Nihan Uycan Özen ile sohbet

HTHayat yazarı Nihan Uycan Özen ile Instagram canlı yayınında buluştuk. “Nihan’ın Rüyası” sohbetinde toprağın çağrısı, yeni dünya, yeni insan ve sosyal yapılar üzerine yazarımızın fikirlerini ve kendi yolculuğunu konuştuk.

Nihan Uycan Özen ile sohbet
Yaşam
20 Nisan 2021 Salı

HTHayat yazarları arasında yer alan Nihan Uycan Özen, “Nihan’ın Rüyası” köşesinde kendi içsel süreçlerini ve bireysel dönüşümünü, ayrıca toplum bilincini yükseltmeye yönelik yol gösterici önerilerini kaleme alıyor. Profesyonel yöneticilik geçmişinin yanı sıra koçluk yetkinliği de bulunan yazarımız, son günlerde sosyal kooperatifçilik çalışmaları yapıyor ve yazılarıyla özellikle tarıma dönüş için çağrıda bulunuyor. Nihan Uycan Özen’in “Toprak ve Tarım” yazısını okumak için tıklayın.


Yazarımız Nihan Uycan Özen ile HTHayat Instagram hesabında 20 Nisan 2021, Salı günü özel bir sohbet gerçekleştirdik. Takipçi ve okuyucularla olan buluşmasında, yazarımız “Yeni Çağ, Yeni İnsan” konusunda hissettiği çağrıya değindi ve hem yeni çağa uyumlu hem de kendi özü ile temas eden bir insan olabilme yolunda kendi bakış açısını aktardı.


Özen, yazılarında dikkat çektiği "tarıma dönüş" konusunda neler yapabileceğimiz konusunda da önerilerini paylaştı.


"Öz’le buluşma"

Toprağın çağrısını derinden duyduğu Peru seyahatinden de bahseden Nihan Uycan Özen, buradaki tarım uygulamalarını anlattı. Dünyanın dört bir yanından 560 kadının bir araya geldiği buluşmada “dişi alanın” oluşturduğu sarmalayan ve kucaklayan enerjiyi söyleşiye aktardı.


Birlik çağrısından bahsettiği yazılarından yola çıkarak yönelttiğimiz “BİR’lik ne anlama geliyor?” sorusuna da kalbinden dökülenlerle yanıt veren Özen’le sohbetimizin tamamını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.








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