Meyveli ıspanak salatası nasıl yapılır?

Büyük bir keyifle yiyeceğiniz bol sağlıklı ve lezzetli meyveli ıspanak salatası tarifi...

Mevsiminde;

Mevsim meyveleri ve ıspanak ile hazırlayabileceğiniz leziz ve sağlıklı salata…

Kısa bir not; Salatada kullandığım pancar turşusunun tarifini geçen yıllarda buradan vermiştim.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Meyveli ıspanak salatası için malzemeler:

200 gr körpe ıspanak yaprağı

1 çay kaşığı karbonat

1 dilim ananas

1 elma

2 yemek kaşığı pancar turşusu suyu

4 - 5 dilim pancar turşusu

2 yemek kaşığı nar tanesi

1/2 su bardağı taze köy peyniri, rendelenmiş

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Meyveli ıspanak salatası yapılışı:

Ispanakları 1 çay kaşığı karbonat ilave edilmiş soğuk suda 20 dakika kadar bekletip yıkayarak süzdürün (sularından tamamen arındırılmış olmalı). Ananası dilimleyin. Elmanın kabuğunu soyarak dilimledikten sonra üzerlerine pancar turşusu suyunu ilave ederek karıştırın. Ispanakları salata kasesine alın, üzerlerine dilimlenmiş ananas ve elmalar, pancar turşusu, nar taneleri ve rendelenmiş peyniri yerleştirip nar ekşisi ve zeytinyağı gezdirin. Afiyetle sevgiyle kalın…