Meyveli ıspanak salatası

Mevsiminde;
Mevsim meyveleri ve ıspanak ile hazırlayabileceğiniz leziz ve sağlıklı salata…
Kısa bir not; Salatada kullandığım pancar turşusunun tarifini geçen yıllarda buradan vermiştim.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Ispanakları 1 çay kaşığı karbonat ilave edilmiş soğuk suda 20 dakika kadar bekletip yıkayarak süzdürün (sularından tamamen arındırılmış olmalı). Ananası dilimleyin. Elmanın kabuğunu soyarak dilimledikten sonra üzerlerine pancar turşusu suyunu ilave ederek karıştırın. Ispanakları salata kasesine alın, üzerlerine dilimlenmiş ananas ve elmalar, pancar turşusu, nar taneleri ve rendelenmiş peyniri yerleştirip nar ekşisi ve zeytinyağı gezdirin. Afiyetle sevgiyle kalın…
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