Mayıs ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Bu ayın en kritik etkisi 5 Mayıs’taki Ay Tutulması olacak. Yazısını ayrıca ben veya diğer astrolog arkadaşlarımdan hthayat içerisinde okuyabileceksiniz.

Aya Plüton’un geri hareketi ile başlıyoruz. 1 Mayıs’ta geri gitmeye başlayacak olan Plüton ise bize eksik yanlarımızı pek de hoş olmayan yollarla gösteren, onunla yüzleştiren ve gerekli elemeleri yapıp güçlenmemize sebep olarak aksiyonları almamıza karşı bizi güdüleyen gezegendir. Bir gezegenin retro olması etkilerinin dışsal olarak gözlemlenmemesi, içe dönmesi, geriye dönük düzeltmeler yapılması ve zamanlamalarda birtakım yanlışlıklar yapılabilme ihtimali ve gecikmelere yol açan bir etkidir. Plüto temaları hayatımızda Mayıs başından itibaren geriye dönüp düzeltmemizi gerektirecek etkileri hayatımıza sokacak.

Merkür ise 3 haftalık geri gitme serüvenini bitiriyor olacak. Yarım kalmış, tekrar irdelemek durumunda kaldığımız, biraz yavaşlamış anlaşmalar, konuşmalar, imzalar 15 Mayıs ile birlikte ileri gitmeye başlayacak. Bu durum bu ay seçim ayı olacağı için ve 14 Mayıs Merkür retro zamanına geldiği için, seçimin ikinci tura kalması olasılığını artırıyor.

Ayrıca Ay içerisinde Jüpiter ile Plüton’un sert etkileşimine maruz kalacağız. Bu da aslında krizli olabilecek sert bir değişimin habercisi diye düşünüyorum. Jüpiter felsefe, siyaset, din gibi konularla ilişkilidir hem birey hem ülke olarak bizi birbirimize bağlayan fikirleri görüşleri anlatır, Plüton karesi ile birlikte bu konularda büyük bir kırılma yaşanacağını söyleyebilirim. Çok büyük ihtimalle fikirlerimiz, paradigmalarımız büyük bir sarsıntıyla karşılaşıp değişime doğru yelken açacaklar. Bunun da fitilinin ülke siyasetindeki değişim ile ateşleneceğini düşünüyorum. Ayrıca bu ay çok önemli gezegen burç değişimleri de yaşayacağız. Venüs hareketli, konuşkan ve meraklı İkizler’den sakin, duygusal, kapalı, gelenekçi yengeç burcuna geçiş yapacak. İlişkilerimiz biraz daha tutkallanacak, aile ve ikili ilişkiler temaları bir araya gelecek.

Mars Aslan ile özgüvenimiz, kendimizi iddiamız, enerjimiz yükselecek. Yengeç’in ilişkileri kapatması Mars’ın Aslan’a girmesi ile birlikte aslında bir tezata düşecek. Aynı zamanda hem kapalı hem de açık, sahnede ve güvenli olabileceğiz. Kendimizi ifade gücümüz yükselecek.

Ve ayın en önemli gezegen burç değşşimi Jüpiter’in Boğa’ya geçmesi olacak. Bu da ay ortası gerçekleşecek. Geçtiğimiz 1 yıl Jüpiter Koç'ta girişimleri, cesur olanı, spontane olanı ödüllendirmişti. Artık sakinlik, düşünerek hareket etmek, eyleme geçmeden önce sorgulamak, maddi güvenceye yönelik hareket etmek rüzgarı arkasına alan konular olacak. Finansal konularda aslında kişi bazında şanslı olabilecek fakat ülkemizdeki enflasyonu, yabancı para birimlerini de abartılı bir şekilde artırabilecek bir döneme gireceğiz. Bu dönemde fazla tembel ve iyimser olmamaya, güvenlik tarafında kalmaya dikkat etmek gerekli. Ama önemli yatırımlar için belki de güzel alım fırsatlarını da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.

Mayıs ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Mayıs Plüton geri harekete geçiyor!

2 Mayıs – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

4 Mayıs – Venüs Neptün Karesi:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

5 Mayıs – Venüs Jüpiter Altmışlığı:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

7 Mayıs Venüs Yengeç’te!

9 Mayıs – Güneş Uranüs Kavuşumu:

Kendimizi ifademiz uçuklaşabilir, spontane ve sıkılgan olabiliriz. Bu günlerde hiç olmadığı kadar değişiklik isteyebilir, kalıcı değişiklikler yapabiliriz. Fakat düşünmeden yapacağımız kalıcı değişiklikler konusunda uyarmak istiyorum. Daha sonra geriye dönmek isteyebilirsiniz.

10 Mayıs – Venüs Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize giderken yine ikili ilişkilerimizi belki çekiciliğimizi ve tatlı dilimizi etkin kullandığımız bir zaman. Bu konularda fayda, ödül ve destekler aldığımız günlerdeyiz.

12 Mayıs – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

13 Mayıs – Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

13 Mayıs – Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

15 Mayıs Merkür ileri harekete geçiyor!

15 Mayıs – Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

16 Mayıs Jüpiter Boğa’da!

18 Mayıs – Jüpiter Plüton Karesi:

Yazımda da belirttiğim gibi krizler getirecek sert bir siyaset, felsefe, görüş değişimi yaşanacak. Dünya genelinde ulaşım, seyahatler, yolculuklar, siyasi durumlar etkilenebilir.

18 Mayıs – Güneş Neptün Altmışlığı:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

19 Mayıs – Merkür Satürn Altmışlığı:

12 Mayıs’taki etkinin aynısı Merkür ileri hareketteyken yaşanıyor.

20 Mayıs Mars Aslan’da!

21 Mayıs – Mars Plüton Karşıtlığı:

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

21 Mayıs Güneş İkizler’de!

21 Mayıs – Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

22 Mayıs – Güneş Mars Altmışlığı:

Güç ve irade bu günlerde gündemimizdeki en belirgin konulardan. İrademiz, motivasyonumuz, cesaretimiz oldukça yüksek. İstediklerimizi almak konusunda daha canlı ve aktifiz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir zaman.

23 Mayıs – Mars Jüpiter Karesi:

Abartılı davranışlar, fanatizm, kendimizi gereksiz yere olduğumuzdan büyük göstermek ve kibre kapılabiliriz. Aksiyonlarımızda fazla iyimserlik söz konusu olabilir. Kontrolü ele aldığımız taktirde rüzgarı arkamıza alacağımız günlerdeyiz.

25 Mayıs – Venüs Chiron Karesi:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

25 Mayıs – Mars Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

26 Mayıs – Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimize heyecan ve değişiklik katacak bir etkileşim. İkili ilişkilerde biraz daha sabırsız ve değişiklik niyetlisi olabiliriz. Fakat bu sabırsızlığı gemileri yakan bir tarzda değil yaratıcı bir şekilde kullanacağız.

28 Mayıs – Güneş Satürn Karesi:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

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