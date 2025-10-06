İstanbul ile ilgili hiç bilmedikleriniz

Roma, Bizans ve Osmanl\u0131 \u0130mparatorluklar\u0131na ba\u015fkentlik yapan \u0130stanbul, d\u00fcnyada \u00fc\u00e7 farkl\u0131 imparatorlu\u011fa ev sahipli\u011fi yapm\u0131\u015f tek \u015fehir.. Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te fethiyle birlikte \u00e7a\u011f kapat\u0131p \u00e7a\u011f a\u00e7an \u015fehir, Osmanl\u0131'n\u0131n en ihti\u015faml\u0131 d\u00f6nemlerinin merkezi oldu.. \u0130ki k\u0131tada kurulu tek \u015fehir. \u0130stanbul hem Asya hem de Avrupa k\u0131tas\u0131nda yer alan d\u00fcnyadaki tek metropol.. \u015eehirde 60'tan fazla sarn\u0131\u00e7 bulunuyor. En \u00fcnl\u00fcs\u00fc, s\u00fctunlar\u0131yla b\u00fcy\u00fcleyen Yerebatan Sarn\u0131c\u0131. Yerebatan Sarn\u0131c\u0131 ise, 336 s\u00fctunu ile \u0130stanbul'un en gizemli yap\u0131lar\u0131ndan biri.\n . D\u00fcnyan\u0131n en eski metro sistemlerinden biri. 1875'te a\u00e7\u0131lan T\u00fcnel, Londra metrosundan sonra d\u00fcnyan\u0131n ikinci en eski yeralt\u0131 metrosu.. Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131, 4.000'den fazla d\u00fckk\u00e2n\u0131yla d\u00fcnyan\u0131n en eski ve en b\u00fcy\u00fck \u00e7ar\u015f\u0131lar\u0131ndan biri.. Bo\u011faz, \u015fehre yaln\u0131zca bir do\u011fal g\u00fczellik de\u011fil, ayn\u0131 zamanda tarih boyunca ticaret ve stratejik \u00fcst\u00fcnl\u00fck kazand\u0131rd\u0131.. UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Listesi'nde yer alan tarihi yar\u0131mada, her y\u0131l milyonlarca turistin ilgisini \u00e7ekiyor.. En b\u00fcy\u00fck Bizans kilisesi, Ayasofya. 537 y\u0131l\u0131nda tamamland\u0131\u011f\u0131nda d\u00fcnyadaki en b\u00fcy\u00fck kiliseydi ve bin y\u0131l boyunca rekorunu korudu.. D\u00fcnyan\u0131n en kalabal\u0131k \u015fehirlerinden biri. Yakla\u015f\u0131k 16 milyon n\u00fcfus ile Avrupa'n\u0131n birinci, d\u00fcnyan\u0131n ise en b\u00fcy\u00fck metropollerinden.. . . .
