Kuzu etli arapsaçı yemeği nasıl yapılır?

Ege otlarından kendine has aroması olan arapsaçı ile yapabileceğiniz kuzu etli leziz yemek…

Servis: 3- 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 45- 50 dakika

Kuzu etli arapsaçı yemeği için malzemeler:

1 bağ arapsaçı

1/2 çay bardağı zeytinyağı, 40 ml

250 gr kuzu eti, sotelik

18-20 adet arpacık soğan

1 limon

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı un

Kuzu etli arapsaçı yemeği yapılışı:

Arapsaçlarını saplarından ayıklayıp yapraklı bölümünü bol suda yıkayarak süzgeçe alın (saplarını daha sonra kavurarak ayrı bir yemek olarak değerlendirebilirsiniz). Yayvan bir tencereye zeytinyağını alarak ocağı açık ateşe ayarlayın. Yağ ısınınca et ve arpacık soğanları ekleyerek 7-8 dakika soteleyin. Yıkanıp süzülmüş arapsaçı yapraklarını etlerin üzerine yerleştirin, yarım limonun suyunu sıkarak, kabuğuyla birlikte ekleyin (fotodaki gibi). Tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 40 dakika etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Yemek pişerken bu arada unu küçük bir kaseye alın, limonun diğer yarısını una yavaş yavaş eklerken topaklanma olmaması için bir yandan karıştırın. Yaklaşık 40 dakika pişen yemeğin suyundan 1 yemek kaşığı kadar limonlu unlu karışıma ekleyip karıştırın ve yemeğe ekleyin. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…