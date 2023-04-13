Mutsuzluk ile başa çıkmanın yolları

Bu içerik Mentor Tuba Müftüoğlu tarafından kaleme alınmıştır.

Mutsuzluk, içerisinde umutsuzluğu ve karamsarlığı barındıran bir ruh hali olarak tanımlanıyor. Toplumsal felaketlere, savaşlara, ekonomik sıkıntılara, hastalıklara her geçen gün daha fazla maruz kaldığımız bu yüzyılda kişiler arasında mutsuzluk katlanarak artmaya devam ediyor. Elimizde olmayan çevresel etkenlerin yanı sıra kendi hayatımızda da ailesel sorunlar, iş stresi, ilişki yönetimi gibi birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunlarla karşılaşan insan, bulunduğu bu duygu halinden bir çıkış yolu arıyor. Tam da burada karşımıza “mindfulness” kavramı çıkıyor. Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz, hem iyilik halinde hem de ilişkileri geliştirmede en etkili yöntemlerden biri olan mindfulness’ı Mentor Tuba Müftüoğlu anlatıyor.

Mindfulness, kalıplarımızın, inançlarımızın, yargılarımızın, beklentilerimizin ötesinde bizi o anla – yani gerçek zamanla- kendimizle, bedenimizle, duygularımızla, düşüncelerimizle ve gerçekten olanla iletişime geçiren bir yöntem. Yani olanı, olduğu gibi fark etmek.

Çoğumuz hayatı otomatik pilotta gerçekten olandan, bedenimizden, hislerimizden kopuk yaşıyoruz. Neyi neden yaptığımızın, neden söylediğimizin farkına vardığımızda iş işten çoktan geçmiş oluyor. Mindfulness sayesinde bedenimizle, sonra duygu ve düşüncelerimizle temasa geçmeyi öğreniyoruz. Böylece, örneğin bir sinir anında önce o sinir hissinin karnımızdan yukarı çıktığını, nefesimizin sıklaştığını, başımızın yandığını, yani ilk sinyalleri, fark edip durmayı ve en önemlisi durup en basit olayın belki de bizim kalıp inançlarımız ya da beklentilerimiz yüzünden büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz.

Yaşattığı farkındalıklarla kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarını sağlayan mindfulness, aynı zamanda hayattan daha fazla zevk alarak yaşamayı mümkün hale getiriyor. Çünkü mindfulness ile tanışan kişi beklentilerini, korkularını, inançlarını, bastırdığı duyguları keşfediyor ve tercihlerini veya tepkilerini bunların etkisinde değil sağlıklı öz seçimleriyle verebiliyor. Ayrıca, birey yaptıklarından, söylediği sözlerden ya da tercihlerinden ötürü kendisine kızmayı, suçlamayı bir kenara bırakarak, ne istediği konusunda kendisini destekleyebildiği ve bunun için eyleme geçebildiği bir hayat düzenine geçiyor.

Mindfulness bize ne öğretiyor?

Mindfulness sayesinde yaşananları ve yaşananlar karşısında hissettiklerimizi fark ederek, onlarla aramıza mesafe koymayı, duygularımıza dışarıdan bir gözle bakabilmeyi öğreniyor, yargılarımızı, korkularımızı, inançlarımızı, bize endişe veren olay ve durumları keşfedebiliyoruz. Bu sayede tüm bu halleri anlayıp, sindirip, onlarla nazik bir ilişki kurarak, onları daha sağlıklı yönetmeye başlıyoruz. Yalnız tabi ki sadece fark etmek yeterli değil. Tüm bu fark ettiklerinizi karşılama biçimimiz de son derece önemli. Mevcut anı yargısız, açık ve şefkat dolu bir kalple karşılamak “bilinçli farkındalık” anlamına geliyor. Aynı bebeklerin beynini darbelerden koruyan bıngıldak bölgesi ve koruyucu zar gibi mindfulness'da stres veya zorlu duygu ve durumlarla karşılaştığımızda bir tampon bölge oluşturarak uyaran ve tepkinin çarpışmasından doğacak olası darbeyi engelliyor. Tam uyaranla tepkimiz arasındaki anlık oluşan bu tampon bölgede üst düzey yetkili "bilinçli farkındalık" nezaketle uyaranı ve tepkiyi karşılıyor, onları inceleyerek, gözlemleyerek ve anlayarak hem toza dumana bürünmekte olan fizyolojik ortamımızı hem de tarafları sakinleştiriyor ve olanlara en net bakış açısını getiriyor. Farkındalık geliştirdikçe oto pilottan tepki vermek yerine durmayı ve tepki yerine yanıt vermeyi öğreniyoruz.

Mindfulness sayesinde birçok kötü alışkanlıktan kurtulmak mümkün

Bize iyi olma halini kazandıran mindfulness sayesinde yaşadığımız olumsuz duygular da azalıyor. Stres, korku, panik atak, depresyon gibi problemler zamanla ortadan kalkıyor. Yapılan araştırmalar mindfulness’in hem bağışıklık sistemine, hem de kumar, sigara, alkol, yemek gibi bağımlılıklardan kurtulmaya da yararlarını gözler önüne seriyor. Empatiyi artırarak ilişkilerdeki bağları kuvvetlendiren, yardımlaşmaya elçi olan mindfulness etkileri iş hayatına da pozitif ivme sağlıyor. Şimdi tüm bu kazanımlar için mindfulness ile tanışmaya ne dersiniz?