Mutancana nasıl yapılır?

Yanında tereyağlı pirinç pilavı ve yeşil salata ile gayet doyurucu olan mutancananın eti kısa sürede sotelenip sonrasında fırında piştiğinden dolayı iftar veya davet sofraları için kolaylıkla hazırlayabilirsiniz…

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 1 saat

Mutancana için malzemeler:

500 gr kuzu eti, iri kuşbaşı doğranmış

2 yemek kaşığı tereyağı

15 - 20 adet arpacık soğan

1 çay bardağı kabuksuz badem

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

6 adet kuru erik

5 adet kuru incir

5 adet kuru kayısı

1 çay bardağı kuru üzüm

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

4 - 5 dal taze kekik

3 su bardağı sıcak su, 600ml

1 çay kaşığı tuz

Üzerlerine:

Taze kekik

Mutancana yapılışı:

*Fırına uygun döküm veya kalın tabanlı bir tencereye tereyağını alarak açık ateşte eritin, etleri ekleyip her tarafları kızarana kadar soteleyin. Arpacık soğanları ve bademleri ilave ederek 2 - 3 dakika daha soteleyin. Sarımsaklar ve unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar karıştırın. Kuru meyveler, sumak, tuz, kekik ve sıcak suyu ekleyip karıştırarak ocağı kapatın.

*Tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika önceden 150 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.

*Pişen mutancanayı servis tabaklarına geçirip taze kekik dallarıyla süsleyin.

Kısa bir not: Fırına girebilecek tencereniz yoksa etleri ve diğer malzemeleri ocakta hazırladıktan sonra fırın kabına aktarıp üzeri kapalı olarak fırında aynı yöntemle pişirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…