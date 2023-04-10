Kuşburnu şerbeti nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, geleneksel lezzetlerimizden kuşburnu şerbetinin tarifini verdi!

Kuşburnu şerbeti nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 10 Nisan 2023 17:00
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Geleneksel;

C vitamini deposu kuşburnu ile rafine şekersiz az miktarda bal ile tatlandırdığım sağlıklı ve leziz şerbeti iftar veya sahur sofralarınız için deneyin derim...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

250 ml bardak ölçüsüyle;

  • 2 bardak kurutulmuş kuşburnu

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu veya toz haline getirilmiş kurusu

  • 1 yemek kaşığı hibiskus

  • 5 kakule çekirdeği

  • 7-8 karanfil

  • 1 çubuk tarçın

  • 8 bardak su

  • 3 yemek kaşığı bal

  • Nane yaprakları




Yapılışı:

*Bal haricindeki malzemeleri derin bir tencereye alarak orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 25 dakika pişirin.

*Posasını tel süzgeçten geçirerek şerbete bal ekleyin ve karıştırın. Oda ısısına gelince temiz cam şişelere aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın ve serin olarak nane yapraklarıyla servis edin.


Kısa notlar:

*Bal miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz.

*Buzdolabında 1 ay kadar saklanabilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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