Menopozun etkilerini rahatlatmak için bakım inzivası

Nefes egzersizleri, ses banyoları, soğuk dalışlar deneyerek menopoz sıkıntılarını hafifletmek ister miydiniz? Austin, Texas’ta bir tatil köyü, menopoza giren ve hem fiziksel hem de ruhsal yönden desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmetler sunulan inziva kampları düzenliyor. Menopoza özel programlar sunan otel ve tatil köylerinin sayıları yurt dışında gitgide artıyor. Bu kamplardan birinin katılımcısı Gabriele Sewtz, düşüncelerini CNN Edition yayınında şöyle paylaşıyor: “Bana bu inzivanın hayatımı ne kadar değiştireceği önceden söylenseydi inanmazdım.”

Menopoz inzivası: Kişisel bir yolculuk

Menopoz sırasında meydana gelebilecek önemli fiziksel, duygusal ve psikolojik değişiklikler her kadın için farklı. Sağlıklı yaşam endüstrisi genişledikçe perimenopoz (menopoza geçiş süreci) ve menopoz konuları da daha fazla ele alınmaya başladı. Takviyeler, cilt bakım markaları, beslenme programları ve diğer ürünler dalgası doğrudan bu hedef kitleye yönelik olurken bazı insanlar kendilerini doktor muayenehaneleri yerine spa veya otel tercih ederken buluyor.

İnziva katılımcısı Sewtz, bunu kişisel bir yolculuk olarak nitelendiriyor. Perimenopoz ve menopozla ilgili yaptığı araştırmaların, incelediği Instagram hesaplarının, takip etmeye başladığı ünlülerin ona zenginlik getirdiğini söylüyor ancak şunu da ekliyor: "Konu tedaviye veya menopoz döneminde size neyin iyi geleceğini bulmaya geldiğinde, kendi elimizde olanlarla baş başayız.” Sewtz’in bahsettiği kendi başına olma hali, onu menopoz sürecindeki kadınlarla bir araya getiren inziva kampının kapısına getirmiş.

"İnzivaya gitmek zorunda kalmamalıyız"

Bir kullanıcı, CNN’in haberine şöyle yorum yapmış: “Sadece bunu anlayan ve neden terlediğimi anlayan kadınların yanında olmak için giderdim.”

Bir diğer kullanıcı ise şöyle demiş: “Toplumlarımızı bunun lehine yapılandırırsak hayat çok daha keyifli olabilir.”

“İnziva ihtiyacının nedeni kadınların özellikle hormonla ilgili ihtiyaçlarının toplumun düzenli bir parçası olmamasıdır. Bu hala tabu ve sus, sus ve bize aldırış etme. İhtiyaçlarımızı karşılayan bir yere sahip olmak için inzivaya çekilmek veya bunları tartışıp topluluk içinde olmak için güvenli bir yer olarak bir spa aramak zorunda kalmamalıyız. Her ne kadar kadınların deneyimlerini paylaşabilecekleri ve kadınların özel ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir alan olmasına minnettar olsam da keşke bu kadar niş ve bu kadar pahalı olmasaydı.”

“Eğitimin önemli olduğunu ve bunun hakkında konuşmak için güvenli bir alan sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum ancak menopoz ürünlerinin aniden seri üretimine katılmıyorum. Önemli olan temel bilgilere geri dönmek”

Menopozla ilgili bakım konusunda uzmanlaşmış bir telesağlık hizmeti olan MyMenopauseRX'in kurucusu olan kadın doğum uzmanı Dr. Barbra Hanna "Menopoz bir an yaşamaktır" diyor.

Hanna, menopoz semptomları yaşayan birçok kadının aynı zamanda çocuk büyütmek, yoğun bir kariyeri yönetmek veya yaşlanan akrabalarına bakmak gibi yaşam stresleriyle de başa çıktığı için kişisel bakımın önemli olduğunu ekiyor. Ona göre kaplıcalar dinlenmek için harika yerler ancak mutlaka tıbbi bakım alınabilecek bir yer değiller. “Ele almak istediğimiz sadece menopoz değil. Menopozdan önce kendilerini uygun bir hormonal dengeye hazırlamaları gerekiyor” dedi. Himalayalar'daki lüks Hint tatil beldesi Ananda'da Ayurveda doktoru olan Dr. Naresh Perembuduri ise menopoz kamplarını şöyle yorumluyor; “Ele almak istediğimiz sadece menopoz değil. Kadınların, menopozdan önce kendilerini uygun bir hormonal dengeye hazırlamaları gerekiyor. Menarştan menopoza kadar (kadınlar) birçok aşamadan geçiyor. İşte bu yüzden, hizmetlerimizi yeniden dengeleme programı olarak sunuyoruz."

Kişiye özel yemek planları, egzersiz programları ve hormon testlerini içeren 14 günlük programın gecelik fiyatı 1000 dolardan başlıyor. Bazı kadınların kaydolmasını engelleyen tek şey fiyat değil; menopozla ilgili sosyal damgalama ve eğitim eksikliği hala fazlasıyla gerçek. Dünya nüfusunun yüzde elli biri kadın ve menopoz herkes için farklı görünüyor ve hissediliyor; tedavisinin bu kadar zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Eklem ağrısı, ateş basması, ruh hali değişiklikleri, kilo dalgalanmaları ve seks sırasında ağrı gibi belirtiler değişiklik gösterir. Zaten seyahat ve sağlıklı yaşamla ilgilenenler için menopoz semptomlarının başlangıcı, spa veya dinlenme ziyaretini düşünmenin bir başka nedenidir.

Oyuncu Josie Bissett daha önce başka sağlıklı yaşam programlarına katılmış olsa da yaşadığı tüm değişiklikleri özel olarak ele alacak bir deneyim için Kosta Rika'daki The Retreat'i seçmiş. Yedi günlük The Big M programından o kadar keyif aldığını ve daha uzun süre kalmayı tercih ettiğini söyleyen Bissett, "Şimdiye kadar yaşadığım en güzel yerlerden ve deneyimlerden biriydi" dedi. “Manikür veya pedikür yok. Burası, orası değil. Burası iyileştirilecek, beslenecek bir yer." Programı özellikle grup katılımı için tasarlanmış olsa da Bissett kendi başına kalmayı tercih etmiş. “Gerçekten kendime vakit ayırmaya ihtiyacım vardı. İnsanlarla konuşmalıyım, sosyal olmalıyım, yapmalıyım… Yapmamalıyım gibi hisleri kendimden uzaklaştırmak istedim. Sen kendine iyi bak. Yapmak istemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Kendin için buradasın. Kimseyle arkadaş olmak zorunda değilsin."

Menopoz bakımının geleceği

Bazı tıp uzmanları, menopoz semptomlarıyla başa çıkmak için alternatif tedavilerin kullanılması konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Hanna, tedavilerin basit stres giderme ve kişisel bakımın ötesine geçerek tıbbi mucizeler yaratabileceklerini iddia etmeye başladıklarında çizginin çekilmesi gerektiğini söyledi. "Eğer size bir sürü kan testi, tükürük testi, parmak izi gibi şeyler sunmak istiyorlarsa, bunlar kanıta dayalı değil, biz menopozu bu şekilde tedavi etmiyoruz. Bu bir numaralı kırmızı bayraktır” dedi. "Menopoz şirketleri, menopoz çılgınlığına atlamak için büyük bir ekonomik fırsatın bulunduğunun farkına varıyor. Masaj masajdır, yüz bakımı yüz bakımıdır. Perimenopoz veya menopoz nedeniyle sizin için dönüştürücü olacak fazladan losyon veya iksir yok, en azından bugün." Ama beş ya da 10 yıl içinde? Belki de bugünlerde menopoz araştırmalarına ne kadar daha fazla fon ayrıldığını düşünürsek dedi. “Menopozun modasının geçeceğini düşünmüyorum. Menopozun daha yeni başladığını düşünüyorum.”

Kaynak: Lilit Marcus “Menopause retreats are the next big thing in wellness” (2024) Şuradan alındı: https://edition.cnn.com/travel/menopause-retreats-hotels-spas-wellness/index.html