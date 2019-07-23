Müzik prematüre bebeklere iyi geliyor

Yapılan araştırmalar, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklere müzik dinletilmesinin gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkardı.

Ninnilerin bebeklere iyi geldiği yüzyıllardır biliniyor. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yavaş ve yumuşak müziklerin prematüre bebekler için de oldukça olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Anne karnındaki korunaklı ortamından erken ayrılan bebekler için stres faktörünün gelişim sürecinde çok etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, ortamda bebeği etkileyecek unsurların varlığının önemine dikkat çekiyor. Yumuşak dokunuşlar, hafif bir ışık ve tatlı ninniler, prematüre bebeklerin hassas gelişiminde fark yaratıyor.

Florida Eyalet Üniversitesi’nde 20 yıldır müzik terapi programlarını yöneten Janye Standley, müziğin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanılması fikrinin öncüsü olarak kabul ediliyor. Erken doğan bebeklerin %50’sinin büyüdüklerinde özel eğitime ihtiyaç duyduğu bilgisi ile yola çıkan Standley, bebeklerin anne karnındaki gelişimini tamamlayamadan dünyaya geldiklerinde beyin gelişimlerinin desteklenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yaptığı çalışmalarda, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sadece buradaki makinelerin sesini bastıracak kadar bile yumuşak bir müzik çalınmasının, bakım gören bebeklerin beklenenden iki hafta kadar erken taburcu olmasına yardımcı olduğu görüldü.

Yenidoğanlar için özel müzik programı

Bebeklerin beyin gelişimi, hamileliğin son üç ayında tamamlanıyor. Anne karnındaki gelişimini tam olarak tamamlayamadan dünyaya gelen prematüre bebeklerde ise beyin gelişiminin önemli bir kısmı, yenidoğan yoğun bakım ünitesi şartlarında tamamlanıyor. Araştırmacılar, bebeğin ilerleyen yaşamında önemli etkileri gözlemlenebilen beyin gelişimini desteklemek için müzik terapiden faydalanılması gerektiği konusunda hemfikir. ABD’de bazı kurumlar yenidoğan ünitelerinde görev yapacak özel terapistler yetiştirmek üzere çalışmaya başladı bile. Birçok sağlık kuruluşu da yoğun bakım ünitelerinde müzik yapacak olan uzmanlarla çalışmayı istiyor. Florida Eyalet Üniversitesi, 2005 yılında Tallahassee Memorial Hastanesi ile bir anlaşma yaptı ve Janye Standley’in önderliğinde Bebek ve Çocuklara Yönelik Müzik Terapisi Enstitüsü kuruldu. Bu enstitüde eğitim alan yüzlerce terapist, bugün ABD’de özel müzik terapisi hizmeti vermeye devam ediyor.