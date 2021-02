Sayı falı nasıl bakılır?

Numeroloji ya da bilinen ismiyle sayı falına göre kişinin doğum tarihi, kişiliği hakkında fikir sahibi olmak için esastır. Numerolojiye göre sayılar arasında gizemli ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bazı insanlar sayıların geleceğe dair fikir yürütmek için de kullanılabileceğini düşünür. Numerolojideki en popüler kavramlardan biri de kişiliğiniz, geleceğiniz ve hayatınızdaki zorluklar hakkındaki önemli gerçekleri ortaya çıkaran yaşam yolu numarasıdır.

Yaşam yolu numarası nasıl hesaplanır?

Temelde doğum tarihinizdeki sayıları tek bir rakam elde edene dek toplamaya dayalı bir işlem yapmanız gerekiyor. Gelin bir örneğe bakalım: İlk olarak doğum tarihinizi bir kağıda yazın. Diyelim ki doğum tarihiniz 26 Aralık 1989 yani 26/12/1989. İlk olarak doğum yılınızda bulunan rakamları toplayarak iki haneli bir sayı elde ediyorsunuz: 1+9+8+9=27, sonrasında tek haneli bir rakam elde etmek için sonuçtaki rakamları topluyorsunuz: 2+7=9. Doğum günü ve ayınız için de tek haneli bir rakam elde edene kadar aynı işlemleri yapıyorsunuz. Gün için 2+6=8, ay için 1+2=3. Daha sonra bu üç işlem sonucunda elde edilen tüm rakamları topluyoruz: 9+8+3=20. Son olarak 2+0=2 işlemini yapıyoruz. Yani bunun sonucunda yaşam yolu numarası 2 çıkıyor.

Yaşam yolu numarası ne anlama geliyor?

İnternet üzerinde yaşam yolu numaralarına dair birçok anlam bulabilirsiniz. Ancak en bilinen anlamlarından bahsetmek gerekirse;

1

Güçlü yanları: Doğuştan lider, hırslı ve iş konusunda genellikle başarılı olan birisiniz. Çekici ve diplomatiksiniz ve çevrenizde ilgi çekiyorsunuz.

Zayıf yanları: Fazla korumacı ve otoritersiniz. Ayrıca öfke problemleri yaşamaya yatkın olabilirsiniz.

2

Güçlü yanları: Nazik, yardımsever ve empati yeteneği güçlü birisiniz. Bu numaradaki kişiler genellikle sanatçı ya da politikacı olmaya yatkındır.

Zayıf yanları: Fazla hassas ve tartışmalardan kaçınan biri olmak sizi kişisel ilişkilerinizde karşı tarafa fazla bağımlı hâle getirebilir. Kendi ihtiyaçlarınız hakkında konuşmak sizin için zorlayıcı olabilir.

3

Güçlü yanları: Genelde dikkat çekmeyi seven birisiniz ve bunu başarmak da sizin için hiç zor değil. Birçok şeyde başarılı olmanız olası. Enerjiniz her zaman yüksek.

Zayıf yanları: Büyük ve heyecanlı projelere kolaylıkla başlasanız bile bunları yarım bırakma olasılığınız fazla. Odaklanma ve bağlanma sorunlarınız olabilir. Başkalarının sizin hakkınızdaki düşüncelerine fazla önem veriyor olabilirsiniz.

4

Güçlü yanları: Prensipli ve güvenilir bir insansınız, bu da sizi sevilen bir arkadaş yapıyor. İnsanlar sizden ne isteyeceklerini biliyorlar.

Zayıf yanları: Biraz dik kafalı ve kurallar konusunda sabit düşünceli olabilirsiniz. Kendi kurallarını yazan ve kalıpların dışında düşünen insanlar sizi rahatsız edebilir.

5

Güçlü yanları: Meraklı ve entelektüel birisiniz. Gazeteci olmanız ya da eğitim alanında çalışmanız olası. İletişim becerileriniz yüksek ve basit zevkler için çocuksu bir merak besliyorsunuz.

Zayıf yanları: Hobilerinize gereğinden fazla zaman ayırıyor olabilirsiniz (Alışveriş yapmak gibi). Aynı zamanda ilişkiler söz konusu olduğunda biraz yüzeyselsiniz ve bağlanmaktan hoşlanmıyorsunuz.

6

Güçlü yanları: Coşkulu bir aktivist ya da konuşmacı olabilirsiniz. Meraklı ve tutkulu biri olmanız sizi harika bir avukat, terapist ya da konuşmacı yapabilir.

Zayıf yanları: Konu kendinize dikkat etmek konusuna geldiğinde tutarlı olmakta biraz zorlanıyor olabilirsiniz.

7

Güçlü yanları: Güçlü ve canlı hayal gücünüz sayesinde oldukça yaratıcısınız. İç dünyanızda yaşıyorsunuz. Kendinizi eğlendirme konusunda başarılısınız ve nadiren sıkılıyorsunuz.

Zayıf yanları: Diğer insanlarla bağ kurmakta zorlanıyorsunuz ve biraz utangaçsınız. İş ve hobileriniz arasında mekik dokumaktan rahatlayıp dinlenecek vakit bulamayabilirsiniz.

8

Güçlü yanları: Küçük yaşlardan beri parayla ilişkiniz iyi. Hırslısınız, kendi kendinize yetebilmek ve rahat olabilmek adına çalışma konusunda isteklisiniz.

Zayıf yanları: Parayla olan ilişkiniz sizi diğer insanlara karşı kuşkucu biri haline getirebilir. Aynı zamanda işkolik olma olasılığınız fazla.

9

Güçlü yanları: İdealist ve prensiplerine bağlı birisiniz. Sizinle anlaşmaya varmak güç olabilir. Stil sahibi, cömert ve naziksiniz.

Zayıf yanları: İlişkilerinizde partnerinize fazla bağımlı olmanız ve sürekli gelecek hakkında düşünmeniz anın tadını çıkarmanızı engelleyebilir.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Referans: The Cut. What Is Your Life-Path Number?. Şuradan alınmıştır: https://www.thecut.com/article/life-path-number.html