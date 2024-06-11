Murat Soydan vefat etti

Murat Soydan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen vefat etti. Vefat haberini kızı Mehveş Soydan "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu. Murat Soydan, 83 yaşındaydı.

Murat Soydan'ın eşi Uğurgül Soydan ise acısını şu sözlerle ifade etti: "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun"

Murat Soydan kimdir?

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta Üsküdar'da doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan'dır.

İktisadi İlimler Akademisi’nde okudu. Okuluna devam ederken İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü de eşzamanlı olarak okuyup bitirdi. 1966'da Perde Dergisi'nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazandı ve sinema kariyerine başladı.

Murat Soydan filmleri

İlk filmi 1966 yılında çekilen 'Kolsuz Kahraman' oldu. Murat Soydan, kariyeri boyunca 200'e yakın filmde rol aldı. Televizyon dizilerinde de çeşitli karakterlere hayat veren usta oyuncu, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.