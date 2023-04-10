Kuşburnu şerbeti nasıl yapılır?

Geleneksel;
C vitamini deposu kuşburnu ile rafine şekersiz az miktarda bal ile tatlandırdığım sağlıklı ve leziz şerbeti iftar veya sahur sofralarınız için deneyin derim...
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
250 ml bardak ölçüsüyle;
- 2 bardak kurutulmuş kuşburnu
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu veya toz haline getirilmiş kurusu
- 1 yemek kaşığı hibiskus
- 5 kakule çekirdeği
- 7-8 karanfil
- 1 çubuk tarçın
- 8 bardak su
- 3 yemek kaşığı bal
- Nane yaprakları
Yapılışı:
*Bal haricindeki malzemeleri derin bir tencereye alarak orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 25 dakika pişirin.
*Posasını tel süzgeçten geçirerek şerbete bal ekleyin ve karıştırın. Oda ısısına gelince temiz cam şişelere aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın ve serin olarak nane yapraklarıyla servis edin.
Kısa notlar:
*Bal miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz.
*Buzdolabında 1 ay kadar saklanabilir.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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