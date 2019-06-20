Maskarada son trend: Tubing maskara

Maskaranın geldiği son nokta tubing maskara hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Teknoloji geliştikçe güzellik de bundan nasibini fazlasıyla alıyor. Bu sefer söz konusu olan teknoloji ise Japonya’dan. Tubing maskara nedir, nasıl kullanılır merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Tubing maskara nedir?

Dilimize İngilizce’den giren “tubing” terimi, aslında kirpiklerin bir tüp gibi sarılmasından adını almış. Normal maskaralar sadece kirpiklerinizi boyayarak ve bir katman oluşturarak daha dolgunmuş gibi gösterirken, bu maskaralar her bir kirpiğinizi tüp gibi sarıyor. Böylece kirpikleriniz daha dolgun, hacimli ve uzun görünüyor.

Tubing maskaranın yararları

Bu maslaralar öncelikle, diğer maskaralar gibi katman katman bir görünüm yaratmadığı için kirpiklerinizi yapıştırmıyor. Bunun yanında tüp gibi sardığı için dökülme ve akma da yapmıyor.

Kalıcı maskaraları kirpiklerden temizlemek çok zordur. Hem kalıcı hem de kolay temizlenen bir maskaraya sahip olmak isteyenlerin, hayallerindeki maskarayı bulduklarını söyleyebiliriz.

Nasıl uygulanır, nasıl temizlenir?

Uygulama işleminin klasik bir maskara uygulamasından hiçbir farkı yok. Maskara fırçasını kirpik diplerinize oturttuktan sonra zikzak hareketlerle yukarı doğru çekiyorsunuz. İşin güzel tarafı ise temizleme kısmında devreye giriyor. Kirpiklerinizi sadece ılık suyla ıslatılmış bir pamuk ile kolayca temizleyebiliyorsunuz.