Milli bilardocu Semih Saygıner, 2025 PBA Dünya Şampiyonu oldu!

Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi'nin (PBA) finalinde 2 Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşılaştı. Kore’deki Türk derbisini kazanan Semih Saygıner oldu. PBA dünya şampiyonasının 5’inci ayağında iki Türk sporcu Semih Saygıner ve Lütfi Çenet rakiplerini eleyerek finale kadar geldi.

Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim ilk kez yurt dışında bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler. Sene boyunca düzenlenen turnuvaların sonucunda oluşan ve sıralamada ilk 32’ye girerek en iyilerin yarıştığı PBA Dünya Şampiyonası finallerinin 5'incisi olan bu şampiyonanın finali Jeju Adası'nda yapıldı. Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada 4 seti kazanan Semih Saygıner 4-1’lik skorla şampiyonluğu elde etti.

Semih Sayıner kimdir?

12 Kasım 1964'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. Babası terzi Faruk Bey, annesi Süreyya Hanım idi. 1978'de gerçekleşen bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetti. Anne ve babasının ölümünün ardından lise öğrenimini yarıda bıraktı. 16 yaşında bilardo oynamaya başladı.

17 yaşındayken arkadaşı Tezcan Şen'in ikna etmesiyle İstanbul Şampiyonası'na katıldı ve birinci oldu. Bir süre ulusal sampiyonalarda Bora Karatay'ın arkasından Türkiye ikincisi oldu; ilk defa 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. İstanbul'da bir bilardo salonu açarak yüzlerce kişiye bilardo dersi verdi. 1991 German Open ve 1991 İstanbul Efes Pilsen Grand Prix dokuzuncusu ve 1992 yılında Berlin'de, dünya şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 mağlup ettiği turnuvada dünya sekizincisi oldu.

1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanan Saygıner, dünyada "Mr. Magic" (Bay Sihir) ya da "The Turkish Prince (Türk Prensi)" lakaplarıyla tanınır. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağlayan kişidir. Hollanda liginde 9 yıl, Portekiz liginde 3 yıl profesyonel oyunculuk yapan Saygıner, bilardo literatürüne "Semih Saygıner Magic Shots" (Semih Saygıner'in Sihirli Vuruşları) olarak geçmiş 42 özel vuruş tekniğine sahiptir ve bu oyunun dünyadaki en önemli isimlerinden biridir.