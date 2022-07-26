Mars yerleşiminize göre aşk

Her zaman gerçekten ilişki yaşamamız gereken, bizi en çok anlayacak, hayat boyu yanımızda olacak kişinin nasıl biri olduğunu merak ederiz. Oysa doğum haritamız, bu sorumuza cevap olacak eşsiz bir pusuladır. O kişiyi bulana dek karmik aşklardan geçer, ne istediğimizi ve istemediğimizi anlar, onunla buluşmaya hazırlanırız. Bizimle bir olacağını düşündüklerimiz, genellikle toplum normlarının dayattığı kalıplardan ibarettir. Oysa her erkek ve kadının bilinçdışında, gerçek aşkı hissedeceği kişinin kodları gizlidir. Ve aslında kendi yansımasıdır.

Jung, her kadının bilinçdışındaki erkek imgesine 'animus', her erkeğin bilinçdışındaki kadın imgesine 'anima' demiştir. Animus kadın haritasında; Mars ve Güneş ile, Anima erkek haritasında; Venüs ve Ay ile görülür.

Mars:

Kadın haritasında; etkilendiği ve aşık olabileceği erkek figürüdür, 'animus'tur.

Erkek haritasında; ilişkilerde nasıl harekete geçtiği ve dış dünyaya yansıttığı eril yanıdır.

Mars Koç:

Kadın: Cesur, enerjik, güçlü, net ve rekabet eden bir adamdan etkilenir. Cabbar, sert erkekleri etrafına çeker. Özellikle Jüpiter ile bağlantısı varsa üniformalı meslekler yapan biri ile evlenebilir.

Erkek: Girişkendir, duyguları için harekete geçerken sonunu düşünmez, sabırsız ve cesurdur. Söylediğini yapar. Rekabeti sever. Rutinden hoşlanmaz, spontanedir.

Mars Boğa:

Kadın: Güvende hissedeceği, aidiyet duygusunun olacağı, istediği zaman yanında olabileceği birinden etkilenir. Maddi ve manevi olarak önünü görmek ister.

Erkek: Ağır ve temkinlidir. Sevse bile geç evlenebilir çünkü yeteri kadar birikim yapmayı bekler. Gerekli konforu sağlayamadığı için evliliği hep erteler. Çok sahiplenici olabilir ve güvende hissetmeden harekete geçmez. Harekete geçtikten sonra çok kararlı ve sadıktır.

Mars İkizler:

Kadın: Zeki ve konuşkan erkeklerden etkilenir. Sözcükler onun için önemlidir. Erkeğin hissettiklerini duymak ister. Zeki ve esprili erkekleri çeker. Dolaylı yoldan şaşırtma ve merak uyandırmadan etkilenir. Direkt enerjiden hoşlanmaz. Venüs yerleşimi hava grubunda olan bir erkekle çok uyumlu olacaktır.

Erkek: Zihinsel olarak harekete geçer. Sözleriyle etkiler. Etkilemek istediği konularda çok konuşur ve espri yapar. Bazen her şeyi rahatlıkla anlatsa da uygulamada yetersiz kalabilir.

Mars Yengeç:

Kadın: Duygusal doyum arar. Anlayışlı, empatik, onu koruyan, kollayan, nazik, sevgisini dile getiren ve bunun güvenini verebilen birinden etkilenir.

Erkek: Duygusal yakınlık hissedince yakınlaşır. Evcimendir, nostaljiktir, sahiplenicidir. Tartışma ortamlarından uzaklaşır, sorun olduğunda kabuğuna çekilir. Dolaylı olarak hareket eder, sevdiğine ailesi gibi davranır.

Mars Aslan:

Kadın: Yanındaki ile gurur duymak ister. 'İşte bu benim partnerim' demek ister. Güçlü, gösterişli, güzel giyinen, önemli işler yapan, cesur ve özgüvenli erkeklerden etkilenir.

Erkek: Kendinden emin, özgüvenli, gösterişli biçimde yaklaşır. İlgi gördükçe motive olur. Uzun süre tatlı tatlı flört etmek ister. Çocuksu bir coşkuyla ilgisini belli eder. Kadın ve erkek için yapılmaması gereken tek şey gururlarını incitmemektir. Geri dönüşü olmaz.

Mars Başak:

Kadın: Çalışkan, sorumluluk sahibi, zeki, güzel konuşan, üslubu düzgün, temiz, ince düşünceli, detaylara önem veren, bakımlı, düzenli yaşayan birinden etkilenir.

Erkek: İnce düşüncelidir, mantıksaldır, çok sadıktır. Toplum normları ve etik konusunda gelenekseldir. Analiz eder, ölçüp tartar. Kontrollüdür. Kriterleri vardır. Karşısındakinin eksiklerini tamamlar. Empatiyi unutmaması gerekir.

Mars Terazi:

Kadın: Salon erkeklerinden hoşlanır, aşırı davranışları sevmez. Uyum arayışındadır. Nazik, statü sahibi, seçici, bakımlı, dengeli birinden etkilenecektir.

Erkek: Tutku değil haz odaklıdır. Nazik, uyumlu biçimde yaklaşır. Bazen uyumlu olmak için özünden verir, gerçek kimliğini göstermeyebilir. Duygularını abartılı hareketlerle göstermez. Rahatsız olduğu konuları içine atarsa sonuna kadar sabreder ve onun yerini dolduracak başka biri ile karşılaştığında beklenmedik biçimde ayrılır. Stres yönetimi çok sıkıntılıdır.

Mars Akrep:

Kadın: Her şeyiyle bir bütün olabileceği, gizemli, güçlü kişilerden etkilenir. Bedenen ve ruhen tamamlanma ihtiyacıdır. Her türlü karanlık yönüyle başa çıkar ve partnerinin de kendisiyle yüzleşmesine yardımcı olur.

Erkek: Tutkulu, gizemli, kararlı biçimde yaklaşır. Derinden hareket eder, ketum, sessiz ve adım adım ilerler. Güçlü yanlarını anlatarak etkilemeye çalışır. Dokunmak, onun için önemli bir iletişim biçimidir.

Mars Yay:

Kadın: Kültürlü, eğlenceli, pozitif, sporcu, eğitmen veya gezgin kişilerden etkilenir. Konuşmak, gülmek, bilgi paylaşmak, derin konulardan bahsetmek onun için önemlidir. Ufkunu genişleteceği kişileri hayatına çeker.

Erkek: Spontane, özgür ve eğlencelidir. İlişkiler onun için yeni bir hayat serüveni gibidir. İdealist yaklaşımlarla etkilemeye çalışır. Hayat görüşünü, inançlarını anlatır ve kültürel sohbetlerden hoşlanır. Bazen dogmatik olabilir. Dışarıdan her şeye açık gibi görünür ama öyle değildir.

Mars Oğlak:

Kadın: Ruhen olgun, çalışkan, sorumluluk sahibi, sınırları ve net bir karakteri olan, ağırbaşlı, güven veren erkeklerden etkilenir.

Erkek: Enerjisini çok iyi kontrol altına alır. Kararlı ve sabırlı hareket eder. Çalışkan ve olgundur. Ona sevginizi koşulsuz şartsız verdiğinizi belli etmeniz gerekir çünkü güven ihtiyacı vardır. Güvenmediği için uzun süre bekar kalabilir. Reddedilme korkusu vardır. Sevgiyi ifade etmesi zordur. Fakat bir kere güvenirse çok tutkulu, çocuksu ve çok sadık olur.

Mars Kova:

Kadın: Çağdaş, onu özgür bırakan, bireyselliğine saygı duyan, düşüncelerine önem veren, sosyal, yenilikçi, marjinal, bilgi paylaşımı yapabileceği, ona vizyon katacak kişilerden etkilenir. Entelektüel aktiviteler ön plandadır.

Erkek: Kendini sürekli yeniler. Deneysel ve moderndir, her şeye çok açıktır. Genelde adil ve hakkaniyetli biridir. Hayatına birini gerçekten alana dek sevgilisine ve arkadaşlarına aynı şekilde, aynı hitaplarla yaklaşabilir. Önce arkadaş olmak ister, eğlenceli ve heyecanlı ilişkiler yaşatır.

Mars Balık:

Kadın: Ona hayallerini sunabilen, koşulsuz yaklaşan, romantik, yaratıcı, yetenekli, maneviyatı güçlü, spiritüel erkeklerden hoşlanır.

Erkek: Akıştadır. Romantik yaklaşır ve sevgiye teslim olur. Bazen duyguları değişkendir. Karar verme ve inisiyatif almada zorluklar yaşayabilir. İyi hissetmek adına birine ihtiyaç duyabilir. Aldığı aksiyonlarla kendini sabote edebilir, izole olabilir, arabesktir. Yaşadığı her şeyin esas ulaşmak istediğine bir paravan olduğunu düşünür ve özlem duyar. O nedenle hep arayış içindedir.

İnci Gücen

@incininyildizi

Altair Astroloji