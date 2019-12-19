Meditasyon ile migren ağrılarını hafifletmek mümkün

Migren ağrılarına karşı meditasyon

Araştırmalar, düzenli meditasyon yapmanın migren hastalığı için de oldukça faydalı olabileceğini gösteriyor

Yoga, meditasyon ve çeşitli farkındalık çalışmaları, hem vücut hem de zihin için onlarca faydayı beraberinde getiriyor. Özellikle stres koşullarına bağlı olarak tetiklenebilen migren ile, düzenli meditasyon yaparak baş etmek kolaylaşabilir. American Migraine Foundation (AMF), meditasyon pratiğinin migreni etkileyen sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olacağını söylüyor ve migren hastalarına düzenli meditasyon yapmayı öneriyor. Yapılan araştırmalar da AMF’nin tavsiyesini destekliyor.

Stres yönetimi kolaylaşıyor

Düzenli meditasyon, vücuttaki gerginlikleri fark etmeyi sağlayarak gevşemeyi de kolaylaştırır. Bu da stresin vücudumuz üzerindeki olumsuz etkilerini, gerginliği azaltmamıza yardımcı olur. Özellikle strese ve gerginliğe bağlı olarak tetiklenen migren atakları için meditasyonun sağladığı gevşeme iyi bir terapi olabilir.

Beyin gelişimi destekleniyor

Migren ağrısı çeken kişilerde beynin belirli bölgelerinde daha az gri madde hacmi bulunduğu biliniyor. Buna bağlı olarak duygu, algı, hafıza, problem çözme ve karar verme mekanizmaları da etkilenebiliyor. Yapılan araştırmalar, düzenli meditasyonu beynin belirli kısımlarındaki gri madde hacmini artırabildiğini ortaya koydu. Özellikle 2010 yılında yapılan bir araştırma, zen meditasyonu yapan kişilerin daha koyu gri maddeye sahip olduklarını ve ağrıya daha az duyarlı olduklarını tespit etti.

Nörotransmitter seviyeleri iyileşiyor

Beyindeki kimyasal dengesizlikler, sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan nörotransmitterlerin seviyesini etkileyerek uyku sorunlarından hormonal dengesizliklere pek çok soruna neden olabilir. Meditasyon, bazı önemli nörotransmitterler üzerinde de olumlu etki göstererek bu kimyasal dengenin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Özellikle dopamin, melatonin ve serotonin seviyeleri, düzenli meditasyon sayesinde dengelenebiliyor.

Ağrı kesici görevi görüyor

Yakın zamanda yayınlanan küçük ama etkili bir araştırma, meditasyonun migren için ağrı kesici işlevinin de oldukça kayda değer olduğunu ortaya çıkardı. Epizodik migrenli (ayda 15 defadan az migren atağı yaşayan) 10 kişi üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılar 8 hafta süren bir mindfulness temelli stres azaltma (MBSR) programını takip ettiler. Düzenli meditasyon yapan bu grup, 9 kişiden oluşan ve sıradan migren bakımına devam eden başka bir grupla karşılaştırıldı. MBSR çalışmalarını düzenli olarak yapan grupta çok daha az baş ağrısı görülmesinin yanı sıra, ağrıların sıklığı, uzunluğu ve yarattığı stres, kaygı gibi durumlarda ciddi oranda azalma tespit edildi.

Migren için nasıl meditasyon yapmalı?

Özellikle migrene yönelik önerilen özel bir meditasyon çeşidi yok. Eğer meditasyon deneyiminiz varsa, gevşemenize ve odaklanmanıza yardımcı olacak herhangi bir meditasyon tekniğini kullanabilirsiniz. Eğer daha önce hiç meditasyon yapmadıysanız, küçük adımlarla başlayabilirsiniz. Düzenli bir meditasyon grubuna katılmak ve bir rehber eşliğinde meditasyona başlamak iyi bir fikirdir. Ancak bunun yerine evde, kendi kendinize de meditasyon yapmaya başlayabilirsiniz. Alarmınızı 10 dakikaya kurun (ilerledikçe bu süreyi artırabilirsiniz), rahat bir pozisyonda oturun. Yerde oturuyorsanız belinizi ve kalçanızı bir yastıkla destekleyin veya ayaklarınız yere düz basacak şekilde bir sandalyede oturun. Gözleriniz açık ya da kapalı olabilir. derin bir nefes aldıktan sonra omuzlarınızı, kollarınızı, karnınızı, bacaklarınızı; mümkün olan tüm kaslarınızı gevşetin. Sonra nefesinizin doğal akışına odaklanın. Her nefes alışınızı ve verişinizi yavaşça takip edin. Başka herhangi bir şey yapmanıza ya da özel bir nefes tekniği uygulamanıza gerek yok. Her gün 10 dakika ayırarak yapacağınız bu basit meditasyon, stres seviyenizi azaltarak migren ağrılarınızla da baş etmenizi kolaylaştıracak.

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