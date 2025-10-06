İstanbul ile ilgili hiç bilmedikleriniz

Geçmişiyle üç imparatorluğa başkentlik yapan, bugün ise iki kıtayı birleştiren İstanbul, kurtuluşunun yıl dönümünde tarih ve modernliğin eşsiz buluşmasını bir kez daha hatırlatıyor.

Yaşam
Giriş: 06 Ekim 2025 12:00
ABONE OL

  • Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapan İstanbul, dünyada üç farklı imparatorluğa ev sahipliği yapmış tek şehir.

    1 / 13

  • Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te fethiyle birlikte çağ kapatıp çağ açan şehir, Osmanlı'nın en ihtişamlı dönemlerinin merkezi oldu.

    2 / 13

  • İki kıtada kurulu tek şehir. İstanbul hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan dünyadaki tek metropol.

    3 / 13

  • Şehirde 60'tan fazla sarnıç bulunuyor. En ünlüsü, sütunlarıyla büyüleyen Yerebatan Sarnıcı. Yerebatan Sarnıcı ise, 336 sütunu ile İstanbul'un en gizemli yapılarından biri.

    4 / 13

  • Dünyanın en eski metro sistemlerinden biri. 1875'te açılan Tünel, Londra metrosundan sonra dünyanın ikinci en eski yeraltı metrosu.

    5 / 13

  • Kapalıçarşı, 4.000'den fazla dükkânıyla dünyanın en eski ve en büyük çarşılarından biri.

    6 / 13

  • Boğaz, şehre yalnızca bir doğal güzellik değil, aynı zamanda tarih boyunca ticaret ve stratejik üstünlük kazandırdı.

    7 / 13

  • UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yarımada, her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekiyor.

    8 / 13

  • En büyük Bizans kilisesi, Ayasofya. 537 yılında tamamlandığında dünyadaki en büyük kiliseydi ve bin yıl boyunca rekorunu korudu.

    9 / 13

  • Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Yaklaşık 16 milyon nüfus ile Avrupa'nın birinci, dünyanın ise en büyük metropollerinden.

    10 / 13

  • 11 / 13

  • 12 / 13

  • 13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.