlık
03 Kasım 2020 Salı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandemisi sürecinde 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklara virüs bulaşmasının ne kadar yaygın olduğunu dikkate alarak maske takma konusunda tavsiyelerde bulunduğu bir rehber yayınladı. Bu rehberde çocukların hangi durumlarda maske takmaları gerektiğini, nasıl güvenli bir şekilde takabileceklerini ve hangi durumlarda maske takmamaları gerektiğine yer verildi ve bütün bunların bir yetişkin gözetiminde olması gerektiği de vurgulandı.


Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlere şu tavsiyelerde bulunuyor;

"Yaygın bulaşma olan bölgelerde, 60 yaşın altındaki ve genel olarak sağlığıiyi olan tüm yetişkinler, diğerlerinden en az bir metre mesafeyi garanti edemediklerinde maske takmalıdır. Bu, özellikle çocuklarla ve birbirleriyle yakın teması olan çocuklarla çalışan yetişkinler için önemli."


Evde virüslere karşı koruyucu maske yapımı
Evde virüslere karşı koruyucu maske yapımı

Çocuklar maske takmalı mı?

DSÖ ve UNICEF, çocukların psikososyal ihtiyaçları ve gelişimsel dönüm noktaları gibi faktörleri göz önünde bulundurarak şunları tavsiye etmektedir;


5 yaşın altındaki çocuklar maske kullanmamalıdır. Bu kendi güvenlikleri, genel menfaatleri ve minimum yardım ile maskeyi uygun şekilde kullanma kapasitesine dayanmaktadır.


6 ile 11 yaş arasındaki çocuklar ise aşağıdaki faktörlere göre maske kullanabilir:

  • Çocuğun ikamet ettiği bölgede yaygın bulaşmanın olup olmadığı,

  • Çocuğun güvenli ve uygun şekilde maske kullanma becerisi,

  • Maskelere erişimin yanı sıra belirli ortamlarda (okullar ve çocuk bakım hizmetleri gibi) maskelerin yıkanması ve değiştirilmesi,

  • Yeterli yetişkin gözetimi ve çocuğa maskelerin nasıl güvenli bir şekilde takılıp çıkarılacağına dair talimatlar verilmesi,

  • Öğretmenler, ebeveynler, bakıcılar veya tıbbi sağlayıcılar ile istişare halinde maske takmanın öğrenme ve psikososyal gelişim üzerindeki potansiyel etkisi,

  • Çocuğun, yaşlılar ve diğer altta yatan sağlık sorunları olanlar gibi ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan diğer insanlarla olan özel ortamları ve etkileşimleri,

Ayrıca DSÖ ve UNICEF, 12 yaş ve üstü çocukların yetişkinlerle aynı koşullarda, özellikle de başkalarından en az 1 metre mesafeyi garanti edemedikleri ve bölgede yaygın bulaşma olduğu durumlarda maske takmalarını tavsiye etmektedir.


Gelişimsel engelli çocuklar maske takmalı mı?

Gelişimsel bozuklukları, engelleri veya diğer özel sağlık sorunları olan herhangi bir yaştaki çocuklar için maske kullanımı zorunlu olmamalı ve çocuğun ebeveyni, velisi, eğitimcisi ve / veya tıbbi sağlayıcısı tarafından duruma göre değerlendirilmelidir. Her halükarda, maskeyi tolere etmekte güçlük çeken ciddi bilişsel veya solunum bozukluğu olan çocukların maske takması gerekmemelidir.


Korona döneminde engelli olmak
Korona döneminde engelli olmak


Çocuklar evde maske takmalı mı?

COVID-19'u düşündüren semptomları olan her çocuk, tolere edebildikleri sürece tıbbi maske takmalıdır. Çocuk izole edilmeli ve semptomlar hafif olsa bile kendini iyi hissetmeye başlar başlamaz tıbbi yardım alınmalıdır. Evde hasta çocuğun 1 metre yakınına gelen aile üyeleri / bakıcılar da maske takmalıdır.


Çocuklar oyun oynarken veya fiziksel aktivite yaparken maske takmalı mı?

Çocuklar spor yaparken veya koşma, zıplama gibi fiziksel aktiviteler yaparken nefeslerini tehlikeye atmamak adına maske takmamalıdır. Çocuklar için bu etkinlikleri düzenlerken, diğer tüm kritik halk sağlığı önlemlerini teşvik etmek önemlidir: diğerlerinden en az 1 metre mesafeyi korumak, birlikte oynayan çocukların sayısını sınırlamak, el hijyeni tesislerine erişim sağlamak ve bunların kullanımını teşvik etmek.


Salgının adı: Corona virüs
Salgının adı: Corona virüs


Referanslar: DSÖ, ''Coronavirus disease (COVID-19): Children and masks'' (21 Ağustos 2020) Şuradan alındı: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19

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