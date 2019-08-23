Bazı kadınlar mini-orgazmik!

Mini-orgazmik nedir?

Kadın orgazmı ile ilgili ‘vajinal mi klitoral mi’ tartışmaları sürerken, aslında orgazmın ikiden de fazla çeşidi olabileceği, hatta tamamen kişiden kişiye değişebileceğine dair çeşitli sonuçlar ortaya çıkıyor.

Toplumsal tabuları aşıp seks hakkında konuşabilmek zaten başlı başına bir işken, bir de karşımıza karmaşık kadın cinselliği konusu çıkınca hepten afalladığımız oluyor. Hâlbuki hiç karmaşık değil. Sadece bazı standartlar aramayı bırakmak gerekiyor. Modern dünyada tabular insanların seks deneyimleri hakkında konuşmalarının önünü keserken, diğer taraftan da porno kültürü daima prim yapıyor. Tamamen erkek cinselliği odaklı porno kültürü de kadın cinselliğini belirli kalıplar içine almakta bir numaralı suçlu diyebiliriz. Belirli fiziksel özellikleri yücelten, ‘ideal seksi kadın’ imajını çizen porno kültürü, aynı zamanda kadın orgazmı ile ilgili de belirli bir algı oluşturuyor. Porno filmlerde uzun uzun, çığlıklar atarak, erkeğine hayranlıkla bakarak orgazm olan kadın oyuncular, bu işin normali buymuş gibi bir algı oluşmasını da sağlıyor.

Oysaki birçok kadının seksi algılama ve cinselliğini yaşama biçimi birbirinden çok farklı. Bunun yanında, ‘hiçbir kadının orgazmı birbirine benzemez’ dersek de yanılmış olmayız. Seks eğitmeni Ginny Brown, ‘mini-orgazmik’ tabirini ilk kez everdayfeminism.com web sitesinde yayınlanan bir makalesinde kullandı. Bu tanıma göre, bazı kadınlar tek ve uzun süren bir orgazm yerine, küçük-küçük bir sürü orgazm yaşayabiliyorlar.

Daha pratik çoklu orgazmlar

Kadınların genital bölgelerinde bulunan sinir uçları, çeşitli bölgelerde farklılık gösterebiliyor. Kimi kadınların klitoral bölgede sinir ucu yoğunluğu görülürken, kimilerinde vajinal sinirler daha yoğun ve hassas olabiliyor. Kimilerinde daha fazla sinir ucu bağlantısı var, kiminde daha az. Bu sebeple aynı şekilde, aynı yöntemlerle farklı kadınların aynı orgazmı yaşaması hiçbir zaman mümkün değil.

Dolayısıyla, ‘ideal orgazm’ diyebileceğimiz bir şey de yok! Brown’un Mini-Orgazm olarak tanımladığı orgazm ise, tek ve büyük bir patlama şeklinde değil, daha küçük ama yoğun ve çoklu bir kasılma-rahatlama-boşalma evresi olarak resmediliyor. Yapılan araştırmalarda mini-orgazmik olduğunu söyleyen kadınlar, cinsel ilişkinin onlar için başlanan ve bitirilen bir yarış gibi değil, keyifli bir yolculuk olduğunu ve orgazmı da ulaşılacak bir hedef olarak görmediklerini söylüyorlar.

Yani eğer porno filmlerdeki gibi etkili ve gürültülü bir orgazm yaşamadığınız için kendinizi eksik hissediyorsanız, tamamen kendinize özgü bir orgazm deneyimi yaşayabileceğinizi hatırlayarak kendinizi biraz daha gözlemlemeyi deneyebilirsiniz. Sekste beklentiyi ortadan kaldırmak ve her şeyi akışına bırakmak bazen verebileceğiniz en doğru kararlardan biri olabiliyor; sonrasında muhakkak muhteşem şeyler keşfediyorsunuz!