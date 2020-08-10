Mısır unlu peynirli poğaça

Tarif defterimden;

Geçen hafta kızımın ay çekirdekli bir şeyler yaparsın bunları da istersen görsel olarak kullanırsın diye getirdiği bir demet ay çiçeği vesile oldu bu leziz poğaçaların tarifini yazmaya... Mısır unlu, peynirli ve ay çekirdekli kıyır kıyır lezzetteki minik poğaçaları çay yanına veya kahvaltı sofralarınız için deneyin derim.

Servis: 26 - 28 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

1/2 bardak yoğurt

1/2 bardak zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı, eritilmiş

2 yumurta, birinin sarısını üzeri için ayırın

1,5 bardak + 2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1,5 bardak mısır unu

26 - 28 adet minik mozarella peyniri

Üzerine;

3 yemek kaşığı iç ay çekirdeği

Yapılışı:

*Yoğurt ve yumurtayı yarım saat önceden oda ısına çıkartın.

*Tepsiye fırın kâğıdı serip hazırda bekletin.

*Yoğurt ve zeytinyağını yoğurma kabına alın, yumurta ve erimiş tereyağını ekleyip el çırpıcısıyla karıştırın.

*Unun 1,5 bardağı, mahlep, tuz ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin, mısır ununu da ilave edip hamuru elinizle yoğurun. İhtiyaç duyarsanız iki yemek kaşığı unu da ekleyin (hamur yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda olmalı).

*Hamuru 26 - 28 eşit parçaya ayırıp avucunuzun içinde açın, her birine birer adet mozarella peyniri yerleştirip uçlarını birleştirerek yuvarlayın, ters çevirip aralıklı olarak tepsiye yerleştirin.

*Üzerlerine yumurta sarısı sürüp ay çekirdeği serpiştirin.

*10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25 - 30 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...