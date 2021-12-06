Marmelatlı çikolatalı pastane kurabiyesi

Tüm lezzetlerin bir arada olduğu yerken ağızda dağılan erik marmelatlı, çikolatalı nefis kurabiyeler... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Marmelatlı çikolatalı pastane kurabiyesi
Yaşam
06 Aralık 2021 Pazartesi

Çocukluğumuzun vazgeçilmezlerinden olan pastane kurabiyeleri hemen her evde bulunan birkaç malzeme ile kolaylıkla yapılabilir. Madem yeni yıl yaklaşıyor haydi o zaman bol bol mis gibi kurabiye kokuları sarsın evlerimizi...

Servis: 14 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 - 14 dakika


Marmelatlı çikolatalı pastane kurabiyesi için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 125 gr tereyağı, oda ısısında

  • 1 bardak pudra şekeri

  • 2 adet orta boy yumurta

  • 2 bardak un

  • 1 paket vanilya

  • Yarım bardak erik marmelatı (koyu kıvamlı)

  • 150 gr bitter çikolata

  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ

  • Süs şekerleri




Marmelatlı çikolatalı pastane kurabiyesi yapılışı:

*Tereyağı ve pudra şekerini mikser ile iyice çırpın. Yumurtaları ilave ederek kremamsı hale gelene kadar çırpın. Un ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan çırpmaya devam edin (normalde yaptığımız kurabiye hamurundan çok daha yumuşak ve kremamsı kıvamda bir hamur elde ediyoruz).


*Sıkma torbasına büyük boy yıldız uç takarak hamuru spatula yardımıyla torbaya geçirin.


*İki fırın tepsisine pişirme kağıdı serin. Hamurun her biri 5 cm uzunluğunda olacak gibi aralıklı olarak tepsiye sıkın (pişince epey yayıldıklarından aralıklı sıkmaya özen gösterin).


*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kenarları kızarana kadar 12 - 14 dakika pişirin. Kurabiyeler soğuyana kadar tepsilerde bekletin.


*Çikolatayı benmari usulü eritip sıvı yağı ekleyerek iyice karıştırın.


*Kurabiyelerin yarısının ortalarına birer çay kaşığı marmelat pay ederek diğer yarısını üzerlerine kapatın ve marmelatın kenarlara doğru yayılmaları için hafifçe bastırın. Kurabiyeleri eritilmiş çikolataya batırıp tel ızgara üzerine sıralayın, çikolatanın donmasını beklemeden üzerlerine dilediğiniz süs şekerlerinden serpiştirin.


Kısa notlar:

*Büyük boy yıldız uç kullanarak 28 tek kurabiye elde ettim (pişince her biri 8 cm uzunluğunda oldu), dilerseniz orta boy yıldız uç ile çok daha fazla minik kurabiyeler elde edebilirsiniz.


*Kurabiyelerin yumuşamamaları için marmelatın koyu kıvamlı olması gerekiyor!


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...







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