Nar suyunun faydaları

Yüksek antioksidan içeriğiyle nar suyu, kış aylarını sağlıklı geçirmek için harika bir destek.

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Nar suyunun faydalarını biliyor musunuz?

Nar suyu nedir?

Nar suyu, nar meyvesinin suyunun sıkılmasıyla elde edilir. Meyvenin taneli yapısı nedeniyle suyunun çıkarılması zor gibi gözükse de aslında basit bir narenciye sıkacağı ile narın suyunu sıkmak mümkündür.

 

Nar suyunun sağlığa faydaları nelerdir?

  • Bir su bardağı (170 gram) kadar nar tanesi 7 gram lif, 3 gram protein, 24 gram şeker içerir. Aynı zamanda günlük C vitamini ihtiyacının %30’unu, K vitamini ihtiyacının %36’sını, Folat ihtiyacının %16’sını, potasyum ihtiyacınınsa %12’sini karşılar. Çekirdekleriyle birlikte tüketildiğinde bir nar yaklaşık 144 kaloridir.

 

  • Narın içeriğindeki tamamen nar meyvesine özgü punicalagin maddesi, meyvenin güçlü bir antioksidan olmasını sağlar.

 

  • Narın yüksek antioksidan içeriği, antienflamatuar (iltihap giderici) etki yaratır. Sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlayan antioksidanlar, meme kanseri ve kolon kanseri gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar. Yapılan bir araştırmada 12 hafta boyunca diyabet hastası kişilerin günde 250 ml nar suyu içmeleri istendi, sürenin sonunda enflamasyona işaret eden CRP ve interleukin-6 değerlerinde yaklaşık %30 azalma gözlemlendi.

 

NAR KULLANARAK YAPABİLECEĞİNİZ LEZZETLİ TARİFLER

 

  • Nar suyu, prostat kanserine karşı da koruma sağlar. Yapılan araştırmalar, nar suyunun kanser hücresi üretimini yavaşlatmaya ve kanser hücrelerinin yok edilmesine katkı sağladığını doğruluyor.

 

  • Başka araştırmalar nar suyunun meme kanserine karşı da koruma sağlayacağını ve kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlattığını doğruluyor.

 

  • Nar suyu kan basıncını dengeleyerek tansiyon hastalığına karşı da koruma sağlıyor. Yüksek kan basıncının neden olabileceği kalp krizi ve felç riskini düşürmede de etkili.

 

  • Nar suyunun antienflamatuar özelliği, artirit ve eklem ağrısı sorunlarına karşı da etkili. Yapılan araştırmalar nar suyunun, eklemlere hasar veren osteoartirit rahatsızlığına neden olan enzimleri engellediğini kanıtlıyor.

 

  • Düzenli olarak nar suyu içmek, ‘kötü’ LDL kolesterolün düşürülmesinde de yardımcı olur.

 

  • Nar suyu erkeklerde sertleşme sorunu için de etkili bir kür olarak kullanılabilir. Yapılan araştırmalar nar suyunun kan akışını düzenleyerek erektil disfonksiyon sorununa karşı olumlu etki yaratabileceğini doğruluyor.

 

  • Nar suyu vücuttaki bakteri ve mantar enfeksiyonlarının giderilmesinde de yardımcıdır. Özellikle Candida albicans türü mantarları azaltmak için etkilidir.

 

  • Ağız sağlığını desteklemek için de nar suyu tüketilebilir. Ağız içerisindeki enfeksiyonlar, gingivit ve periodontisis gibi diş eti rahatsızlıklarının giderilmesine etkilidir.

 

  • Her gün nar suyu tüketmenin hafızayı güçlendirdiğine dair de araştırmalar mevcuttur.

 

  • Nar suyunun içeriğindeki antioksidanlar, stres ve kaygının neden olduğu fiziksel sorunları önlemede de yardımcı olur. Özellikle sabah saatlerinde içilen bir bardak nar suyu hem C vitamini içeriği ile canlandırıcı etki gösterecek, hem de ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

 

CİLT BAKIMI İÇİN NAR SUYU

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