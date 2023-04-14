Merkür Retrosu ve burçlara etkileri 20 Nisan - 16 Mayıs 2023

Hayat hızla akıp giderken; bir şeyleri daha net görmek, zihnimizi dinlendirmek, yaşadıklarımızı anlayarak yola devam etmek için durup nefes almaya ihtiyaç duyarız. Tıpkı hızlı çalışan zihnimiz gibi Güneş Sisteminde de en hızlı hareket eden gezegenlerden biri Merkür'dür. Ve bu nedenle retroları en sık yaşanandır. Durup nefes almamız için hayat gecikmeler ve iptallerle bizi yavaşlatır.

20 Nisan tarihinde Boğa burcunda bir Merkür retrosu yaşamaya başlayacağız. Retro yolculuğunu durağan hareketi ile birlikte 16 Mayıs tarihinde sonlandıracak.

Merkür retrosuna eşlik edecek olan iki tutulma ile birlikte; hayatımızda yeni bir dönemin kapıları aralanırken kişisel devrimimizi gerçekleştirecek, tüm gerçekleri görerek geçmişe dair bütün meseleleri kapatacağız. İçimizde kalanları konuşacak, netleşmeyenleri netleştirecek, bu defa algıları çok açan bir retro süreci yaşayacağız.

Retro süreci; ilişkiler, kazançlarımız, değerlerimiz konusunda bakış açımızı değiştirecek ve sabit fikirli olduğu konulara daha farklı ve esnek bakanları destekliyor olacak. Kuzey ay düğümü ile birlikte yaşam amaçlarımızı yeniden hatırlatacak. Yeteneklerimizi nasıl kullanacağımızı, öz değerimizi, ilişkilerimizde güveni, kazançlarımızı sorgulayacağız.

İlişkilerde konuşulmayanların konuşulacağı, netleşmeyenlerin netleşeceği bir döneme gireceğiz. Bu dönemde devam eden ilişkilerde daha ciddi ve net kararlar alınabilir. Duygusal itiraflar, evlilik teklifleri ve hamilelik haberleri duyabiliriz. Güven vermeyen ilişkilerde net olarak sonlanmalar, boşanmalar yaşayabiliriz. Geçmiş ilişkiler; anlaşılmayan dersleri anlamak ve bağları tamamen kopartmak için karşımıza çıkabilir.

Ruh ikizi ve ruh eşi deneyimlerinde kadersel bağlarımızı daha çok anlayarak yeni bir döngüye başlayabiliriz.

Sürekli aktif olduğumuz hayatta, gücümüzü kazancımızdan değil ruhsal tatminden alırız. Ait olduğumuz işte olduğumuzda, duygularımızla bağ kurduğumuzda, sevdiğimiz şeyleri yaptığımızda; bereket kendiliğinden gelir. Merkür retrosu parasal kaygılarla hayatımızı nasıl ertelediğimizi ortaya koyacak. Mutlu ilişkilerin ve dinlenerek, hislerimize önem vererek yaşamanın, üretkenlik ve bereketin esas kaynağı olduğunu gösterecek.

Dünyada finansal düzene ve ekonomiye bakış açımız değişirken, yeni ekonomik sistemlerini, yeni iş alanlarını kurmaya dair adımlar atacağız. Güvende hissedip hissetmediğimizi, yöneticilerin bize güven verip vermediğini daha çok sorgulayacağız. Toprak, ev, arsa, üretim, tarım, gıda, sanat gibi konular gündemde olacak.

Tutulmalarla hayatımızda yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, özlemini duyduğumuz, hep bir gün yaşayacağımıza inandığımız o günlere ilerliyoruz. Ait olmadığımız topraklardan özgürleşerek, çiçek açacağımız bahçelere kavuşmaya hazırlanıyoruz. Gelecek planları yapmaya fırsat veren retroda, algılarınızı açık tutun ve geleceğe dair yaşamın, rüyalarınızın işaretlerini, kalbinizin sesini takip edin.

Koç: Kendimize değer verdikçe, hayat bize değer olanı bizimle buluşturur. Hakkımız olanı almak için, değerimizi yaşayamadığımız yerlerde çatışmalar yaşar, oraya ait olmadığımızı anlarız. Şimdi öz değerini gözden geçirerek sağlamlaştıracaksın. Yeteneklerin ortaya çıkarken, daha üretken olacak, hak edişlerine kavuşacaksın. İlişkilerde fedakarlık dengeni gözden geçirirken, sana değerini hissettiren bir aşk yaşamaya hazırlan. Hayata vediklerini almaya hazırlan.

Boğa: Yalnızca ait olduğumuz topraklarda en güzel çiçeklerimizi açarız. Şimdi ait olduğun yeri ve ilişkilerini sorgularken, aslında kim olduğunu daha net görüyor ve kendini daha iyi anlıyorsun. Uzun zamandır almak istediğin cevapları almaya hazırlanıyorsun. Kendine değer verdikçe, sana sahip olduğun değeri sunanlarla buluşacaksın. Yeteneklerini ve kendini yeniden keşfetmeye hazırlan.

İkizler: Hayatta sahip olduğumuz en değerli şey, deneyimlerimizdir. Şimdi deneyimlerini anlamak, yaşadıklarınla güzelleşmek için geçmiş daha çok aklına gelebilir ve geçmişten hayatına girenlerle daha çok karşılaşabilirsin. Yaşadığın uyanışlarla yaşam alanın, ailen ve ilişkilerine dair daha net kararlar alabilirsin. Bu dönemi içe dönerek, gelecek projeleri üreterek değerlendirebilirsin. Yeniden sahneye çıkmaya hazırlan.

Yengeç: Hayallerimizi gerçekleştirmenin en güzel yolu, hayalimize inanmaktır. Merkür retrosu hayalin için ihtiyacın olanları sana gösterirken, atacağın adımlarda daha net ve planlı bir yola girebilirsin. Bu dönemde hayat yolunu gerçekten destekleyen arkadaşlarını daha net fark edebilir, sana güven veren ilişkinle ve arkadaşlarınla bağlarını daha çok sağlamlaştırabilirsin.

Aslan: Kendi zirveni yaşamaya doğru ilerlerken, önündeki basamaklar gittikçe azalıyor. Bugünlerde yeteneklerini, potansiyelini göstermek için ihtiyacın olanı daha net göreceksin. Sabırlı ve kararlı kendi yolunda oldukça, kariyer ışığını parlatacak, hedeflerine ulaşacaksın. Geleceğe dair aldığın kararlarda, yanında yalnızca gerçek bağların olacak. Hayat amaçlarını daha çok anlamaya hazırlan.

Başak: Geleceğe dair önünde büyük bir kapı aralanırken, o kapının eşiğinde, geçmişi anlamlandırdığın yerdesin. Şimdi neyi neden yaşadığını daha net görecek, ufkunu açan deneyimler yaşayacaksın. Yolculuklar, eğitimler, uzak bağların ve yurt dışı planları aracılığıyla kendini daha çok keşfedeceksin. Hukuksal ve ticari meseleleri yeniden değerlendireceksin. Sezgilerini ve ilhamı daha çok duymaya hazırlan.

Terazi: Hayat yolumuzda bazen yolculuğumuzu geciktiren yalnızca sırtımızdaki heybemizdir. Şimdi yolunu yavaşlatan, ilişkilerde sana değer olanı yaşamayı durduran, kazançların yolunu tıkayan ne varsa o heybeden atma zamanı. Alacakların sana geliyor ve finansal konular çözülüyor. Korkularından özgürleşerek, düşüncelerini yenileyen deneyimler yaşamaya ve tutkulu aşklara hazırlan.

Akrep: Kurduğumuz her ilişki, bizi bize anlatan bir aynadır. Şimdi diğerinin aynasında kendini görmeye gönüllü oldukça, ilişkilerinde her şeyin netleştiğini fark edeceksin. Geçmiş ilişkilerine dair bir döngüyü tamamlarken, netleşmeyen konularda cevaplar alacaksın. Doğru dengeleri kurarak, ruhuna denk olanla eş olmaya hazırlan.

Yay: Kendimize değer vermenin ve kendimizi sevmenin en güzel yolu, kendimize iyi bakmaktır. Şimdi günlük hayatını, iş yaşamını, sağlık alışkanlıklarını yeniden düzenleyecek, geçmiş sorumlulukları tamamlayacak, zamanını sana iyi gelen şekilde yönetmeye başlayacaksın. Geleceğe dair yepyeni bir düzen kurarken, bu düzenin içinde olması gereken kişilerle yola devam ediyor olacaksın. Seni senin kadar seven bir hayat yaşamaya hazırlan.

Oğlak: Yalnızca kalbinin sesini duyabilen, içindeki çocuğu takip edenler; hayatı aşkla yaşayan, gerçek ışığını gösterebilenlerdir. Şimdi kalbinin sesini duymana engel olan tüm sesler susturma zamanın. Geçmiş ilişkilerini gözden geçirerek ilişkideki ihtiyaçlarını daha çok fark edebilirsin. Yeteneklerin, hobilerin, ilişkin ve çocukların, çocuk sahibi olmak gündeminde olabilir. Seni gerçekten gören ve seni sen olduğun için sevenlerle parlamaya hazırlan.

Kova: Anladığın ve anlaşıldığın yer neresi ise, evin orasıdır. Şimdi yaşadığın yer, yuvan, evin, ailevi konuların gündeme gelirken, aileni, karmanı ve köklerini anladıkça kendini daha çok anlayabilirsin. Kendi aileni kurma kararı almak gündemine gelebilir. İçsel huzurunu sağlamak için ruhunun ihtiyaçlarını dinlemeye davet ediliyorsun. Ait olduğun yeri bulmaya hazırlan.

Balık: Hayat penceren aralanırken, zihnini durup dinlendirmek için o pencereden derin bir nefes almaya davet ediliyorsun. Şimdi kendini ifade etmek ve doğru anlaşılmak için ihtiyacın olanı daha çok görebilirsin. İletişim, yolculuk ve haberleşme alanlarında yavaşlamalar gündemine gelirken, uzun zamandır beklediğin haberleri de alabilirsin. Bol bol yazı yazmak ruhuna iyi gelecektir. Yakın çevren ve kardeşlerinle kurduğun iletişimle, kendini daha çok anlamaya hazırlan.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji