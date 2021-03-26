Marmelad beşi bir yerde

Kış mevsiminden bahara geçerken mevsimin son narenciyelerinin kabuklarına elma ve armut ilave ederek pişirdiğim nefis marmelad evde en sevdiğimiz lezzetlerden biri... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden marmelad beşi bir yerde tarifi...

Marmelad beşi bir yerde
Yaşam
29 Mart 2021 Pazartesi

Tarif defterimden;

Kahvaltı sofralarına çok yakışan veya tatlı niyetine tüketebileceğiniz marmeladı deneyin derim.

Hazırlama & bekletme süresi: 1 gün

Pişirme süresi: 45 dakika


Marmelad beşi bir yerde için malzemeler

  • 2 portakal, 600 gr

  • 2 greyfurt, 600 gr

  • 1 limon, 150 gr

  • 2 elma, 400 gr

  • 2 deveci armutu, 500 gr

  • 3 bardak su, 600 ml

  • 2 kg toz şeker

  • 1 çubuk tarçın

  • 5 karanfil

  • 1 çay kaşığı tereyağı

  • 1 silme çay kaşığı limon tuzu veya 1 küçük limon suyu




Marmelad beşi bir yerde yapılışı:

*Portakallar, greyfurtlar ve limonun sularını sıkın. Meyve sularını daha sonra kullanacağımızdan kapalı kapta buzdolabına kaldırın (yaklaşık 600 ml).


*Kabukların iç bölümündeki zarlarından ayıklayarak incecik doğrayın. Doğranmış kabukları tencereye aktarın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyerek orta ateşte kaynamaya başlayınca 20 dakika haşlayın. Bu süre sonunda kabukları tencereden süzgeçe aktarıp üzerlerine soğuk su dökün, kabukları tekrar tencereye alarak yine üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyin, 20 dakika daha haşlayıp süzdürün ve bir gece soğuk suda bekletin (bu işlemi kabukların acılarının çıkması için yapıyoruz).


*Ertesi gün buzdolabındaki meyve suyu, su ve toz şekeri derin bir reçel tenceresine aktarın. Elma ve armutların kabuklarını soyarak rendenin iri tarafıyla rendeleyin ve bekletmeden tenceredeki meyve suyuna ilave ederek karıştırın (4 - 5 adet elma çekirdeğini de tencereye ekleyin). Portakal, greyfurt ve limon kabuklarını son bir defa daha sudan geçirerek tencereye aktarın, çubuk tarçın, karanfil ve tereyağını da meyvelere ilave edin.


*Tencerenin kapağı açık olarak orta ateşte kaynamaya başlayınca ara sıra karıştırarak 40 dakika pişirin. Limon tuzu veya limon suyunu ekleyip 3 - 4 dakika sonra ocağı kapatın.


*Marmeladın ilk sıcaklığı geçince içindeki tarçın, karanfil ve elma çekirdeklerini çıkartın. Temiz cam kavanozlara doldurup sterilize edilmiş kapaklarla sıkıca kapatın. Oda ısısına gelince serin yerde saklayın.


Reçel pişirme hakkında genel bilgi:

Reçelin kıvam alıp almadığını kontrol etmek için belirtilen sürede pişirildikten sonra ocağı kapatın, küçük bir tabağa reçelden 1 yemek kaşığı kadar alıp buzdolabında soğuyana kadar bekletin, kaşıktan hemen dökülmüyorsa olmuş demektir. Sulu ise birkaç dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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