Mia bebek kurtulsun

Mia bebek için yardım çağrısı

SMA tip 1 hastalığı olan Mia bebek için gerekli tedavi ücretini toparlamak adına Bergüzar Korel, Doğa Rutkay gibi isimler bağış çağrısı yaptılar.

9 aylık olan Mia bebek, SMA tip 1 hastalığına sahip. Tedavisi için gerekli olan 2.3 milyon dolar değerindeki ilaçlar için ailesi bir yardım kampanyası başlattı. Bunun üzerine Bergüzar Korel ve birçok ünlü isim Mia bebek için yardım çağrısında bulundu.

Bergüzar Korel yapmış olduğu çağrıda "Hafta sonu bir Mia kurtulsun diye bir sayfa paylaşmıştım. Gönül isterdi ki daha çok paylaşılsın. Sizden ricam bu postu olabildiğince çok paylaşmanız ve bağış yapmanız" sözlerine yer verdi. Korel'in çağrısına birçok geri dönüş oldu. Bu dönüşlerin üzerine tekrardan bir açıklama yapan Korel, "Hepinize minnettarım. Mia'nın ailesiyle iletişim halindeyiz. Normalde 2-3 haftada toplanan meblayı bir gecede topladık. Ama daha yolumuz uzun" sözleriyle teşekkür etti.

Mia'ya nasıl yardım edebiliriz?

Mia bebek için yapılacak her yardım tedaviye giden yolda bir adım oluşturacaktır. Instagram platformunda 'mia_kurtulsun' kullanıcı adıyla açılmış olan hesaptan yardım için gerekli detaylara ulaşabilirsiniz.

SMA tip 1 nedir?

SMA, doğuştan genetik defekt olan kişilerde görülür. Vücudu hareket ettiren motor sinirlerin ana gövdelerini etkiler ve vücuttaki bütün kasların hareketsizliğine yol açar.