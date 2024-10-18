NASA Güneş'in yeni bir döneme girdiğini duyurdu

NASA'nın internet sitesine göre, NOAA, NASA ve uluslararası Güneş Döngüsü Tahmin Paneli'nin düzenlediği telekonferansta, Güneş'in ‘solar maksimum’ evresine ulaştığı açıklandı.

NASA Uzay Hava Durumu Programı Direktörü Jamie Favors, yaklaşık bir yıl daha süreceği tahmin edilen evrede, Güneş'in üzerinde leke oluşması gibi çeşitli aktivitelerde artış görüleceğinin öngörüldüğünü söyleyerek, bu artışın, yıldız hakkında yapılan araştırmalar için yeni fırsatlar oluşturacağını ve aynı zamanda Dünya ve Güneş Sistemi genelinde etkileri olacağını kaydetti.

Bu artış Güneş'i incelemek için bir fırsat olsa da Dünya üzerinde etkisi de olacak. İnsanlar üzerinde direkt bir etkiden söz etmeyen uzmanlar internet kesintileri konusunda çeşitli uyarılarda bulundu. Güneş fırtınaları güçlü manyetik alan değişimlerine neden olarak uydulara zarar verebiliyor. NASA bu dönemde enerji şebekelerinin de etkilenebileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, güneşin bu aktif döneminde tam olarak ne zaman zirveye ulaşacağını belirleyemiyor. NOAA’dan Uzay Hava Operasyonları Direktörü Elsayed Talaat, bu zirve anının aylar veya yıllar sonra belirleneceğini ifade etti.

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