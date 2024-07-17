Mars İkizler burcunda (21 Temmuz- 4 Eylül): Söz büyüdür!

Kelimelerinizin ve düşüncelerinizin yaşamınızı nasıl şekillendirdiğini görmeye hazır mısınız?

Motivasyonlarımız, yaşam enerjimiz, harekete geçme şeklimiz, mücadele alanlarımız değişiyor. Bundan böyle daha enerjik ve aktif olmaya başlıyoruz. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz, projelerimiz, kararlarımız için harekete geçtiğimiz, öğrendiğimiz, öğrettiğimiz, yazdığımız, anlattığımız bir döneme başlıyoruz.

Bu dönemde çok yönlü, keşfetmeye ve merakımızı gidermeye açık olabilir, daha sosyal ve paylaşımcı olmak isteyebiliriz. Ancak zihinsel uyaranlara daha açık olacağımız için etki altında kalabilir, sözcüklerimiz kılıçtan keskin olabilir, davranış ve kararlarımızı hızla değiştirebiliriz. Zihnimizi rahatlatmak için; açık havada yürümek, meditasyon, nefes egzersizleri önemli bir ihtiyaç olurken, tartışmalardan, kalabalıklardan, kafein ve alkol tüketiminden uzak durmamız gerekebilir.

Kuzey Ay Düğümünü yöneten Mars ile bu süreçte; 21- 28 Temmuz arası kararlı, güçlü adımlar atabilir, sözcüklerimiz, kararlarımız, eylemlerimiz ile fark yaratabiliriz. 6- 19 Ağustos arası hayallerimize giden yolda önemli fırsatlarla karşılaşabiliriz. Ancak bu yolda 17 Ağustos tarihi etrafında durdurularak, engellenerek gerçekçi olmaya davet edilebiliriz. 5 - 29 Ağustos arası Merkür retro olacağı için planlamalar ve yarım kalan işlerimizi tamamlamak konusunda desteklenebiliriz. 30 Ağustos - 4 Eylül arasında gerçekçi olmadığımız konuları görebilir, aldanma, dalgınlık gibi konulara daha açık olabiliriz.

Bu dönemde dikkat etmemiz gereken; diğerlerinin etkisinde kalarak kararlarımızı değiştirmemek, yargıdan, dedikodudan, iftiradan ve kötü sözden uzak durmak, dürüstlükten şaşmamak, net, gerçekçi ilerlemek ve bir hevesle bir şeylere başlayıp yarım bırakmamaktır. İlişkilerde; anlaşılmak için önce kendimizi ve diğerini anlamaya davetliyiz. Bugünlerde; zeki, konuşkan, neşeli, keşfetmeye ve değişime açık, çok yönlü kişilere çekim duyabiliriz. Sevildiğimizi daha çok duymak isteyebiliriz. Geleceğimizi ilgilendiren teklifler, imzalar söz konusu olabilir. Partnerimizle seyahate çıkabilir, eğitimler alabilir, yoğun bir iletişim içinde olabiliriz. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok bir hevesle başlayıp bitebilir. Yüzeysel ilişkiler ve sadakatsizlikler, kandırılmalar yaşanabilir. O yüzden güvenmek için acele etmemeliyiz.

Dünyada; spekülasyonlar, sahte haberler, dolandırıcılıklar, kara ve havayolu kazaları, ulaşım zamları, ulaşımda problemler ve tartışmalar, fanatizm, spor ve ünlüler dünyasında polemikler, gazeteciler, haşerat ve böcek saldırıları, siber saldırılar, bankalar, sözlü tartışmalar, eğitim ve sağlık düzenlemeleri, vergilerle ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir.

Burçlara özel etkiler

(Özellikle yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.)

Koç

Yönetici gezegen Mars'ın bu yolculuğu anlama ve anlaşılma ihtiyacını çoğaltabilir. Bugünlerde iletişim, seyahat ve haberleşme trafiğin çoğalabilir. Önemli haberler alarak önemli kararlar verebilirsin. Düşüncelerini hayata geçirebilir, fikirlerinle, yazı ve paylaşımlarınla daha çok etki yaratabilirsin. Eğitimler, projeler, yakın çevre ve kardeş ilişkileri, sosyalleşmek gündeminde olabilir. İletişimde sakin olmak bu süreçte deneyimin olacaktır. Kelimelerini ilham vermek ve başkalarını motive etmek için kullanmayı unutma.

Boğa

Değer verdiğin ve sahip olduğun şeyler konusunda yepyeni kararlar almaya hazır mısın? Bu dönem üretmek, iş birliği yapmak, yeteneklerini ortaya çıkartmak ve yeni gelir yolları bulmak için mükemmel bir zamandır. Bütçen konusunda bir hareketlilik yaşayabilir ancak biriktirmekte zorlanabilirsin. Senin için değerli olanları daha net görebilir, öz değerini arttırabilirsin. Cesur adımlar atarak, yaratıcı çözümler bularak, bolluk bereketini çoğaltabilirsin.

İkizler

Mars burcunda ilerlerken onaylanma, yapılandırma ve gerçeklere ulaşma arzun çoğalıyor. Bu dönem yolunda özgürce ilerlemeni sağlayan her şeyden ve herkesten arınarak, kendi vizyonuna inanma dönemi. Şimdi enerjin ve azmin artacak, sesini daha gür duyuracaksın. Zekan ve entelektüel yeteneklerinle öne çıkacaksın. Söylenmemişleri söyleyecek, yepyeni başlangıçlar yapacak, kişisel hedeflerini gerçekleştirecek, destekler bulacaksın. Ani tepkilerden uzak durarak, kendine odaklanma vakti.

Yengeç

Kendi iç dünyanın derinliklerine uzanacağın, düşüncelerin ve ihtiyaçlarınla bağlantı kuracağın bir dönem başlıyor. Bu geçiş sana, hayallerinden vazgeçmemeni ve seni sınırlayan inançlarını aşmanı öğütlüyor olacak. Hayal gücün artacak, kendinle kalmak isteyecek, ruhsal şifalanmalara ihtiyaç duyacaksın. Nefes egzersizleri ve doğa yürüyüşleri, uyku düzenine yardımcı olacak. Gerçekten güvenmen gereken kişileri fark edeceksin. Eylül- Şubat ayları arasında Mars burcunda olacağı için, şimdi gerçek bir dinlenme ve plan yapmak vakti.

Aslan

Fikirlerin, düşüncelerin ve enerjinle diğerlerine ilham olacağın, hayallerine giden yolda yeni kararlar alarak güçlü adımlar atacağın, neşeli, enerjik bir döngüye başlıyorsun. Bugünlerde projeler üretebilir, fikirlerini hayata geçirebilir, ekip çalışmalarına katılabilir, sosyal çevrende daha görünür ve aktif olabilirsin. Gerçek dostluklarını görebilir, seni hayallerinden alıkoyan ve seni etki altına alan düşünce ve kişilerden arınabilirsin. Hayallerine inanarak, kendini cesurca ifade etme vakti.

Başak

Kendi zirvene doğru adım adım ilerlediğin, gelecekte olmak istediğin yeri belirlediğin, girişimlerinde destekler bulabileceğin o döngüdesin. Bugünlerde eğitimlerin, araştırmaların ve çalışmaların meyvesini verebilir, kariyerinde hareketli süreçler yaşayabilirsin. İş seyahatleri ve yeni projeler gündeminde olabilir, sesini daha net duyurabilirsin. Bu süreçte kararsızlık ve zihinsel kısıtlamalardan kurtulmalı, ani kararlar almamalı, cesurca kendi yolunun kontrolünü ele almalısın.

Terazi

Sınırlarını aşmaya, özgürleşmeye, hikayeni paylaşmaya, yeni dünyaları keşfetmeye hazır mısın? Bu dönem gücün zihninde olduğunda hiçbir şeyin imkansız olmadığını kendine hatırlatma zamanıdır. Bu süreçte merakın artabilir, uzaklara seyahat edebilir, yeni eğitimler alabilir, kişisel gelişimine odaklanabilirsin. Hukuksal konular gündeminde olurken, ilahi adalete tanık olabilirsin. Öğrenmeye ve gelişmeye açık olmayı unutma.

Akrep

Zihninin derinliklerini keşfetmeye, en derin arzuların için harekete geçmeye, ruhsal gücünü fark etmeye hazır mısın? Bugünlerde içsel korkularını daha net görerek aşabilir, daha çok hissederek yaşayabilir, daha tutkulu olabilirsin. Geçmişte bırakman gerekenleri cesurca fark ederek karmik kilitlerinden özgürleşebilir, ruhsal çalışmalara ağırlık verebilir, araştırmalar yapabilir, mali konularda hakkın olanı almak için adımlar atabilirsin. Farklı durumlara uyum sağlamak ve sezgilerini dinlemek sana yol açacak.

Yay

Aşk hayatında hareketli gündemler yaşayacağın, yeni adımlar atacağın, önemli kararlar alacağın bir döngüye başlıyorsun. Bugünlerde partnerini anlamak, denge bulmak, dürüst konuşmalar yapmak en önemli gündemin olacak. İş birlikleri, ortaklıklar veya danışmanlıklar konusunda da yeni adımlar atabileceksin. Bu süreçte sınırlarını korumalı, sana iyi gelmeyen bağlardan cesurca özgürleşmeli, sana iyi gelen hakiki bağlarla yaşam yolculuğuna devam etmelisin.

Oğlak

Günlük rutinlerin, sağlık ve iş düzenin, alışkanlıkların hareketleniyor. Bugünlerde zihnini ve bedenini canlandıracak yeni aktivitelere başlayabilir, yeteneklerinle ve fikirlerinle iş hayatında ışıldayabilir, başvurularına dönüşler alabilirsin. Çok yönlü, üretken ve meşgul olabilir, evrak, tadilat, organizasyon gibi işlerini halledebilirsin. Zihnini rahatlatmak için dinlenmeyi unutma. Bugünler küçük anlarda büyük mutluluklar görebilme ve yaratabilme zamanıdır.

Kova

Kalbinin sesini duymaya hazır mısın? Şimdi aşk hayatın hareketleniyor, enerjin canlanıyor, yaşamdan daha çok keyif alacağın eğlenceli zamanlara başlıyorsun. Bugünlerde kendini olduğun gibi kabul ederek hayat sahnesinde ister konuşarak ister yazarak ister sanatınla daha görünür olmalısın. Bu süreçte yeni ilişkilere başlayabilir, ilişkinde konuşulmayanları konuşabilir, yeni hobiler edinebilir, daha özgüvenli ve yaratıcı olabilir, çocuklarınla ilgili önemli kararlar alabilirsin.

Balık

İç dünyanda ve yaşam alanında huzur bulma ihtiyacının artacağı, aile, ev, yer değişikliği, tadilat gibi konuların gündeme gelebileceği, konfor alanını yeniden inşa edeceğin bir döngüye başlıyorsun. Bugünlerde kardeş ve ailenin hayatındaki heyecanlı gelişmeler etkileyebilir, onlar için harekete geçebilirsin. Ailende sınırlarını korumak, ata karmalarını iyileştirmek ve sağlıklı iletişim kurmak gündeminde olabilir. Kendi sessizliğinde daha ilham dolu ve yaratıcı olabilirsin.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi