Günümüzde herkesin flört konusunda bu kadar bunalmış olmasına şaşmamak gerek. Her beş saniyede yeni bir uygulama ya da yeni bir flört kuralı çıkıyormuş gibi hissediliyor. Bir de bunun üstüne hayatınızda yetişmeye çalıştığınız diğer her şeyi eklediğinizde, insanlarla tanışmak ve yeni ilişkiler kurmak heyecan verici olmaktan çok yorucu hale geliyor.

Bir ilişkinin uzun vadede gelişip gelişmeyeceğini bilmenin net bir yolu yok. 3-6-9 kuralına göre, yeni bir flörtün sonsuza kadar sürecek bir şeye dönüşüp dönüşmeyeceğini gerçekten anlamak için zamana ihtiyacınız var. 3-6-9 kuralı flört günlerinizi çok daha kolay hale getirebilir.

3 - 6 - 9 kuralı nedir?

3-6-9 kuralı, yeni bir ilişkinin üç aşamasını tanımlamak için kullanılır. Her aşamayı geçtikten sonra, bir ilişkiyi uzun vadede sürdürmeye değer olup olmadığını anlayabilirsiniz. Şu an pek çok kişi yeni ilişkilere başlıyor ve bu ilişkilerin ciddi olup olmadığını merak ediyor. İşte 3-6-9 kuralı tam da bu noktada yardımcı oluyor.

İşleyişi şöyle: Birisiyle flört etmeye ya da konuşmaya başladığınız ilk üç ay 'balayı' aşaması olarak kabul edilir. Bu aşama, birbirinizi tanıdığınız, birlikte vakit geçirmekten keyif aldığınız, eğlenceli, kolay ve hafif bir dönemdir. Sonraki üç ay ise 'çatışma'aşamasının başlangıcıdır. Yani üçüncü aydan altıncı aya kadar balayı etkisi azalır, birbirinizin kusurlarını görmeye başlarsınız ve küçük tartışmalar olabilir. Altı ile dokuz ay arasında ise çatışma aşamasının sonu gelir ve daha büyük sorunlar ve kavgalar ortaya çıkabilir. Son olarak, çatışma aşaması sizi yıkmadıysa, 'karar verme' aşamasına geçersiniz. Hem iyi hem kötü zamanları gördüğünüze göre artık ilişkiyi gerçek hâliyle görürsünüz. Bu noktada, bu kişiyle uzun vadede birlikte olmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Klinik psikolog Dr. Selina Matthews: "Bu yüzden ilişkilerin demlenmesi için bir yıla ihtiyacı vardır. Bir ilişkinin her yönünü görmeden, gerçekten içinde misiniz, dışında mısınız bilemezsiniz" açıklamasında bulundu.

İLİŞKİ Sağlıklı bir ilişki yürütmenin püf noktaları İLİŞKİ İlişkinizi iyileştirmenin 101 yolu 3-6-9 kuralı neden işe yarar? Hiç yeni bir ilişkiye başlayıp “Bu sonsuza kadar sürebilir” diye düşündüğünüz, ama her şeyin birkaç ay sonra dağıldığı oldu mu? Yalnız değilsiniz. Bir ilişkinin başlangıcı kolaydır; ama bu sonsuza kadar sürmez. 3-6-9 kuralı bunu gösterir ve ilişkilerin sürekli kelebekler ve masallar gibi olmadığını kabul eder. Uzun süren ilişkiler, iniş çıkışları birlikte atlatarak yoluna devam edebilenlerdir. Mükemmel bir ilişki için zaman çizelgesi olmasa da, 3-6-9 kuralı bir ilişkinin doğal olarak nasıl ilerlediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Birinin “sonsuza dek birlikte olunacak kişi” olup olmadığını üç ayda kesin olarak bilemeyiz; aynı şekilde tek bir zor dönem yaşandı diye hemen pes etmek de gerekmeyebilir. 3-6-9 kuralı, hem iyilerin hem kötülerin yaşanmasının doğal olduğunu hatırlatır. Ama dokuz ayın ardından karar zamanı gelir: Artık bu kişi ve ilişkinizin dinamikleri hakkında yeterince şey biliyorsunuz. İyisiyle kötüsüyle kabul edebilir misiniz? Yoksa bazı sorunlar göz ardı edilemeyecek kadar mı büyük? İşte ilişkinizin gelişip gelişmeyeceğini ya da çökeceğini o zaman anlarsınız.

3 - 6 - 9 kuralından ne beklemeli? Balayı aşaması Hepimiz biliriz, severiz ve daha fazlasını isteriz. Biriyle flört etmeye başladığınız ilk üç ay boyunca, her saniyenin tadını çıkarın. Ortak noktalarınızı keşfedin, birbirinizle ilgili tuhaf ama sevimli şeyleri öğrenin, sık sık buluşmalar planlayın ve hazırsanız bol bol eğlenceli cinsellik yaşayın. Bu dönemi, izleyip iç geçirdiğiniz tüm romantik komedi montajları gibi düşünün. Bu zamanın amacı, bu kişiden hoşlanıp hoşlanmadığınızı ve size nasıl hissettirdiğini anlamaktır. Ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir ama bu aşamada çok sık yaşanmamalı. İkiniz de bir sonraki gizli kaçamağınızı ya da ailenizin onları bir sonraki buluşmada ne kadar seveceğini hayal etmekle meşgulsünüz. Çatışma aşaması Üç ile dokuz ay arasında, pembe gözlükleriniz düşecek ve nihayet mükemmel olmadığınızı resmi olarak göreceksiniz. Şok edici, farkındayız. Bu dönem, birini gerçekten tanımaya başladığınız ve pek de harika olmayan özelliklerini öğrendiğiniz zamandır. Anneleriyle konuşma şekli tüylerinizi diken diken mi ediyor? Bir şeye asla zamanında gelmeyeceğini mi fark ediyorsunuz? Tartışmalar ortaya çıkacak, istemeyeceğiniz kadar sık, ve bir noktada “Bu kadar mükemmel ilişkimize ne oldu?” diye düşünebilirsiniz. Her şey kötü olmayacak, ancak ilişkiniz artık o kadar parlak ve yeni hissettirmeyecek. Siz onu deli edeceksiniz, o da sizi.

Karar verme aşaması Yaşlı bir evli çift gibi tartışmakla, bitmek bilmeyen anlaşmazlıklara sahip olmak arasında fark vardır. Çatışma aşamasını geçmenize rağmen hâlâ çok fazla gerilim hissediyorsanız, ilişkiyi bitirme zamanı gelmiş olabilir. Ama bunu söylerken şunu da unutmamak lazım: Değerli hiçbir şey kolay gelmez. Dokuz ayı devirmişken, tartışmalarınızın normal mi yoksa ilişkinin tamamını sorgulatacak kadar ciddi mi olduğuna bakın. Bir yıla yaklaşırken, geleceğiniz için en iyi kararı verin; karşınızdakinin bu gelecekte yeri olsun ya da olmasın. Ancak o zaman ilişkinize adil bir şans verdiğinizden emin olarak ilerleyebilirsiniz. 3-6-9 kuralını neden uygulamalısınız? Biliyoruz, bir yıl kulağa uzun geliyor, ama flört geçmişiniz biraz karmaşıksa, aslında pek de doğru olmadığını bildiğiniz halde bundan daha uzun süren ilişkiler yaşamışsınızdır. 3-6-9 kuralı, size koruyucu sınırlar sunar, çok hızlı bağlanmanızı engeller ve bir ilişkiyi gereksiz yere süründürmenizin önüne geçer. Özetle, ilişki yürümezse kalbinizin kırılma ihtimali azalır; yürürse de her şeyi atlatabilecek kadar sağlam olduğuna güvenirsiniz. Yani her türlü kazançlısınız.

Bu nedenle, kendinizi bir dizi “uzunca ama bir yere varamayan” ilişki içinde buluyorsanız ya da yeni bir ilişki hakkında kararsızsanız, 3-6-9 kuralını aklınızda tutmak geleceğiniz ve yeni partnerinizin bu gelecekteki yeri hakkında sağlıklı bir karar vermenizi sağlar. Referanslar: Hailey Tagliarino. "The 3-6-9 Rule Can Help Determine If Your Relationship Has Long-Term Potential". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/3-6-9-dating-rule/. (13.11.2025). İLİŞKİ Doğru adamla birlikte olduğunuzun 18 işareti İLİŞKİ İlişkiyi canlandırmanın yolları