NASA: “Tanımlayamadığımız nesneler var”

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), 16 kişilik uzman ekibiyle birlikte tanımlanamayan cisimlere dair bir basın toplantısı düzenledi.

NASA: “Tanımlayamadığımız nesneler var”
Yaşam
Giriş: 01 Haziran 2023 11:00
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NASA’nın ordu, akademi ve özel şirketlerin yöneticilerinden oluşan ve tanımlanamayan hava cisimlerini inceleyen kurulundaki 16 bilirkişi ile yaptığı basın toplantısında henüz insanüstü bir zekanın ürünü veya dünya dışında bir hayatın varlığının kanıtı sayılabilecek bir şey bulamadıkları söylendi.


Toplantıda konuşan Savunma Bakanlığı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Ofisi Direktörü Dr. Sean Kirkpatrick, çok sayıda tanımlanamayan hava cismi ihbarı aldıklarını bunlardan çok azının tanımlanamayacak anormallikler olduğunu söyledi.


Basından gelen soruların da yanıt bulduğu toplantıda tespit edilen cisimlerin arkasında "insan dışı bir zeka" olup olmadığını sorusuna George Mason Üniversitesi’nde Hesaplama ve Veri Bilimi Doçenti Anamaria Berea, "Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir. Evrende yalnız olup olmadığımız sorusu, muhtemelen bilim ve insanlık tarihimizdeki en büyük sorulardan biridir" dedi. NASA’nın tanımlanamayan hava cisimlerini incelemek üzere kurduğu kurulun başkanı Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel ise uzmanlar tarafından henüz böyle olağanüstü bir kanıtın görülmediğini söyledi ve "Yaşam arayışı gerçekten önemli bir şey. Henüz Dünya'nın ötesinde yaşam bulamadık ama arıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda insanüstü bir zeka veya buna dair olağanüstü kanıtlar göremedik" ifadelerini kullandı.


Toplantıda konu hakkında değerlendirmeler yapan Redwire yöneticilerinden Mike Gold ise aradıkları şeyin henüz tanımını yapamamalarının büyük sorun teşkil ettiğini şu cümlelerle ifade etti: "Samanlıkta iğne aramıyoruz, samanlıkta anormallik arıyoruz. Yani iğne aradığımızı bile bilmiyoruz".


ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) tanımlanamayan hava cisimlerini incelemek üzere kurduğu kurul 20 Ekim 2022'de tarihinde ABD ordusu ve istihbaratının yanı sıra FAA'nın elindeki verileri inceleme amacıyla bir araya gelmişti.


Konu ile ilgili NASA’nın düzenlediği toplantı:




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