Müzik prematüre bebeklere iyi geliyor

Yapılan araştırmalar, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebeklere müzik dinletilmesinin gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkardı.

+ Sonra Oku
Müzik prematüre bebeklere iyi geliyor

Ninnilerin bebeklere iyi geldiği yüzyıllardır biliniyor. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yavaş ve yumuşak müziklerin prematüre bebekler için de oldukça olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Anne karnındaki korunaklı ortamından erken ayrılan bebekler için stres faktörünün gelişim sürecinde çok etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, ortamda bebeği etkileyecek unsurların varlığının önemine dikkat çekiyor. Yumuşak dokunuşlar, hafif bir ışık ve tatlı ninniler, prematüre bebeklerin hassas gelişiminde fark yaratıyor.

 

Florida Eyalet Üniversitesi’nde 20 yıldır müzik terapi programlarını yöneten Janye Standley, müziğin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanılması fikrinin öncüsü olarak kabul ediliyor. Erken doğan bebeklerin %50’sinin büyüdüklerinde özel eğitime ihtiyaç duyduğu bilgisi ile yola çıkan Standley, bebeklerin anne karnındaki gelişimini tamamlayamadan dünyaya geldiklerinde beyin gelişimlerinin desteklenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Yaptığı çalışmalarda, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sadece buradaki makinelerin sesini bastıracak kadar bile yumuşak bir müzik çalınmasının, bakım gören bebeklerin beklenenden iki hafta kadar erken taburcu olmasına yardımcı olduğu görüldü.

 

Yenidoğanlar için özel müzik programı

Bebeklerin beyin gelişimi, hamileliğin son üç ayında tamamlanıyor. Anne karnındaki gelişimini tam olarak tamamlayamadan dünyaya gelen prematüre bebeklerde ise beyin gelişiminin önemli bir kısmı, yenidoğan yoğun bakım ünitesi şartlarında tamamlanıyor. Araştırmacılar, bebeğin ilerleyen yaşamında önemli etkileri gözlemlenebilen beyin gelişimini desteklemek için müzik terapiden faydalanılması gerektiği konusunda hemfikir. ABD’de bazı kurumlar yenidoğan ünitelerinde görev yapacak özel terapistler yetiştirmek üzere çalışmaya başladı bile. Birçok sağlık kuruluşu da yoğun bakım ünitelerinde müzik yapacak olan uzmanlarla çalışmayı istiyor. Florida Eyalet Üniversitesi, 2005 yılında Tallahassee Memorial Hastanesi ile bir anlaşma yaptı ve Janye Standley’in önderliğinde Bebek ve Çocuklara Yönelik Müzik Terapisi Enstitüsü kuruldu. Bu enstitüde eğitim alan yüzlerce terapist, bugün ABD’de özel müzik terapisi hizmeti vermeye devam ediyor.

 

PREMATÜRE BEBEK ANNELERİNİN MERAK ETTİĞİ 10 SORU

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Bebekler yabancı dil öğrenebilir mi?
Bebekler yabancı dil öğrenebilir mi?
Bebekler acıyı yetişkinler gibi hissediyor
Bebekler acıyı yetişkinler gibi hissediyor
Bebeğinizin rahat diş çıkarması için öneriler
Bebeğinizin rahat diş çıkarması için öneriler
Çocuk bakan babalara tavsiyeler
Çocuk bakan babalara tavsiyeler
Bebeklerin başı nasıl desteklenmeli?
Bebeklerin başı nasıl desteklenmeli?
Bebeğinize kitap okumanın üç altın kuralı
Bebeğinize kitap okumanın üç altın kuralı
Yıkanabilir bebek bezi hakkında bilmeniz gerekenler
Yıkanabilir bebek bezi hakkında bilmeniz gerekenler
Bebek hıçkırığı hakkında merak edilenler
Bebek hıçkırığı hakkında merak edilenler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evlilik Hazırlıkları - Çeyiz ve bohça
    Evlilik Hazırlıkları - Çeyiz ve bohça

    Süresi : 17:33 İzlenme : 0

  • Su, tuz, sirke ritüeli
    Su, tuz, sirke ritüeli

    Süresi : 03:27 İzlenme : 0

  • Kırmızı ip ritüeli
    Kırmızı ip ritüeli

    Süresi : 02:00 İzlenme : 0

  • Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan
    Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan

    Süresi : 23:19 İzlenme : 0

  • Evlilik hazırlıkları - Tanışma
    Evlilik hazırlıkları - Tanışma

    Süresi : 09:57 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X