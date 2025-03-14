Merkür Retrosu (14 Mart-7 Nisan 2025) genel etkileri ve burçlara etkiler

Hayat yine hızla akıp gidecek, hayalini kurduklarını yaşarken bulacaksın kendini, beklediklerine kavuşacak, işlerini kolaylıkla tamamlayacaksın, şans yine seninle olacak, görüleceksin, duyulacaksın, hep o beklediğin aşkı yaşayacak, şifaya kavuşacak, işlerini yoluna koyacaksın. Yine doğacak Güneş, yine gelecek baharlar. Ta ki sen kış uykusundan uyanıp, bahar temizliği yapana kadar!

Hayat yavaşlıyor... Venüs'ün ardından Merkür de Retro hareketine başlıyor ve Satürn zamana tutulmalar ile dokunuyor. Ruh ebedidir, dünya ise fani. İnsanoğlunun dünyayı anlama yoludur, zaman.

Merkür, zihnimizi ve yaşamı algılama şeklimizi yönetir. Bugünlerde bir sis bulutu içinde boşluğa doğru koşuyor gibi hissedebilirsiniz. Beklediklerinizi alamıyor, umutsuzluğa düşüyor, zihninizi taşıyamıyor ve olduramadıklarınıza yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz. Durdurulduğunuz her yerde, sizin veya koşulların henüz hazır olmadığını hatırlayın. Evet, belki her şey eskisinden de güzel olacak, ama hayat önce onlara hazır olmanızı, geçmişi iyice değerlendirmenizi ve gerçekten temiz bir sayfa açmanızı istiyor. Sadece ve sadece gerçekten en saf halinizle, kendiniz olduğunuzda, beklentiler, mükemmellik, yetersizlik algısı ve yargılardan sıyrıldığınızda, iç sesinizi duyup ruhunuza ve kalbinize ihtiyacı olanı verdiğinizde, ilerlemeye hazır olacaksınız.

Doğrusunu, sizin için en güzelini, kalbiniz biliyor. Ve merak etmeyin; kalbinizden akan saf niyetleri, ruhunuzun heyecan duyduğu hayalleri, hayata verdiğiniz güzelliklerin hediyelerini, kimse sizden alamaz. Görülüyor, duyuluyorsunuz.

Şimdi hızla akıp giden hayat treninde yavaşlamaya, zihnimize nefes aldırmaya, kaderimize, benliğimize uyumlanmaya çağrılıyoruz. Görebilenler için, retrolar fırsat zamanlarıdır. Düşünmeden duramayan zihnimiz rahatlar, geçmişe gider, gözden kaçırdıklarımızı görürüz. Bu süreçte; geçmiş defterler açılabilir, geçmiş ilişkiler kapımızı çalabilir, nostaljik hissedebiliriz. Tüm bunların nedeni; anlaşılmamış dersleri tamamlayarak yola devam edebilmemiz içindir. Ancak barışmalarda acele edersek, gözden kaçırdığımız pek çok şey olabilir. Bu süreci barışma, ilişki başlatma veya küslükler için değil, gözlemleme ve anlama süreci için değerlendirmeli, radikal kararlar almamalıyız.

Ateşten suya... Kızgın kumlardan serin sulara... Koç'tan Balığa...

14- 30 Mart arası Merkür Koç'ta gerilerken;

Hayallerimize doğru hızla ilerliyor gibi hissedebiliriz. Ayaklarımız yanar ve bir an önce suya kavuşmanın hayaliyle koşarız. Merkür Koç'un geçmiş duygusu yoktur, takılıp kalmaz ve odağını her zaman ileriye diker. Ancak retro zamanı durup gerçekten nereye koştuğumuzu sorgulayabiliriz. Bu dönemde; gelecek hayalleri kurmak, başkaları önemsiz görse bile isteklerimiz için fikirler üretmek, öz doğrularımızı korumak, yavaşlayarak hikayemizi yeniden yazmak, hakkımızı savunmak önemlidir. Ateş enerjisinin yaratımı bize yol açar.

Fakat ateş enerjisini yıkım için de kullanabiliriz. Daha önce söylenmemiş sözler, bastırılmış öfkeler su yüzüne çıkabilir. Ani ve fevri kararlar geri dönüşsüz yaralar açabilir. Aşırı davranışlar, aşırı alışveriş, aşırı hırs ve onaylanma ihtiyacı ile bencillik duygularını dizginlemek önemlidir. Bu dönemde liderlerle ilgili zorlu gündemler de yaşanabilir.

30 Mart- 7 Nisan aralığında Merkür Balık'ta gerilerken;

Nihayet serin sulara kavuşuyoruz. Bu dönemde; motive olduğumuz, canlandığımız, hayalini kurduğumuz şeyleri içe dönerek anlamlandırmaya çağrılırız. İlham enerjimiz yükselir, ruhsal bir dinlenmeye davet ediliriz. Ancak çok derinlere daldığımızda boğuluyor gibi hissedebiliriz. Belirsizlikler ve kararsızlıklar yaşamımızda bulanıklık yaratabilir. Öfkenin ateşi suyla sönerken, bu ateşi yol açmak için kullandıysak, onunla yolumuzu aydınlatabiliriz. Bu süreçte; dalgınlık, aldanma, dolandırılma gibi konulara dikkat etmeliyiz. Bu dönemde yeni sanatsal akımlar, makyaj ve moda akımları çıkabilir, yeni buluşlar ve bilimsel çalışmalar ile uzay veya su altı dünyası gündeme gelebilir. Meditasyon, yoga ve nefes egzersizleri zihnimize çok iyi gelecektir.

Hepimizin bir ve bütün olduğu bu dünya sahnesinde, yaşama verebileceğin en değerli şey; kendi potansiyelini yaşamak ve kendine daha çok sevgi duymaktır. Görülmeyenleri görmeye, durmaya, sadeleşmeye, sınırlarını çizerek hedeflerine yönelmeye, kurban bilincinden çıkıp kendi hikayeni yazmaya hazır mısın?

Merkür Retrosunun burçlara özel etkileri

Koç

Merkür retrosu burcunda gerilerken, bu dönem; gerçekten ne istediğine karar verme, kendi yolunu yeniden çizme ve kaderinin kontrolünü ele alma zamanlarındasın. Yaşam seni hayatının direksiyonunu eline almaya çağırıyor. Bugünlerde bastırdığın duygularını yönetmek çok önemli olabilir. Ertelediğin her şeyi tamamlayabilirsin. İstek ve ihtiyaçlarına şüphe duymadan, kendine saygı duyarak ilerlemelisin. İçindeki ateş, yolunu aydınlatacak gücündür.

Boğa

Merkür retrosu hayallerini gerçekleştirmen için, içindeki kıvılcımları yakıyor. Bugünlerde sana uzak veya hep hayal gibi gelen şeyleri nasıl elde edebileceğini planlayabilirsin. İçe dönmek, dinlenmek, hiçbir şey için acele etmemek ve görünmeyenleri görmeye, gizli olanı açığa çıkartmaya odaklanmak, geçmişte yaşadıklarını anlamlandırmak, bugünlerinin gündemidir. Sezgi ve rüyaların sana yol gösterirken, ilham dolu hissedebilir, maneviyatınla ilgilenebilir, bir arınma döneminden geçebilirsin. Aradığın cevapları ve netliği sessizliğinde bulacaksın.

İkizler

Merkür retrosu, hayallerine giden yolda nasıl ilerlemen gerektiğine rehberlik ediyor. Bugünlerde fikirlerini hayata geçirmek, duyurmak, toplumda- sosyal medyada görülmek, gelecek projelerinle ilgilenmek için ihtiyacın olanı görebilirsin. İlişki ve arkadaşlıklarda bağımsızlık ihtiyacın artabilir. Seni beslemeyen ve kendin gibi olamadığın ilişkileri ve arkadaşlıkları sonlandırabilirsin. Özgünlüğünü yaşamak ve yepyeni planlar kurmak için desteklendiğin bu döngüde, yalnız vizyonunu paylaşanlarla ilerlemeye çağrılıyorsun. Sözlerinin ve eylemlerinin sandığından çok daha öteye yayılabileceğini unutma.

Yengeç

Merkür retrosu, dünyadaki yerini belirlemen ve yolunu bulman için sana rehberlik ediyor. Bu süreçte tereddütleri geride bırakmalı ve kariyerin, geleceğin için cesurca planlamalar yapmalı, kişisel gelişimine odaklanmalısın. Bu dönemde kendine, belki 5 yıl sonra nerede olmak istediğini sorabilirsin. Yeteneklerinin, potansiyelinin görülmeye değer olduğunu unutma. Özgür hissetmediğin ve kendin olamadığın mesleğini veya ev hayatını yeniden değerlendirebilirsin. Yeni bir yön çizmeden önce iç sesini dinlemeli, retro bitene dek plan aşamasında kalmalı, dünyaya kim olduğunu daha cesur gösterebilmelisin.

Aslan

Merkür retrosu, kendi sınırlarını aşmana rehberlik ediyor. Bu dönemde zihnin yavaşlayacak, seyahat ve diğer hareket alanlarını durduracak, kendine döneceksin. Böylece hayata dair inandıklarını sorgulayacak, bakış açını değiştireceksin. Bu süreçte yeni maceraları kucaklamak, yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek için planlamalar yapıyor olacaksın. Belki eğitimler alabilir, araştırmalar yapabilir, ruhsal veya manevi alanlarda bulunabilirsin. Bir ilahi adalet döngüsüne tanık olabilir, hakkını arayabilir, rüyalarından rehberlikler alabilirsin. Mali alanlarında da yavaşlamalar olabilir. Bu süreçte hedeflerin belirsizliğini korusa da, önemli olanın yolculuğun olduğunu unutma. Ufkun ötesini fethedebilmek için cesur fikirlerine alan açmaya izin ver.

Başak

Merkür retrosu, burcundaki tutulmaya eşlik ediyor, ruhunun derinliklerini keşfetmene rehberlik ediyor. Bu dönemde bastırdığın, göremediğin duyguların ortaya çıkabilir, ruhsal ihtiyaçların sana kendini duyurmaya çalışabilir. Aynı zamanda korkularının ayaklandığını fark edebilirsin. Bu süreçte aşırı analiz etmeyi bırakmalı, değişime güvenmeli, geçmişte kalması gereken herkes ve her şeyi olması gereken yere bırakabilmelisin. Eski ve hizmetini tamamlamış olandan arınabilir, sağlık sorunlarını şifalandırabilir, mali akışın durağanlaşırken onu doğru şekilde yönetmeyi veya hakkını aramayı deneyimleyebilirsin. Özgünlüğünün diğerlerinin mükemmellik algısında değil, korkusuzca kendin olmakta saklı olduğunu unutma.

Terazi

Merkür retrosu, ilişkilerine rehberlik ediyor. Bu dönemde geçmiş konular yeniden gündeme gelebilir, kendin olmak, özünü korumak ve doğru dengeleri kurmakla ilgili deneyimler yaşayabilirsin. Kendine veya diğerlerine haksızlık ettiğin konular ilişkilerde kendini gösterebilir. Bu dönemde uzlaşmak, fedakarlık dengelerini doğru kurmak, olanı tatlı dille çözebilmek önemlidir. Ancak gerçek istek ve hislerini geri plana atmamalısın. Kendinle ilişkini iyileştirdikçe; evliliğini, ilişkilerini, ortaklık veya bağlantılarını da güzelleştirebilirsin.

Akrep

Merkür retrosu, yaşam düzenine rehberlik ediyor. Bugünlerde; günlük hayatına, rutinlerine, iş düzenine ve sağlığına mercek tutarak kendine ne kadar iyi geldiğini sorgulayabilirsin. Gündelik sorumluluklarını tamamlayabilir, yaşamının yavaşladığını fark edebilirsin. Bu dönem; sana hizmet etmeyen kalıplardan kurtulmak, işini, beslenme ve uyku düzeni alışkanlıklarını gözden geçirmek için destekleyicidir. Zihninle, bedeninle, ruhunla uyumlu bir ritim yaratmaya izin vermelisin.

Yay

Merkür retrosu, kalbine rehberlik ediyor. Bugünlerde kalbinin arzularını nasıl takip ettiğini, ilişkilerini, yaratıcılığını, kendini nasıl ortaya koyduğunu ve yaratıcılığını sorgulayabilirsin. Kendini olduğun gibi göstermene ve kabul etmene engel olan blokajları görebilirsin. Eski ilişkilerin veya ilişkindeki öğrenmen gereken dersler karmik gündemler yaratabilir. Merkezinde kalmayı, sana dair değerleri korumayı, sınırlarını korumayı, tavrını koymayı deneyimleyebilirsin. Çocuğunla ilişkini iyileştirebilir veya çocuk sahibi olmayı düşünebilirsin. Bu dönemde kendin olmak konusunda daha cesur olmalı, gülmeye, keşfetmeye, yargılardan sıyrılmaya, doğallığını yaşamaya izin vermelisin.

Oğlak

Merkür retrosu, iç dünyana rehberlik ediyor. Bugünlerde köklerine inebilir, ailenden, çocukluğundan, ata karmalarından sana aktarılan koşullandırmaları fark edebilirsin. Gücünü, geçmişinden ve yaralarından bulabilirsin. Oldukça nostaljik zamanlar geçirebilir, ailende geçmiş konuları açabilir, misafirler ağırlayabilirsin. Aynı zamanda akraba veya yakın çevrende söyleyemediklerini söylemek konusunda daha cesur olabilirsin. Ev tadilatları veya eşya sorunları gündeme gelebilir. Bu süreçte duygularını yaşamaya, isteklerini dile getirmeye izin vermelisin. Yüklerini ve sorumluluklarını paylaşmalı, destek de isteyebilmeli, duygusal ihtiyaçlarına kulak vermelisin.

Kova

Merkür retrosu, hayat pencerene rehberlik ediyor. Bugünlerde sesini cesurca duyurmaya, düşüncelerini hayata geçirmeye, kelimelerinle etki yaratmaya davet ediliyorsun. Bu süreçte diğerleri ile nasıl iletişime geçtiğini, yakın çevre ve kardeş ilişkilerini gözden geçirebilir, geleceğin için planlamalar yapabilir, yanlış anlaşılmalar yaşayabilir, eğitim ve iletişim alanlarında ertelediklerini tamamlayabilirsin. Ancak yeni anlaşma, araç alımı, seyahat ve yeni görüşmeler için uygun bir dönem değildir. Sosyal medyada da dikkatli olmalısın. Düşüncelerinin ve kelimelerinin her zaman hayal ettiğin dönüşümü ateşlemesine izin ver.

Balık

Merkür retrosu, değerlerine rehberlik ediyor. Bu süreçte bolluk bereket bilincini dönüştürebilir, kaynaklarını ve finansal düzenini gözden geçirebilirsin. Yeteneklerinle gelir elde etmek için daha cesur olmalı, potansiyelini nasıl ortaya çıkartacağına odaklanmalısın. Retronun ikinci yarısı burcunda gerçekleşirken, hayallerini gözden geçirebilir, fedakarlık dengeni yeniden kurabilir, duruşunu yenileyebilirsin. Bu dönemde önemli olanın sahip oldukların değil, onlara verdiğin anlam olduğunu unutma. Gerçek benliğini, ilham enerjini, olmak istediğin kişiyi ortaya çıkart.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi