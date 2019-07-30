"Makyaj güzelliği ön plana çıkaran bir sanattır"

Estetik ve Güzellik Danışmanı, Estetisyen Burçin Göksu ile "güzellik" üzerine...

Mesleğe 13 yaşında kaş alarak başladınız, uzun bir yolculuk ancak şu an güzel bir noktadasınız… Bu yolculukta “güzellik” kavramına ve sektörüne ilişkin öğrendiğiniz, hayatınızı şekillendiren bilgileri paylaşır mısınız?

6 yaşımdan beri bu mesleğe karşı bir merakım vardı ve 13 yaşımda kaş almaya başladım. 16 yaşımda ise profesyonel hayata giriş yaptım. Geriye dönüp baktığımda, hayatımda inanılmaz değişimler yaşadığımı fark ediyorum. Kadınlar odaklı bir iş yaptığımdan dolayı onlar sayesinde daha hassas ve daha duyarlı biri haline geldim. Daha ne istediğini bilen, daha emin, daha güçlü bir karakterim oluşmaya başladı. Bunların yanı sıra, mesleğimi çok seviyor olmamın da daha duyarlı, daha hassas, daha empati yapabilen biri olmam da artısı var. Çok erken yaşta başladım fakat manevi anlamda kazancım çok yüksek oldu. Bunun gururunu daima yaşıyorum.

Günümüzde geçmiş dönemlere kıyasla farklılaşan bir güzellik anlayışı bulunuyor. Son birkaç yıldır ortaya çıkan “daha az yapılı olma” akımı da kadınlar arasında gittikçe yaygınlaşıyor. Güzellik trendlerini göz önüne aldığınızda siz neyi öngörüyorsunuz? Tekrar dikkat çekici makyajlar, abartılı saçlar trend olacak mı?

Bu konu son dönemlerde beni en çok rahatsız eden konulardan biri haline geldi. Bence Instagram çıktı mertlik bozuldu. İnsanlar sanırım güzellik kavramını çok farklı bir şekilde anlamışlar. İnsanlar ne yazık ki kendilerini değiştirmeye çalışıyor. Şimdi artık herkes, basit bir fotoğraf çektirmek için yarım saat önceden hazırlanıyor. Sosyal medya sayesinde insanlar bilinçlendi evet ama aynı insanlar benliklerini sevmemeye başladılar. Sosyal medyaya bir bakıyorum çok güzel bir kadın, öyle bir makyaj yapmış ki kendine ait olmayan biri haline gelmiş ve tüm güzelliği yitirmiş. Bunun sebebi de sosyal medyada beğendiği kadın gibi olmaya çalışması. Bu duruma inanılmaz üzülüyorum. Bence günümüzün en tehlikeli dönemlerinden birini yaşıyoruz. Umarım bu dönemi en kısa sürede atlatırız. Zira dünya genelinde, güzellikle bakım konusunda en ileri ülkelerden biriyiz. Umuyorum ki bu dönemi atlattıktan sonra abartılı saç ve makyajların trend olmayacağına inanıyorum.

Ünlü isimlerle çalışmak bu sektörde çalışan birçok insanın hayali ancak siz “Farklı yüzlerle çalışmak istiyorum” diyerek kendi merkezinizi açtınız. Farklı yüzlerle çalışmak size nasıl etkiliyor?

Ben iletişime oldukça önem veren biriyim. Mesleğimi çok seviyorum. Ruhumu bir kişiye değil herkese yansıtmak istediğim için, kendi güzellik merkezimi açtım. Beni tanımadığı halde bana güvenen, farklı farklı insanlarla çalışabiliyorum. Nasıl inanılmaz bir etkileşim, inanılmaz bir mutluluk bilemezsiniz. İyi ki bu işi yapıyorum.

Makyaj konusunda neleri yanlış biliyoruz?

Bence kadınlarımız genel manada makyajı yanlış biliyorlar. Makyaj, 19. yüzyılda kadınların savunma sanatı olarak başlamış olan bir sanat eylemidir. Günümüzde ise bambaşka bir insan olma eylemine dönüşmüş durumda. Oysaki makyaj, bizim güzelliklerimizi daha ön plana çıkaran bir sanattır. Güzelliğinizi öne çıkardığınız sürece doğru makyajı yapıyorsunuzdur. Beğenilmeyen bölgelerin kapatılması ya da sonucunda bambaşka biri haline gelinmesi durumunda, o durum makyaj olmaktan çıkar.

Günlük ve hatta bazen davet makyajını kendisi yapan insanlara kendi yüzlerini doğru tanımalarını sağlayacak önerileriniz neler?

Kişinin, kendine makyaj yapabilmesi ve yüzünü tanıyabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunu konuda yetersiz kalınıyorsa, profesyonel bir eğitim alınması gerekiyor. Çünkü hayatları boyunca fotoğraf çektirecekler ve bu fotoğraflarda kendilerini beğenmeyebilirler. Bu nedenle, yüzlerini tanımaları oldukça önemlidir. Ya da inandıkları ve güvendikleri bir makyaj tasarımcısından bu konuda destek almalarını öneririm. Ufak bir önerim ise; gerçekten yüzlerini tanıyorlarsa ve hatları çok belirgin ise makyajı abartmasınlar. Ayna açısı çok önemlidir ve kişi ayna açısında makyaj yapıyorsa, açıdan dolayı daha ters vurgular ortaya çıkabilir. Mümkün olduğunca daha az müdahalelerle makyaj yapılması gerekir.

Kalıcı kaş uygulaması en yaygın güzellik uygulamaları arasında bulunuyor. Peki, kimler yaptırmamalı? Yaptıranlar nelere dikkat etmeli?

Kalıcı kaş ve makyaj, 2019’un en trend uygulamalarından biri oldular. İnsanlar artık zahmetli makyajları bırakıp, kalıcı makyaj yaptırıyorlar. Sadece bir maskara sürüp dışarı çıkabiliyorlar. Bu uygulamaların ihtiyaç olduğu durumlarda var. Örneğin; kaş yapısında ciddi anlamda bir şekil bozukluğu varsa belirli ölçülerle şeklini çıkarıp, doğru şekillerle uygulayabiliyoruz. Bunların dışında kaşı seyrek olduğu için gelen hanımlar için prensip gereği kesinlikle işlem yapmayı uygun görmüyorum. Öncelikle kaşın genel konseptine ve yüze uyumuna bakıyorum. Eğer yüz ile uyumluysa herhangi bir işlem uygulamıyorum. Kalıcı olarak dudak, göz ve allık uygulamaları tamamen tercihe göre yapılıyor. Temel amacımız makyaj bağımlılığını sona erdirmek. Bu yapılanlar oldukça minik müdahaleler olup, doğru oldukları sürece fotoğraflarda hem sağlıklı hem doğal görünüm yakalanır. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken şey, bu uygulamaların steril ortamlarda yapılması gerektiğidir. Çünkü bu işlem medikal bir işlemdir. Bu konuda yetkin olmayan insanların non-steril ortamlarda yaptıkları işlemler, ciddi hastalık riski taşımaktadır. Bu tür yerleri seçmemelerini öneririm.