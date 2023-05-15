Mantarlı dere otlu pirinç pilavı

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 + 20 dakika

250 ml’lik su bardağı ölçüsüyle:

1,5 bardak baldo pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz

400 gr mantar

Yarım bardaktan bir parmak eksik zeytinyağı

5 arpacık soğan veya 1 orta boy kuru soğan

2 bardak sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 demet dereotu, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Pirince tuz ekleyerek üzerini aşana kadar sıcak su ile ıslatın.

*Mantarların kabuklarını soyup ince doğrayın. Soğanları minik yemeklik doğrayın.

*Zeytinyağını geniş bir pilav tenceresine akıtın, açık ateşte yağ ısınınca mantarları ekleyin, suyunu salıp çekene kadar soteleyin, doğranmış soğanları da ekleyip 2 - 3 dakika daha soteleyin.

*Pirinci bol suda yıkayıp süzdürerek mantarlara ilave edin, tuz, karabiber ve sıcak suyu da ilave ederek tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Dereotunu ekleyip 10 dakika demlendirdikten sonra karıştırın.

Kısa bir not:

*Mantar su çektiğinden yıkamıyoruz, sadece kabuklarını soyuyoruz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...