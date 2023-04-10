Kuşburnu şerbeti nasıl yapılır?

Geleneksel;

C vitamini deposu kuşburnu ile rafine şekersiz az miktarda bal ile tatlandırdığım sağlıklı ve leziz şerbeti iftar veya sahur sofralarınız için deneyin derim...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

250 ml bardak ölçüsüyle;

2 bardak kurutulmuş kuşburnu

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu veya toz haline getirilmiş kurusu

1 yemek kaşığı hibiskus

5 kakule çekirdeği

7-8 karanfil

1 çubuk tarçın

8 bardak su

3 yemek kaşığı bal

Nane yaprakları

Yapılışı:

*Bal haricindeki malzemeleri derin bir tencereye alarak orta ateşte kaynamaya başlayınca yaklaşık 25 dakika pişirin.

*Posasını tel süzgeçten geçirerek şerbete bal ekleyin ve karıştırın. Oda ısısına gelince temiz cam şişelere aktarıp tüketene kadar buzdolabında saklayın ve serin olarak nane yapraklarıyla servis edin.

Kısa notlar:

*Bal miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz.

*Buzdolabında 1 ay kadar saklanabilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...