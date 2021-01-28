Oil pulling (ağızda yağ çalkalama) nedir, nasıl yapılır?

Oil pulling nedir, ne işe yarar?

Ağızda yaşayabilen yaklaşık 700 tür bakteri bulunuyor ve bunların yarısı herhangi bir zamanda ağız içine yerleşik olabiliyor. Dişlerde enfeksiyon, diş eti hastalığı, kötü ağız hijyeni ve dilin üzerinin bakterilerle kaplanması gibi sebepler ağız kokusuna yol açabiliyor. Bazı zararlı bakteri türleri dişlerin çürümesini hızlandırabiliyor, ağız kokusu ve diş eti hastalıklarına sebep olabiliyor. Dişler üzerinde oluşan plaklar ise bakteri, tükürük ve yiyecek parçacıklarından oluşuyor. Bakteriler yiyecek parçacıklarını parçalamaya başlıyor ve diş minesini yok eden, böylelikle diş çürümesine sebep olan bir asit oluşturuyor. Ağızdaki bakteri sayısını azaltmak, tükürük ve diş plaklarında bulunan zararlı bakteri sayısını azaltmaya da yardımcı oluyor. Kadim bir yöntem olan oil pulling de ağız içine yerleşen bu bakterileri azaltmada etkili oluyor. Ağza yağ çekmede kullanılan bazı yağ türleri iltihabı ve bakterileri doğal olarak azaltan özellikler içeriyor. Ağza çekilen yağ sayesinde diş etlerinin nemlendiği, bakteri üretimini azaltabilecek olan tükürük üretiminin arttığı söyleniyor.

Oil pulling nasıl yapılır?

Diş ve diş eti sağlığı için kullanılan alternatif yöntemlerden biri olan oil pulling için tek ihtiyacınız olan şey 1 çorba kaşığı yağ! Oil pulling yöntemini uygulamak kolay olsa da 15-20 dakika yapılması önerildiği için birçok kişi bu süreyi ayırmaktan kaçınabiliyor. Yirmi dakika önerilen süre olsa da bu yönteme alışmak için başlangıçta 5 dakikalık bir süre boyunca deneme yapabilirsiniz. Sabah uyandıktan sonra aç karnına, 1 çorba kaşığı susam yağı veya Hindistan cevizi yağını ağzınızda iyice gezdirin. Bunu yaparken yanaklarınızı sağa-sola şişirerek yağın ağzınızın içinde iyice ve olabildiğince basınçlı çalkalanmasını sağlayın. Ardından yağı tükürün ve kesinlikle yutmayın.

Oil pulling ile birlikte etkili: Dil sıyırma

Ağza yağ çekmenin etkisini arttıran yöntemlerden biri de Ayurveda uygulamalarında önemli bir sabah pratiği olan dil sıyırma. Özellikle diş eti hastalıklarının bir kısmına ağız içi bakterilerin çoğalması sebep olduğu için dilin üzerini temizlemek de ağız sağlığı için önemli gösteriliyor. Tedaviler tipik olarak bakterilerin fırçalanması veya klorheksidin içerikli antiseptik gargaralar kullanılması yönünde oluyor. Ayurveda’da kullanılan dil sıyırma yöntemi de bu mantığa dayanıyor. Ağız temizliğinin yolunun sadece diş temizliğinden ibaret olmadığını hatırlatan bu yöntemde, yumuşak bir fırça veya dil sıyırma aparatı kullanılarak dilin üstü temizleniyor. Dil temizleyiciler gümüş veya bakır dil sıyırıcı olarak tercih edilebiliyor. Dil sıyırma, oil pulling sonrasında yapılıyor.

Oil pulling hangi yağlarla yapılır?

Doğal diş macunu kullanan, kimyasal olmayan cilt bakım ürünleri kullanan kişilerin büyük bir kısmı Hindistan cevizi yağı ile oil pulling yapıyor. Özellikle de “Hindistan cevizi yağı ağız kokusuna iyi gelir mi?”, “Hindistan cevizi yağı diş etlerine iyi mi geliyor?” sorularını soranlar için ağza yağ çekme, uygun cevabı veriyor. Avokado yağı ve zeytinyağı ile oil pulling yapılması da mümkün. Ancak yüksek miktarda laurik asit içeren Hindistan cevizi yağı, antimikrobiyal ve iltihap giderici özelliklere, ayrıca uygun bir yağ asidi profiline sahip olması sebebiyle daha yaygın kullanılıyor. Hindistan cevizi yağından sonra en çok susam yağı oil pulling için tercih ediliyor.

Basit ve etkili!

İki hafta süren bir araştırmada, günde 10 dakika susam yağı ile oil pulling yapılması sayesinde, tükürükte ve diş plaklarında bulunan zararlı bakterileri sayısının önemli ölçüde azaldığı tespit edilmiş. Ağızdaki bakteri sayısının uygun bir seviyeye azaltılması, ağız hijyenini desteklemek ve bazı diş eti rahatsızlıklarının, özellikle de ağız kokusunu azaltmak için önemli gösteriliyor. Başka bir bilimsel çalışmada, ağza yağ çekmenin antiseptik gargara kullanmak kadar etkili olduğu tespit edilmiş. Ağızdaki bakterileri gidermede ve ağız hijyeni sağlamak için etkili bir uygulama olan oil pulling yaparken özellikle Hindistan cevizi yağı kullanmak diş etlerine iyi geliyor, ağız kokusunu gidermeye yardımcı oluyor. Yağ çekmenin, ağız kokusunu azaltmak için doğal bir yöntem olarak kullanılabileceği ve geleneksel tedaviler kadar etkili olabildiği söyleniyor.