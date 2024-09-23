MAL kan grubunun açılımı nedir? MAL kan grubu özellikleri nelerdir?

Bilim insanlarının yeni bir kan grubu sistemi keşfetmesi ile, dünya genelinde binlerce hayat kurtarılabilir. 50 yıllık bir gizem çözüldü.

MAL kan grubunun açılımı nedir? MAL kan grubu özellikleri nelerdir?
Sağlık
Giriş: 23 Eylül 2024 13:00 Güncelleme: 23 Eylül 2024 14:52
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Kan grupları karmaşıktır. En iyi bilinen iki kan grubu sistemi ABO ve Rh'dir. Her kan grubunda kırmızı hücreler antijen adı verilen yüzey işaretleri taşıyabilir. Örneğin: ABO kan grubu sistemi içinde A ve B antijenleri vardır - A kanına sahip kişilerde A antijeni, B kanına sahip kişilerde B antijeni, AB kanına sahip kişilerde her ikisi de bulunurken 0 kanına sahip kişilerde ikisi de bulunmaz. Şu anda 360'tan fazla tanınmış kan antijeni içeren 47 tanınmış kan grubu sistemi bulunmaktadır.


NHS Kan ve Organ Nakli (NHSBT) bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, 1972 yılında keşfedilen ancak genetik arka planı şimdiye kadar bilinmeyen AnWj antijenine ev sahipliği yapan yeni bir kan grubu sistemi olan MAL'ı ortaya çıkarmıştır. Yeni keşif, bu kan grubuna sahip olmayan nadir hastaların tanımlanmasına ve tedavi edilmesine olanak sağlıyor.


Araştırma bilimcisi Louise Tilley, bu keşfin nadir hastalara daha iyi bakım sunulabileceği anlamına geldiğini söyledi. Projede 20 yıldır çalışan Tilley, bu testten kaç kişinin fayda göreceğini "sayı olarak ifade etmenin oldukça zor" olduğunu belirtti.


Herkesin kırmızı kan hücrelerinin dışında antijen adı verilen proteinler bulunur, ancak küçük bir grup insan bu proteinlerden yoksun olabilir. NHSBT'nin Uluslararası Kan Grubu Referans Laboratuvarı, genetik test kullanarak, bu antijenden yoksun olan hastaları tespit edecek bir testi ilk kez geliştirdi. Bu test, kan transfüzyonuna karşı reaksiyon gösterecek hastalar için hayat kurtarıcı olabilir ve bu nadir kan türü için potansiyel kan bağışçılarını bulmayı kolaylaştıracaktır.


Laboratuvarda çalışan Philip Brown, yaklaşık 20 yıl önce bir lösemi türü teşhisi konduğunu söyledi. Kan transfüzyonları ve bir kemik iliği nakli geçirdi – bunlar olmadan hayatını kaybedeceğini belirtti. "Kanımızı daha güvenli hale getirmek ve hastalar için daha iyi bir uyum sağlamak adına yapabileceğimiz her şey kesinlikle doğru yönde bir adımdır" açıklamasında bulundu.


Laboratuvarın başkanı Nicole Thornton: "AnWj'nin genetik temelini çözmek en zorlu projelerimizden biri oldu. Bir genin gerçekten bir kan grubu antijenini kodladığını kanıtlamak için çok fazla çalışma yapılıyor, ancak bu keşifleri dünya çapındaki nadir hastaların yararına yapmaktan büyük bir tutku duyuyoruz. Şimdi genetik olarak AnWj-negatif hastaları ve bağışçıları tanımlayacak genotipleme testleri tasarlanabilir. Bu tür testler mevcut genotipleme platformlarına eklenebilir" dedi.


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MAL kan grubunun açılımı nedir?

MAL kan grubu, Myelin and Lymphocyte Protein ifadelerinin kısaltmasıdır. Miyelin ve lenfosit proteinlerinde bulunan AnWj antijenini içeren, tanınan kan grupları arasındaki 47. kan grubudur.


MAL kan grubu özellikleri nelerdir?

MAL proteininin hücre zarlarını sabit tutmada ve hücre taşınmasına yardımcı olmada hayati bir rol oynadığı bilinmektedir. Dahası, önceki araştırmalar AnWj'nin aslında yeni doğan bebeklerde bulunmadığını ancak doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıktığını ortaya koymuştur. İlginç bir şekilde, çalışmaya dahil edilen tüm AnWj-negatif hastalar aynı mutasyonu paylaşıyordu. Bununla birlikte, bu mutasyonla ilişkili başka hiçbir hücre anormalliği veya hastalık bulunmadı.


Araştırmacılar MAL mutasyonunun arkasındaki genetik belirteçleri tespit ettiklerine göre, hastalar negatif MAL kan gruplarının kalıtsal mı yoksa altta yatan başka bir tıbbi sorunun işareti olabilecek baskılanmadan mı kaynaklandığını görmek için test edilebilir.



Kaynak: Matthew Hill, Leigh Boobyer. "Scientists find new blood group after 50-year mystery". Şuradan alındı: https://www.bbc.com/news/articles/cgmgg493ek8o. (16.09.2024).

Louise A. "New Blood Group System Discovered: MAL". Şuradan alındı: https://www.sci.news/medicine/mal-blood-group-system-13260.html. (15.09.2024).


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