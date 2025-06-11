Mikroplastikler 6 saatte beyne ulaşıyor!

Gıdalarla vücuda giren mikroplastikler sadece 6 saat içinde beyine ulaşarak sağlık için ciddi risk oluşturuyor.

Mikroplastikler 6 saatte beyne ulaşıyor!
Sağlık
Giriş: 11 Haziran 2025 15:00
ABONE OL

Su şişeleri, tabaklar ve solunan havada bile mikroplastiklerin sağlığı tehdit ettiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Demir: “Kalp, beyin ve böbreklerimizde bile var. Mikroplastikler sağlığı tehdit ediyor, sadece sindirim sistemiyle sınırlı kalmıyor. Kalbin çevresindeki yağ dokusunda, sol kulakçık içinde ve hatta doğrudan kalp kası içerisinde mikroplastiklere rastlandı. Vücut bu yabancı maddelere karşı iltihap yanıtı veriyor. Bu da damar plaklarının daha kırılgan hale gelmesine, dolayısıyla kalp krizine zemin hazırlıyor” ifadeleri kullandı.


Tüketilen sularda, öğle yemeklerinde, kaplarda hatta solunan havada farkında olmadan mikroplastiklere maruz kalıyoruz. Plastiklerin sadece çevreyi değil, kalp, beyin ve böbrekler de dahil olmak üzere neredeyse tüm organlarımızı etkiliyor.


Beyindeki mikroplastik oranı artıyor!
Beyindeki mikroplastik oranı artıyor! Yeni bir çalışma, mikroplastikle...
Yemeğinizdeki plastiği nasıl azaltabilirsiniz? Evinizin havası, suyu ve yiyecek...

Kalp dokusunda ve yağ tabakasında tespit edildi

Mikroplastiklerin masum olmadığının bilimsel olarak kanıtlandığını belirten Prof. Demir: “New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışmada, şah damarındaki plaklarda mikroplastik tespit edilen hastalarda kalp krizi, inme ve ölüm riskinin 4 kat arttığı gözlemlendi. Araştırmada, 34 ay boyunca takip edilen hastalar arasında mikroplastik barındıran grupta bu ciddi risklerin anlamlı şekilde yükseldiği saptandı. Mikroplastikler sadece sindirim sistemiyle sınırlı kalmıyor. Kalbin çevresindeki yağ dokusunda, sol kulakçık içinde ve hatta doğrudan kalp kası içerisinde mikroplastiklere rastlandı. Vücut bu yabancı maddelere karşı iltihap yanıtı veriyor. Bu da damar plaklarının daha kırılgan hale gelmesine, dolayısıyla kalp krizine zemin hazırlıyor” açıklamasında bulundu.


Beyne 6 saatte ulaşıyor

Mikroplastiklerin daha küçük formu olan nanoplastiklerin, kan-beyin bariyerini geçerek beyin dokusuna yerleşebiliyor. Yapılan deneylerde bu parçacıkların sadece 6 saat içinde beyne ulaştığı görülmüş. 2016’dan bu yana beynimizin maruz kaldığı mikroplastikmiktarı yaklaşık yüzde 50 artmış durumda. Bu artış, Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklarla doğrudan ilişkili olabilir. Cam ya da paslanmaz çelik şişeler kullanılmalı, plastik kaplar, çatallar, bardaklar terk edilmeli. Özellikle tek kullanımlık plastiklerden uzak durarak maruziyeti azaltmak bile büyük bir kazanımdır. Mikroplastik, tıpkı diyabet veya kolesterol gibi artık modern çağın bir sağlık riski olarak kabul edilmeli.


Kardiyovasküler hastalıkların klasik risk faktörleri arasında artık mikroplastiklerin de yer alması gerekir. Kalp hastalıkları için artık sadece kolesterol ya da tansiyon değil, mikroplastik maruziyeti de yeni nesil bir tehdit. Önümüzdeki yıllarda bu konunun çok daha fazla gündeme geleceğine ve mikroplastiklere karşı da tedavi protokollerinin geliştirileceğine inanıyorum.


Mikroplastiklerin sağlığımıza zararları nelerdir?
Mikroplastiklerin sağlığımıza zararları nelerdir? Araştırmacılar, atardamarlardaki...
Araştırma: Mikroplastikler beynimizde birikiyor Yeni bir araştırmaya göre, bugün...



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.