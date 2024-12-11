Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli rekor kırdı. Tunçelli, erkekler 1500m. serbest finalinde 14:20.64'lük derece elde ederek dünya gençler rekoru kırdı. Milli yüzücü, bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını beşinci olarak tamamlamış ve dünya sıralamasında beşincilik başarısı elde etmişti.

Nafia Kuş Aydın'dan bronz madalya

Çin’in Wuxi kentinde 7-8 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve Grand Slam Şampiyonlar Serisi’nin ön elemesi olan WT Grand Slam Challenge’da ülkemizi Kadınlar +67 kiloda temsil eden Olimpiyat üçüncüsü milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya Halter Şampiyonası’nda 3 bronz madalya

Bahreyn’in başkenti Manama’da devam eden Dünya Halter Şampiyonası’nda erkekler 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç silkmede 181 ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle, aynı kiloda yarışan Kaan Kahriman ise koparmada elde ettiği 148 kiloluk derecesiyle gençler dünya rekorunu kırarak bronz madalyanın sahibi oldu.