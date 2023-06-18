Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda: "Birlik bilinci"

Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcunda olması ne demek? Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda olan kişinin özellikleri nelerdir? İnci Gücen yazdı!

Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda: "Birlik bilinci"
Astroloji
Giriş: 18 Haziran 2023 01:25 Güncelleme: 18 Haziran 2023 01:26
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Kuzey Ay düğümü Kova Burcunda iken Kova Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Aslan Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.


Kuzey Ay Düğümünüz Kova ise; ruh aileleriniz, ata karmalarınız soylu ve asil yaşamlar sürmüştür. Görülen, ilgi duyulan, ışığı olan, göz önünde yeteneklerini veya liderlik gücünü sergileyen kişilerdir. Yönetici, sanatçı, kral, kraliçe, ünlü kişiler veya aile babası olma deneyimleri yaşamışlardır. O yüzden bu yaşamda tahtınızdan halka inmiş gibi hissedebilirsiniz. Özel olma ihtiyacınız baskındır. Sanat, çocuklar, spor, tiyatro gibi alanlarda başarılar sergileyebilirsiniz. Yaşam sizden liderlik ve yaratım gücünüzü topluma yararlı olmak için kullanmanızı ister. Çünkü karmadan özel yeteneklerle bu yaşama gelmişsinizdir.


Bu hayatta herkesin eşit olduğunu anlamanız ve herkese eşit yaklaşmanız önemlidir. Hayat egonuzu törpüleyerek dengeleyecek olaylar yaşatabilir. Doğal, samimi, halktan ve şeffaf olmak size iyi gelecek ve yaşamın kapılarını açacaktır.


Dünyaya insanlığı tanımak, yaşamı anlamak, diğer canlıların ve evrenin döngüsü ile ilgilenmek için gelmiş gibisinizdir. Gözlemlemek, keşfetmek, araştırmak, sosyalleşmek, topluluklar arasında yer almak, ekip çalışmaları yapmak size iyi gelecektir. Yardımlar yapmalı, sosyal etkinlikler düzenlemelisiniz. Kolektif olaylarla ilgilenmeli ve diğerlerinin de duyarlı olmasını, dünyamızı, çevreyi, doğayı ve yaşam döngülerini korumalarını sağlamalısınız. Aynı zamanda yenilikçi olmalı, vizyonlar katmalı, fikir ve idealler oluşturmalı, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek üzere icat ve buluşlarla ilgilenmeli, teknik, teknoloji, internet, yapay zeka gibi alanları hayatınıza ve iş yaşamınıza dahil etmelisiniz. İlişkilerinizde önce arkadaş olabilmeli, hayat boyu yakın arkadaş olabileceğiniz bir eş seçmelisiniz.


Özel hissetme ihtiyacı, ekipler ve topluluklar içinde isteklerinizin olması ve görülmek için diretmek, diğerlerini sınıflandırmak veya küçümsemek, rahatlık, oyun oynama, eğlence ve keyfe düşkünlük, yapay tepkiler, aşırı takdir ve ilgi isteği, çocuksu yaklaşımlar, güç kullanma ve diktatörlük arzusu bu yaşamda dikkat etmeniz gereken önemli gölge eğilimlerdir.


Yaşamda herkesin bir bütün olduğunu, hepimizin birbirimize etki ettiğini gördükçe hayata bakış açınızı yenileyecek, dünyanın her alanında evinizde gibi hissedeceksiniz. Işığınızla, yeteneklerinizle diğerlerini aydınlatmaya, çocuk kalbinizle neşe saçmaya devam edin.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi




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