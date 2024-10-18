NASA Güneş'in yeni bir döneme girdiğini duyurdu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş'in, ‘Manyetik Güneş Döngüsü’ adı verilen 11 yıllık solar döngüsünde, ‘solar maksimum’ evresine ulaştığını açıkladı.

NASA Güneş'in yeni bir döneme girdiğini duyurdu
Yaşam
Giriş: 18 Ekim 2024 00:21
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NASA'nın internet sitesine göre, NOAA, NASA ve uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli'nin düzenlediği telekonferansta, Güneş'in ‘solar maksimum’ evresine ulaştığı açıklandı.


NASA Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors, yaklaşık bir yıl daha süreceği tahmin edilen evrede, Güneş'in üzerinde leke oluşması gibi çeşitli aktivitelerde artış görüleceğinin öngörüldüğünü söyleyerek, bu artışın, yıldız hakkında yapılan araştırmalar için yeni fırsatlar oluşturacağını ve aynı zamanda Dünya ve Güneş Sistemi genelinde etkileri olacağını kaydetti.


Bu artış Güneş'i incelemek için bir fırsat olsa da Dünya üzerinde etkisi de olacak. İnsanlar üzerinde direkt bir etkiden söz etmeyen uzmanlar internet kesintileri konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Güneş fırtınaları güçlü manyetik alan değişimlerine neden olarak uydulara zarar verebiliyor. NASA bu dönemde enerji şebekelerinin de etkilenebileceği konusunda uyarıyor.


Uzmanlar, güneşin bu aktif döneminde tam olarak ne zaman zirveye ulaşacağını belirleyemiyor. NOAA’dan Uzay Hava Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat, bu zirve anının aylar veya yıllar sonra belirleneceğini ifade etti.


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