Mor havuçlu zeytinyağlı enginar

Servis: 5 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler:

5 adet çanak enginar

20 adet arpacık soğan, ayıklanmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 portakal suyu

1/2 yarım limon suyu

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

150 gr taze iç bakla + 1 çay kaşığı tuz

1 adet mor havuç, minik küp doğranmış

Üzerine:

3 - 4 dal dereotu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Arpacık soğanları geniş bir tencereye alın, iki yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Çanak enginarlar, portakal suyu, limon suyu, karabiber ve tuzu ilave edin, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 35 dakika pişirin.

*Enginarlar pişerken eş zamanlı iç baklaları küçük bir tencereye alın, tuz ve üzerini aşana kadar su ekleyin. Orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 10 dakika haşlayın (baklalar taze olduklarından bu süreyi aşmamaya dikkat edin). Haşlanan baklaları soğuk su dolu kaba geçirin, ilk sıcaklığı geçince kabuklarını soyun.

*Diğer tencerede pişen enginar ve soğanları servis tabağına yerleştirin. Mor havuçları tencerede yemeğin kalan suyunda 7 - 8 dakika pişirin (tencerede 1 su bardağına yakın yemeğin suyundan kalmış olmalı, ihtiyaç duyarsanız havuçları eklemeden önce yarım bardak kadar sıcak su ekleyin).

*Haşlanan baklalar, yemekle birlikte pişen arpacık soğan ve mor havuçları enginar çanaklarına pay edin. Yemeğin kalan suyundan ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını üzerlerine gezdirin. Dereotuyla süsleyerek servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...