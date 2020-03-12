Doğru sütyeni kullandığınızdan emin misiniz?

Doğru sütyen bedeni nasıl seçilir?

Doğru sütyen bedeni hangisi? Doğru sütyen nerede, nasıl bulunur, nelere dikkat edilir? Bu gibi sorular aklınızdaysa yardımcı olmak için buradayız...

Kadınlar için sütyen seçimi belki de kıyafet seçiminde en önemlilerinden bir tanesi. En önemlisi olduğu kadar en zoru da yine kendisi üstelik. Normal kıyafetler gibi bedenle, S M ve L gibi kavramlarla işimiz bitmiyor. Kup bedeniyle birlikte bant ölçüsü giriyor işin içine. Kup bedeni göğüslerin ölçüsüyle ifade edilirken, bant ise sırt ve omuz ölçülerini bile kapsıyor.

Bizler ise senelerdir kendimize bir türlü tastamam olmayan sütyenlerin içerisinde yaşam savaşı veriyoruz. Bir de üstüne üstelik, sürekli kilo alan, kilo veren, ölçüleri durmadan değişime uğrayan kadınlarsak vay halimize. Doğru sütyeni bulduktan sonra onunla yaşadığımız saadet de üç beş aydan fazla sürmüyor. Peki nedir bu işin doğrusu? Ne yapmak lazım? Doğru sütyen hangisi? Soğru sütyen nerede, nasıl bulunur, nelere dikkat edilir?

Doğru sütyen nasıl alınır?

Her şeyden önce, alışverişe çıkıp da alışverişe daha en başından yanlış başlamadan önce yapmanız gereken bir şey var: Mutlaka bir profesyonel tarafından sütyen ölçünüzün alınmasını sağlayın! Yalnızca ölçü alınacak, prova yaptırmak gibi. Sonrasında da onun arayışına girin. Ve inanın, bu şekilde sütyen bulmanın, defalarca deneyip yanılıp ardından da sizi hiç mutlu etmeyen ama kötünün iyisi olan sütyenle eve gitmek yerine, eldiven alır gibi sütyen almak gibi olduğunu düşüneceksiniz. Bunu yapamazsanız da, aşağıda bazı küçük tüyolar mevcut.

Doğru sütyen seçimi

Bant boyunun olabilecek en geniş şeklini doğru seçim olarak kabul edin. Size tam tamına uyan bir bant boyu yerine bir tık büyüğünü almayı planlayın. Bant ile sırtınız arasına rahatlıkla iki parmak girebilecek şekilde olması en doğrusudur. Şunu da unutmayalım ki, sütyenler eskidikçe genişlerler ve bu da size bir miktar esneme payı demektir. Sütyeninizin askıları omuzlarınıza resmen batıyorsa, bant boyunda bir beden küçülmeye gidin. Bantlar ve askı ölçüleri neredeyse birlikte çalışır. Size acı vermekte olan askılar, bant ölçünüzün yanlış olduğunu ifade etmektedir.

Doğru sütyen ölçüsü hesaplama

O halde kup bedeninde bir beden büyüğünü tercih edebilirsiniz. Bir de, sütyeni dendikten sonra mutlaka eğilin, eğildikten sonra da göğüslerinizin taşma miktarını kontrol edip, sığdıklarından emin olun.

Sütyen bantları ölçüyü etkiliyor

O zaman ise bant bedeninden bir beden büyüğü seçmek gerekecek. Bazen kadınlar hafif yağlı bir sırtın göğüslerin aşırı büyüklüğünden kaynaklandığını düşünerek doğrudan kup bedeni büyütüyorlar. Bant bedeni fazla geniş olduğunda ise, tam olarak oturmadığından kıyafetlerin altından çirkin bir görüntü verebiliyor.

Eğer ki siz de bunca senedir yanlış ölçüde sütyen kullandığınızı şimdi şimdi fark ediyorsanız, kendinizi yalnız hissetmeniz için hiçbir sebep yok. 2008 yılında, bir sütyen üreticisi tarafından gerçekleştirilen bir anket, kadınların %80 kadarının yanlış ölçüde sütyen kullandığını ortaya koymuş. Bu kadınlardan %70’i beden olarak kendilerine küçük gelen, %10 kadarı ise büyük gelen sütyen seçimleri yapmaktalarmış.

Bu seçimleri yaparken aslında fark etmediğimiz nokta şu: kup bedeni denilen şey, göğüslerimizin büyüklüğü ya da küçüklüğüyle ilgili değil. Bu beden göğüs kafesimizle göğsümüz arasındaki farkın ölçüsünü ifade ediyor.

Yanlış ölçülerde sütyen giymek göğüs ağrısı ve sütyenden kaynaklı bazı rahatsızlıklar yaratıyor. Bunlar her ne kadar önemsiz, basitçe günlük hayatı zorlaştıran sıkıntılar olsa da yine doğru seçimler yapmakta fayda var. Bir de şu mesele var, yanlış sütyen rahatsızlık verse de kansere sebebiyet vermiyor. O dilden dile dolaşan şey sadece bir şehir efsanesi.

MÜKEMMEL SÜTYEN NASIL BULUNUR? Aslında her üç kadından biri sat... SİZ HALA SÜTYEN ÖLÇÜNÜZÜ BİLMİYOR MUSUNUZ? Bir araştırma, Türkiye’de kadınl...

Sutyene elveda! Hoşgeldin bralette