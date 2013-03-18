Dolgusuz sutyen kullanmak için 5 neden

Artık doğallık moda! Hem rahatlığı hem de cool bir görünüm için dolgusuz sutyen... İşte dolgusuz sutyen kullanmak için 5 önemli sebep...

Romantik filmlerin kadın kahramanlarının sutyenlerini hatırlayın, hepsi dantel, zarif ve ince sutyenleriyle akıllarda kaldılar. Bunlar sizi ikna etmediyse işte size bir kez daha düşünmeniz için birkaç neden daha.

1- Hafif ve rahat

Dolgusuz sutyenler için ne derseniz deyin, en azından rahatsız diyemezsiniz. Hafif olma özelliğiyle bir genç kızın ilk sutyeni kesinlikle dolgusuz olmalıdır. Varlığının farkında olmamak önündeki uzun yıllar için çok önemli.

2- Askı ve balen dolgudan daha önemli

Sutyende desteği dolgu değil, askılar ve balen sağlar. Yumuşak dolgulular da destek olma işini rahatlıkla görür yani kocaman destekleri göğüslerinizde taşımak zorunda değilsiniz.

3- Doğal olmak her zaman en iyisi

Göğüsleriniz hakkında yanlış intiba bırakmak istemezsiniz değil mi? Bir erkeği kandırmak ilişkiniz için hiç de iyi olmayacaktır. Takma tırnak, ekleme saç, sahte kirpik, dolgu göğüs bir bakmışsınız siz siz değilsiniz. Doğal olan her zaman en güzeldir.

3- Göğsünüzün şekli büyüklüğünden daha önemli

Bütün gençliğinizi göğüslerinizi beğenmediğiniz için yastık gibi sutyenlerle geçirdiyseniz artık buna bir dur demenin zamanı geldi de geçiyor. Göğüslerinizin şekli, orantısı ya da diriliği büyüklüğünden çok daha önemli bunu unutmayın. Destekleri atın, aynada kendinize bakın vücudunuzla barışın.

4- Dolgulu sutyenler ve meme kanseri...

Rahatsızlığı bir yana uzmanlara göre sutyenler göğüslerimiz için çok da sağlıklı değiller. Hatta meme kanseri riskini artırdığı bile söylenmekte. Uzmanlara göre sutyen ne kadar sıkı ve kalın dolgulu olursa göğüslerin hava alması da o ölçüde engelleniyor, göğüs dokusunun ısısı artırıyor ve lenflerin sıkışmasına neden olabiliyor.

5- Rahatlığınızı düşünün

Biliyoruz ki kalın dolgulu sutyenler kullanılmaya devam edecek ancak bu yıl göz alıcı renkli, dantel ve yumuşak sutyenlerin yılı. Rahatlık, sağlık ya da moda; hangi nedenden olursa olsun, göğüslerinizi özgür bırakın, hafif sutyenlerle rahat etmenin tam zamanı.

Sutyene elveda! Hoşgeldin bralette