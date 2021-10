"Meslek değiştirmek istiyorum" diyenler ikinci üniversiteyi okumalı mı?

Vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz, yaşamımızı şekillendiren meslekleri çok genç yaşta seçiyoruz. Erken yaşta biraz da tesadüfen edindiğimiz meslekleri ileriki yıllarda “Ben bu işi neden yapıyorum?” diyerek sorguluyoruz. Eğer siz de ikinci kere üniversite okuyarak yeni bir meslek edinmek istiyorsanız tavsiyelerimize kulak verin.

Okula geri dönmek her yaşta harika bir fikirdir, ancak yönetilmesi gereken zor duyguları ortaya çıkarabilir. Başarıyı sağlamak için korkuları, güvensizlikleri ve endişeleri yatıştırmaya yönelik araçlar çok önemlidir. Hızlı bir tavsiye arayanlar için şunu söylemek gerekir ki hedeflerinizi yazmak, öz farkındalık uygulamak ve rahatlatıcı çalışmalar yapmak okula dönüş kaygısını yönetmenize yardımcı olabilir. Bunlar sadece tekrar üniversite okumayı düşünenlere değil, işini değiştirmek isteyen ancak endişe yaşayanlara da faydalı olabilecek tavsiyelerdir.

Endişelenmeniz normal!

Psikoterapist Hillary Jacobs Hendel şöyle diyor: “39 yaşında okula döndüğümde hem heyecan hem de korku hissettiğimi hatırlıyorum. Aklım şu sorularla doluydu: Ailevi sorumluluklarımı yerine getirirken çalışabilecek ve başarılı olabilecek miyim? Sınıfımdaki en yaşlı kişi ben mi olacağım? Bunca yıldan sonra hala çalışmaya odaklanabilecek miyim? Dersler ilginç olacak mı? Okula harcadığım paraya değer mi? Okuyacağım bu bölüm daha iyi bir hayat sağlar mı?” “Birçok umudum ve hayalim vardı. Ayrıca başarısızlıktan korktum, utançtan korktum ve önümdeki bilinmeyen zorluklar hakkında endişe duydum.”

Okula geri dönmek, özellikle ileri yaşlarda hayatınıza büyük neşe getirebilir. Yeni şeyler öğrenmek, ortamdaki gençlik enerjisi ve bir üniversite topluluğunun parçası olmak insana coşku verir. Ama aynı zamanda ders yükü, sınavlara hazırlık, teknolojik gereksinimler ve günlük sorumluluklar da stres oluşturabilir ve kaygı yaratabilir.

Yeni bir şey yapmak her zaman duyguları tetikler

Daha iyi bir yaşam için olsa bile yeni bir şey yapmak her zaman zordur. Değişimi bedenimizin derinliklerinde hissederiz. Okula döndüğünüzde kendinizi kontrolden çıkmış, endişeli ve hatta düpedüz korkmuş hissetmeniz normaldir. Uzaktan eğitim için bu düzeyde bir kaygıdan bahsetmek güç olsa da kendinizi arada kalmış hissedebilirsiniz.

Psikoterapist Hendel’e göre okula geri dönmek her şeye rağmen heyecan vericidir, çünkü ikinci kere üniversite okumak demek yeni deneyimlere açılmak anlamına gelir. Uzmanlara göre ikinci üniversite ister uzaktan eğitim ister açık öğretim veya yüz yüze eğitimle, her ne şekilde okunursa okunsun insan hayatında yeni bir deneyim anlamına gelir. Sonuçta yeni deneyimler, iyi yaşanmış bir hayat için gereklidir. Ergenlikte ailemiz ve öğretmenlerimizin bizim için seçtiği bölümler yerine tam olarak ne okumak istediğimizi seçmek ve okulu kendi koşullarımıza göre belirlemek harika bir fırsattır. Peki, sizin için ideal meslek hangisi? İdeal meslek testi için tıklayın.

Motive edici gerçek: Yeni şeyler öğrenmek ruhu besler

Midemizin yiyecek araması gibi beynimiz de yenilik arar. Zihni yeni fikirlerle canlandırmak heyecan vericidir. Yeni bir şeyler öğrenmek hem kişisel hem de profesyonel olarak kendimizi geliştirme fırsatı sağlar. Bu da umut vericidir.

İkinci üniversite okumak yaşamda yeni bir geçiş sürecidir. İşte bu geçişten en iyi şekilde yararlanmak için yeni hedeflerimize ulaşmaya çalışırken korkularımız ve güvensizliklerimizle ilgilenmeyi öğrenmeliyiz. Öyleyse, deneyimden zevk almak ve iyi çalışmak için okula dönüşün içerdiği zorlukları nasıl etkili bir şekilde yönetebiliriz?

Okula dönmenin zorluklarını ele almak için 3 günlük uygulama

1. Hedeflerinizi yazın ve sık sık okuyun

Beynin negatif olmaya eğilimi vardır. Beynin tehlikeye karşı tetikte olmak ve olası en kötü sonucu değerlendirmek üzere biçimlendiği düşünülür. Ancak modern zamanlarda, beynin olumsuzluk önyargısı bizi endişelenecek bir yola sürükleyebilir. Ne zaman yeni bir şey denesek, beynimizin doğal şekilde yönlendiği tehlike arama eğilimiyle savaşmalıyız. Bu eğilimi alt etmenin çok basit bir yolu, okula geri dönme nedenlerinizin yazılı bir listesini almak ve bu listeyi düzenli olarak gözden geçirmektir.

2. Kaygılıysanız bunun farkında olun

“İşimden memnun değilim ama ayrılmaya cesaret edemiyorum” veya “Meslek değiştirmeyi hep istiyorum ama erteliyorum” demenizin sebebi sadece maddi ve ailevi sebepler değil ancak kaygı duygusu olabilir. Farkındalık, kendimizi sakin tutmak için sahip olduğumuz en güçlü araçtır. Eğer kaygılıysak, bunu fark etmek ilk adımdır. Kaygı ve korku gibi duygular, kendilerini düşünce ve davranışlarda gösterebilirler. Sadece tekrar üniversite okumak ve meslek değiştirmek için değil, tüm yeni girişimlerde karşımıza çıkabilecek bu tarz duygular önemsenmelidir. Duyguların farkında olmak ve onları kabul etmek, erteleme gibi yararsız davranışların önüne geçmeye yardımcı olur. Duyguların dilini anlamak için "Duygular nasıl oluşuyor?" yazısına göz atabilirsiniz.

Ertelemeyi bir buzdağının ucu gibi düşünün: Çatışmalar ve duygular, buzdağının kolayca göremediğiniz kısmıdır. Ancak duygular ve çatışmalar, savunma adı verilen ve kendi kendini sabote eden düşünceler ile davranışları yönlendirir. Daha derin seviyelerde gerçekten neler olup bittiğini keşfetmek için kendi içimize bakmalıyız. Farkında olduğumuzda, duygularımıza yönelebilir ve sakinleşmek için neye ihtiyaçları olduğunu görebiliriz. Duyguları etiketlemek ve onaylamak, onların sizi yönetmesine izin vermemenin anahtarıdır. Düşüncelerinizi ve duygularınızı asla yargılamayın. Bunun yerine, onlarla çalışabilmeniz için onları koşulsuz olarak kabul edin.

3. Rahatlayın

Sakin bir sinir sistemi bilge bir beyne yol açar. Buna karşılık, beyin, duygular yükseldiğinde net bir şekilde düşünmemize izin vermez. Kaygı, mantıklı düşünceyi engeller ve endişeler yaratır, bu da çoğu zaman kendi çıkarımıza aykırı davranışlarda bulunmamıza neden olur. Üzüldüğümüz durumlara tetiklendiğimiz zaman, hepimizin sakinleşmeyi öğrenebileceği birçok teknik vardır. Bu teknikler elbette ki kaygı yaratan birçok durumda kullanılabilir.

Kaygı yükseldiğinde sakinleşmenin hızlı bir yolu, olumsuz düşünceleri ve endişeleri derhal durdurmak için kafanızdan çıkmaktır. Odağınızı ayak tabanlarınıza çevirdiğinizde, zeminle temas kurduklarında nasıl hissettiklerini fark edersiniz.

Karnınıza beş veya altı kez derin nefes alın, nefes aldığınızdan daha uzun süre nefes verin.

Sakin ve rahatlatıcı bulduğunuz bir yer hayal edin.

Kendinize sarılın (kelimenin tam anlamıyla kollarınızı kendinize sarın) veya tanıdığınız birinden size sarılmasını isteyin.

Okula geri döndüğünüz ve yeni bir şey denediğiniz için çok cesur olduğunuz için kendinizi övün.

Bu teknikler sinir sisteminizi sakinleştirmeye yardımcı olacaktır.

Okula dönüş, hem kişisel hem de profesyonel olarak gelişmek ve büyümek için harika bir yoldur. Hayatınıza stres kattığına şüphe yok, ancak endişenizi yönetmek için elinizden geleni yaparak başarı sağlamanız mümkün. Büyümenin her zaman mücadele ile eş anlamlı olduğunu kendinize hatırlatın. Ve gerçek cesaret, korktuğunuzda bile bir şeyler yapmaktır. Bunu yapabilirsiniz!

Referans: Hillary Jacobs Hendel “Going Back to School Later in Life” (2021) Şuradan alındı:

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/emotion-information/202109/going-back-school-later-in-life