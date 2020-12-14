Kybele Heykeli topraklarına döndü

1700 yıllık Kybele heykeli 60 yılın ardından yeniden Türkiye'de...

Kybele Heykeli topraklarına döndü
Yaşam
14 Aralık 2020 Pazartesi

Türkiye'den 1970’li yıllarda yasa dışı yollarla İsrail'e götürülen 1700 yıllık Kybele Heykeli, Amerika'da bir müzayede satılmak üzereyken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleriyle ülkeye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda: "Bin 700 yıllık ana tanrıça Kybele Türkiye yolunda! Tarih öncesi dönemlerden beri bolluğun, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça “Kybele Heykeli” yaklaşık 60 yıl sonra doğduğu topraklara dönüyor” cümlelerine yer verildi.





Bolluk ve bereketin sembolü “Ana Tanrıça” Kybele…


Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında özellikle Anadolu'da bereket ve bolluğun sembolü ve koruyucusu "ana tanrıça" olarak tapınılan Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hâkimiyetini sembolize ediyor.


Antik dönem sosyal ve dini yaşamında kişilerin olmuş ya da olmasını diledikleri istekleriyle ilgili ya da inandıkları tanrısal varlığı onurlandırmak üzere tanrı ya da tanrıçalara adak sunarken tanrıyı onurlandırmak üzere tapınaklar ya da kutsal alanlara sunulan materyaller "adak objesi" olarak değerlendirilirdi. Kişinin sosyal ve ekonomik statüsüne göre adak objeleri, basit bir taş parçasından gösterişli bir heykele kadar farklılık gösterebiliyordu.


Sideropolisli Asklepiades'in Oniki Tanrı Ana'ya sunduğu, bir adak heykeli olarak tarihte bilinen Kybele'nin yazıt bölümünde, "Hermeios’un oğlu Sideropolis'li Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana'ya dikti" ifadesi yer alıyor.


Türkiye'den 1970'li yıllarda İsrail'e kaçırılan Kybele heykeli, uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendiriliyor. İncelemelerde, söz konusu heykelin tipolojik özelliği, kullanılan mermerin cinsi, işçiliği ve yazıtından edinilen bilgiler ışığında kuvvetle Anadolu kökenli olduğu anlaşılıyor.




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