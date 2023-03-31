Mutancana nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen kuzu etli, kuru meyveli, sumaklı ve iç bademli leziz yemek tatlı & ekşi uyumunu sevenler için… Müjgan Yurtseven’in tarifiyle…

Mutancana nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 31 Mart 2023 10:20
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Yanında tereyağlı pirinç pilavı ve yeşil salata ile gayet doyurucu olan mutancananın eti kısa sürede sotelenip sonrasında fırında piştiğinden dolayı iftar veya davet sofraları için kolaylıkla hazırlayabilirsiniz…


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 1 saat


Mutancana için malzemeler:

  • 500 gr kuzu eti, iri kuşbaşı doğranmış

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 15 - 20 adet arpacık soğan

  • 1 çay bardağı kabuksuz badem

  • 3 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı un

  • 6 adet kuru erik

  • 5 adet kuru incir

  • 5 adet kuru kayısı

  • 1 çay bardağı kuru üzüm

  • 1 tatlı kaşığı sumak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 4 - 5 dal taze kekik

  • 3 su bardağı sıcak su, 600ml

  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerlerine:

  • Taze kekik




Mutancana yapılışı:

*Fırına uygun döküm veya kalın tabanlı bir tencereye tereyağını alarak açık ateşte eritin, etleri ekleyip her tarafları kızarana kadar soteleyin. Arpacık soğanları ve bademleri ilave ederek 2 - 3 dakika daha soteleyin. Sarımsaklar ve unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar karıştırın. Kuru meyveler, sumak, tuz, kekik ve sıcak suyu ekleyip karıştırarak ocağı kapatın.


*Tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika önceden 150 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.


*Pişen mutancanayı servis tabaklarına geçirip taze kekik dallarıyla süsleyin.


Kısa bir not: Fırına girebilecek tencereniz yoksa etleri ve diğer malzemeleri ocakta hazırladıktan sonra fırın kabına aktarıp üzeri kapalı olarak fırında aynı yöntemle pişirebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…






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