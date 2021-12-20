Limonlu kurabiye tarifi

Birkaç malzeme ile kolaylıkla yapabileceğiniz kurabiyeleri şık paketlerde sevdiklerinize yılbaşı hediyesi olarak verebilirsiniz...
Servis: 24 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 12 - 15 dakika
Limonlu kurabiye için malzemeler:
- 1 yumurta
- 100 gr toz şeker
- 100 ml ayçiçek yağı
- 1 büyük limonun rendelenmiş kabuğu
- 25 ml taze sıkılmış limon suyu
- 300 gr un
- Yarım paket kabartma tozu, 5 gr
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
Limonlu kurabiye yapılışı:
*Yumurta, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu el çırpıcısı ile iyice çırpın. Ayçiçek yağı ve limon suyunu ekleyip homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ilave edin ve elinizle yoğurun (ele yapışmayan yumuşak br hamur elde ediyoruz).
*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin, hamurdan kabuklu ceviz boyutunda yuvarlaklar hazırlayıp tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine pudra şekeri serpin.
*170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında kenarları pembeleşene kadar 12 - 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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