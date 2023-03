Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınasının etkileri nelerdir?

Güneş'te, bir hafta içinde 2 kara leke gözlemleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu kara lekelerin oluşturduğu Güneş rüzgârlarının bugün Dünya’ya ulaşmasını bekliyor. Yaklaşık 20 Dünya büyüklüğündeki "koronal delik" olarak adlandırılan bu kara leke, gezegenimiz açısından tehlike arz etmese de Dünya üzerinde bazı etkilere sahip olabilir.

NASA’nın gözlemlediği bu kara lekenin Dünya'ya doğru saatte 2.8 milyon kilometre hızla hareket eden bir Güneş rüzgârı oluşturacağı bekleniyor. Bugün Dünya’ya ulaşması öngörülen rüzgârların, gezegenin manyetik alanını ve buna bağlı olarak uydu bağlantılarıyla teknolojik altyapıyı etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Güneş fırtınası nedir?

Güneş fırtınası, Güneş'te meydana gelen belirli olayların Dünya'da hissedilen atmosferik etkileri için kullanılan bir terimdir. Güneş yalnızca asla değişmeyen parlak bir ışık ve ısı kaynağı gibi düşünülse de gerçekte, sürekli akış halinde olan inanılmaz derecede büyük bir erimiş gaz topudur.

Güneş fırtınaları, Güneş, güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmeleri şeklinde büyük enerji patlamaları yaydığında meydana gelir. Bir güneş fırtınası Dünya'ya çarptığında, genellikle atmosferin Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın bölgelerde görülebilen kısımlarında göz kamaştırıcı bir "kuzey ışıkları" görüntüsü ortaya çıkarır. Güneş fırtınaları ayrıca uyduları ve çeşitli elektronik iletişim biçimlerini bozabilir.

Güneş fırtınaları, Güneş'te büyük bir patlama ile başlar. Güneş patlamaları olarak adlandırılan bu patlamalar, milyarlarca nükleer bomba kadar güçlü olabilir! Güneş patlamaları, genellikle saatte milyonlarca mil hızla hareket eden devasa yüklü plazma akışlarının salınmasıyla devam eder. Bu akışlara koronal kütle atımı veya CME denir. CME'ler Dünya'ya çarptığında, uyduları ve elektrik şebekelerini bozan jeomanyetik fırtınalara neden olabilirler. Örneğin, Şubat 2011'de, güçlü bir güneş patlamasının ardından ortaya çıkan CME, Çin'deki radyo iletişimini kesintiye uğratmıştı. Bazı uzmanlar, büyük bir güneş fırtınasının en kötü kasırganın 20 katından fazla ekonomik hasara neden olabileceğine inanıyor.

Referanslar:

"Have You Ever Wondered...". Şuradan alındı: https://www.wonderopolis.org/wonder/what-is-a-solar-storm/