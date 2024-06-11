Murat Soydan vefat etti

Yeşilçam'ın jönlerinden, usta oyuncu Murat Soydan 83 yaşında vefat etti.

Murat Soydan vefat etti
Yaşam
Giriş: 11 Haziran 2024 13:23 Güncelleme: 11 Haziran 2024 13:33
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Murat Soydan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen vefat etti. Vefat haberini kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu. Murat Soydan, 83 yaşındaydı.


Murat Soydan'ın eşi Uğurgül Soydan ise acısını şu sözlerle ifade etti: "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun"


Murat Soydan kimdir?

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan'dır.


İktisadi İlimler Akademisi’nde okudu. Okuluna devam ederken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü de eşzamanlı olarak okuyup bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazandı ve sinema kariyerine başladı.


Murat Soydan filmleri

İlk filmi 1966 yılında çekilen 'Kolsuz Kahraman' oldu. Murat Soydan, kariyeri boyunca 200'e yakın filmde rol aldı. Televizyon dizilerinde de çeşitli karakterlere hayat veren usta oyuncu, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.


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Ayşen Gruda
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Ediz Hun
Ekrem Bora
Eşref Kolçak
Fatma Girik
Ferdi Tayfur
Filiz Akın
Göksel Arsoy
Gülşen Bubikoğlu
Hülya Koçyiğit
İbrahim Tatlıses
İzzet Günay
Kartal Tibet
Metin Akpınar
Murat Soydan
Oya Aydoğan
Perihan Savaş
Sadri Alışık
Serpil Çakmaklı
Şener Şen
Türkan Şoray





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